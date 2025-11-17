Asukas- ja yrityspysäköintiä suunnitellaan laajennettavaksi neljälle uudelle alueelle – suunnitelmaehdotukset kommentoitavana verkossa
Asukas- ja yrityspysäköintiä suunnitellaan otettavaksi käyttöön Käpylän, Kumpulan ja Toukolan, Kulosaaren sekä Kuusisaaren ja Lehtisaaren alueilla. Muutos tarkoittaisi, että alueen pysäköintipaikat katujen varsilla muuttuisivat aikarajoitetuiksi. Tällöin alueen asukkaat ja yritykset voivat hakea tietyin edellytyksin asukas- tai yrityspysäköintitunnuksen, jolla voi myös jatkossa pysäköidä ilman aikarajoitusta. Kaupungin tavoitteena on saada muutokset voimaan vuoden 2026 syksyn sekä 2027 kevään aikana.
Tavoitteena helpottaa pysäköintipaikan löytämistä
Suunnitellun muutoksen tarkoituksena on helpottaa alueen asukkaiden pysäköintiä vähentämällä autojen pitkäaikaista säilytystä katujen varsilla. Kun pysäköintipaikkoja käytetään tehokkaasti, löytyy paikka nopeammin ja paikkoja riittää aiempaa paremmin myös asiointiin ja vierailuun. Lisäksi suunniteltu muutos helpottaa katujen kunnossapitoa sekä mahdollistaa paremmin katutilan monipuolisen käytön, esimerkiksi katuvihreän lisäämisen.
Asukas- ja yrityspysäköinti on otettu käyttöön vanhemmilla alueilla, joissa asukkaiden pysäköintiä ei ole lainkaan tai on vain osittain toteutettu tonteille, ja joissa on laajasti myös muilta alueilta tulevaa pysäköintiä sekä ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä. 1980-luvulla kantakaupungissa käyttöön otettua järjestelmää on laajennettu viimeksi vuonna 2015 Lauttasaareen ja Munkkiniemeen, ja vuonna 2018 Munkkivuoreen ja Niemenmäkeen sekä Etelä-Haagaan ja Kivihakaan.
Uusille alueille on suunniteltu, että pysäköinnin aikarajoitus muille kuin asukas- ja yrityspysäköijille olisi arkisin neljä tuntia kello 6-24.
Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella ei aikarajoitusta
Suunnitelmien toteutuessa alueen asukkaat ja yritykset voivat pysäköidä ilman aikarajoitusta hakemalla asukas- tai yrityspysäköintitunnuksen. Tällä hetkellä asukaspysäköintitunnus maksaa vastaavilla alueilla 45 euroa kuukaudessa ja yrityspysäköintitunnus 60,83 euroa kuukaudessa. Yrityksille on tarjolla myös kaikkien vyöhykkeiden tunnus, jonka hinta on 91,66 euroa kuukaudessa. Hinnat voivat muuttua vuosittain tehtävien pysäköinnin käyttöastelaskentojen perusteella. Täyssähköautot saavat alennusta kuukausihinnasta.
Kyselyssä kerätään paikallistietoa suunnittelun tueksi
Kyselyssä kartoitetaan Käpylän, Kumpulan ja Toukolan, Kulosaaren sekä Kuusisaaren ja Lehtisaaren pysäköintitilannetta sekä alueiden asukkaiden ja yritysten mielipiteitä pysäköinnistä sekä sen kehittämisestä. Alueiden sisällä voi olla eroja pysäköinnin toimivuudessa sekä erityiskohteita ja muita pistemäisiä kohteita, jotka on hyvä saada tietoon suunnittelun tueksi. Näitä voivat olla esimerkiksi kauppojen edustat ja muut asiointipysäköintipaikat, joissa on tarpeellista nopeuttaa pysäköinnin kiertoa.
Kyselyssä voi myös ehdottaa asukas- ja yrityspysäköinnin laajentamista muille alueille. Kysely on auki 7. joulukuuta asti.
Suunnitelmia kehitetään palautteen perusteella. Tavoitteena on, että uudet asukas- ja yrityspysäköintialueet viedään kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi ensi keväänä. Tämän jälkeen laaditaan yksityiskohtaisemmat liikenteen ohjaussuunnitelmat, joihin merkitään kaduille laitettavat liikennemerkit. Näistä on tavoitteena tehdä päätökset ensi vuoden kesällä. Asukas- ja yrityspysäköinti voitaisiin ottaa tällöin käyttöön aikaisintaan vuoden 2026 syksyllä. Uudistus perustuu kaupunginhallituksen 24.10.2022 hyväksymään pysäköintipolitiikkaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanen
Liikenneinsinööri
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu
+358 40334 2234
juha.hietanen@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Brunnsgatan förnyas så att fotgängare och spårvagnar kan komma snabbare fram17.11.2025 13:32:47 EET | Pressmeddelande
Brunnsgatan ska byggas om till en kollektivtrafikgata, och samtidigt ska förhållandena för fotgängare förbättras på gatan. Ombyggnaden presenteras för invånarna på stadshuset den 20 november. Planförslaget för Brunnsgatan är offentligt framlagt till den 16 december.
Kaivokadun uudistus nopeuttaa kävelijöiden ja raitiovaunujen kulkua17.11.2025 13:32:47 EET | Tiedote
Kaivokatu on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi ja samalla alueen kävelyolosuhteita parannetaan. Uudistuksia esitellään asukkaille kaupungintalolla 20. marraskuuta. Kaivokadun kaavaehdotus on nähtävillä 16. joulukuuta asti.
Helsingfors stad bereder inrättande av ett naturskyddsområde i Furuvik i Jollas17.11.2025 09:02:30 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stads enhet för miljöskydd och styrning har berett ett förslag till inrättande av ett naturskyddsområde i Furuvik. Området ligger på Jollas södra strand på Degerö, i närheten av Villa Furuvik och badstranden.
Helsingin kaupunki valmistelee luonnonsuojelualueen perustamista Jollaksen Furuvikiin17.11.2025 09:02:30 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on valmistellut esityksen Furuvikin luonnonsuojelualueen perustamisesta. Alue sijaitsee Laajasalon Jollaksen etelärannalla, Furuvikin huvilan ja uimarannan lähimaastossa.
Elsparkcyklar och övriga eldrivna mikrofordon blir tillståndspliktiga14.11.2025 10:03:08 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stad har berett ett mikromobilitetstillstånd för användningen av samutnyttjade elsparkcyklar och cyklar. Förslaget, som ska presenteras för stadsmiljönämnden den 18 november, innebär att det nuvarande området med begränsad parkering utvidgas från centrum till Tölö och Böle. Tillståndsplikten som den nya lagstiftningen kräver ersätter nuvarande frivilliga avtal.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme