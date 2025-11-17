KUTSU: Tervetuloa Terapia-elokuvan lehdistötilaisuuteen Finnkino Tennispalatsiin ke 26.11.

Terapia-elokuvassa kolme pariskuntaa suuntaavat parisuhdeleirille, jossa mikään ei mene suunnitelmien mukaan. Leirillä he päätyvät törmäyskurssille itsensä ja parisuhteidensa kanssa. Samaan aikaan terapeutit kamppailevat oman avioliittonsa ja murenevien unelmiensa keskellä. Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Paavo Westerberg. Elokuvassa näyttelevät maamme kirkkaimpiin tähtiin lukeutuvat Pihla Viitala, Tommi Korpela, Alma Pöysti, Matleena Kuusniemi, Antti Luusuaniemi, Jarkko Niemi, Mikko Kauppila ja Jakob Öhrman.

Elokuvan lehdistönäytös järjestetään Finnkino Tennispalatsissa, Helsingissä keskiviikkona 26. marraskuuta klo 12-14. Elokuva näytetään Tennispalatsin salissa 3.

Elokuvan jälkeen klo 14-15.30 on tekijöiden ja näyttelijöiden haastattelumahdollisuus Wine & Movies -loungessa (Tennispalatsin 2. kerros). Paikalla ovat ohjaaja ja käsikirjoittaja Paavo Westerberg sekä näyttelijät Matleena Kuusniemi, Pihla Viitala, Mikko Kauppila ja Jakob Öhrman.

Ilmoittautumiset viestinnän asiantuntijalle: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Lehdistönäytöksen ja haastattelutilaisuuden aikataulu 26. marraskuuta:

Paikka: Finnkino Tennispalatsi (Salomonkatu 15, 00100 Helsinki)

Klo 12: Terapia-elokuvan screenaus Tennispalatsin salissa 3

Klo 14-15.30: Elokuvan tekijöiden ja tähtien haastattelu- ja kuvausmahdollisuus Tennispalatsin Wine & Movies -loungessa (2. kerros)

Elokuvan kuvia voi ladata täältä.