Varha pahoittelee: maksumuistutusselvitystä jatketaan edelleen

Varha on saanut aiheellisesti paljon palautetta. Runsas palautemäärä liittyy siihen, että 10.10.2025 lähetettiin poikkeuksellisen suuri erä maksumuistutuksia.

– Halusimme edetä muistutusten lähettämisessä nopeasti, jotta jo valitettavan pitkäksi venynyt perinnän käynnistyminen ei olisi viivästynyt entisestään. Tässä teimme virheellisen arvion, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen pahoittelee.

Hyvinvointialue käy yksityiskohtaisesti läpi alkuperäisten laskujen toimitusta. Järjestelmien ja prosessien selvitystyö jatkuu edelleen. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksumuistutuksia ei edelleenkään lähetetä toistaiseksi.

– Selvityksessä on löydetty yksittäisiä virheitä, mutta emme toistaiseksi ole löytäneet mittavia laskutusjärjestelmiin tai -prosessiin liittyviä häiriötä. Käymme edelleen läpi laskujen toimitusketjun osia, konsernipalvelujohtaja Laura Saurama sanoo.

Maksujärjestelyjä 3 300:lle - asiakaspalvelun aukiolo laajennettu

Asiakaslaskuja koskevien asiakaspuhelujen määrä normaalikuukauteen nähden lähes kaksinkertaistui lokakuussa. Marraskuun aikana asiakaspalvelun ruuhka on saatu pääosin purettua. Suurimpaan osaan puheluista on pystytty vastaamaan saman päivän aikana ja sähköposteihin noin viikossa. Eräpäivän siirtoja ja maksujärjestelyjä on tehty yhteensä noin

3 300 asiakkaalle.

Asiakkaiden yhteydenotot ovat pääsääntöisesti koskeneet alkuperäisten laskujen kopiopyyntöjä ja laskutusperusteiden tiedusteluja. Myös laskujen toimitukseen liittyvistä ongelmista on saapunut kysymyksiä hyvinvointialueelle. Asiakas saa halutessaan alkuperäisen laskun Varhan tai Ropon kautta. Perintää koskevia yhteydenottoja on tullut muutamia kymmeniä.

Varhan asiakaspalvelu (puh. 02 313 1141) on laajennettu olemaan avoinna kaikkina arkipäivinä kello 9–11, ja tarvittaessa pidempään. Tätä menettelyä jatketaan, kunnes asiakaspalvelun ruuhka helpottuu kokonaan.

On havaittu, että osa asiakkaista ei jätä takaisinsoittopyyntöä, minkä vuoksi he eivät saa tarvitsemaansa palvelua. Asiakaspalveluun voi jättää takaisinsoittopyynnön, kun linja on auki. Asiakaspalveluun saa yhteyden myös Suomi.fi-viestien kautta.

Maksumuistutuksen saaneille asiakkaille on koottu toimintaohjeet verkkosivulle: Maksamattomien laskujen perintä.

Maksujärjestelyistä ei veloiteta lisäkuluja

Varha on helpottanut maksumuistutuksia saaneiden tilannetta eri tavoin.

Maksumuistutusten maksuaikaa on pidennetty aiemmasta 15 vuorokaudesta 45 vuorokauteen. Ennen 3.11. päivättyjen maksumuistutusten eräpäivä on siirretty automaattisesti 12.12.2025.

Yli kaksi viikkoa ylittävät eräpäivän siirrot eli maksuajan pidentämiset ovat toistaiseksi maksuttomia kaikille Varhan maksumuistutuksia Roposta saaneille. Tästä tulisi tavanomaisesti viiden euron kulu. Kesäkuun 2025 jälkeen eräpäivän siirtämisestä jo maksaneille kulut hyvitetään.

Varha ei peri viivästyskorkoja maksumuistutuksista tai maksuvaatimuksista.

Maksun voi jakaa useampaan erään ilman kuluja.

Kuolinpesiltä Varha ei tällä hetkellä peri alle 1 000 euron saatavia, jos menehtymisestä on yli kuusi kuukautta aikaa.

Asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja myös joustot maksumuistutuksiin toteutetaan yhtäläisesti kaikille asiakkaille.

Taustaksi: