Varha pahoittelee: maksumuistutusselvitystä jatketaan edelleen
Aluehallitus sai 17.11. katsauksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) maksumuistutusten ja perinnän tilanteesta. Lokakuussa laskutuksen asiakasyhteydenottojen määrä lähes kaksinkertaistui, mutta marraskuussa asiakaspalvelun ruuhka on pääosin saatu purettua. Aluehallitus jatkaa asian käsittelyä 1.12. kokouksessaan.
Varha on saanut aiheellisesti paljon palautetta. Runsas palautemäärä liittyy siihen, että 10.10.2025 lähetettiin poikkeuksellisen suuri erä maksumuistutuksia.
– Halusimme edetä muistutusten lähettämisessä nopeasti, jotta jo valitettavan pitkäksi venynyt perinnän käynnistyminen ei olisi viivästynyt entisestään. Tässä teimme virheellisen arvion, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen pahoittelee.
Hyvinvointialue käy yksityiskohtaisesti läpi alkuperäisten laskujen toimitusta. Järjestelmien ja prosessien selvitystyö jatkuu edelleen. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksumuistutuksia ei edelleenkään lähetetä toistaiseksi.
– Selvityksessä on löydetty yksittäisiä virheitä, mutta emme toistaiseksi ole löytäneet mittavia laskutusjärjestelmiin tai -prosessiin liittyviä häiriötä. Käymme edelleen läpi laskujen toimitusketjun osia, konsernipalvelujohtaja Laura Saurama sanoo.
Maksujärjestelyjä 3 300:lle - asiakaspalvelun aukiolo laajennettu
Asiakaslaskuja koskevien asiakaspuhelujen määrä normaalikuukauteen nähden lähes kaksinkertaistui lokakuussa. Marraskuun aikana asiakaspalvelun ruuhka on saatu pääosin purettua. Suurimpaan osaan puheluista on pystytty vastaamaan saman päivän aikana ja sähköposteihin noin viikossa. Eräpäivän siirtoja ja maksujärjestelyjä on tehty yhteensä noin
3 300 asiakkaalle.
Asiakkaiden yhteydenotot ovat pääsääntöisesti koskeneet alkuperäisten laskujen kopiopyyntöjä ja laskutusperusteiden tiedusteluja. Myös laskujen toimitukseen liittyvistä ongelmista on saapunut kysymyksiä hyvinvointialueelle. Asiakas saa halutessaan alkuperäisen laskun Varhan tai Ropon kautta. Perintää koskevia yhteydenottoja on tullut muutamia kymmeniä.
Varhan asiakaspalvelu (puh. 02 313 1141) on laajennettu olemaan avoinna kaikkina arkipäivinä kello 9–11, ja tarvittaessa pidempään. Tätä menettelyä jatketaan, kunnes asiakaspalvelun ruuhka helpottuu kokonaan.
On havaittu, että osa asiakkaista ei jätä takaisinsoittopyyntöä, minkä vuoksi he eivät saa tarvitsemaansa palvelua. Asiakaspalveluun voi jättää takaisinsoittopyynnön, kun linja on auki. Asiakaspalveluun saa yhteyden myös Suomi.fi-viestien kautta.
Maksumuistutuksen saaneille asiakkaille on koottu toimintaohjeet verkkosivulle: Maksamattomien laskujen perintä.
Maksujärjestelyistä ei veloiteta lisäkuluja
Varha on helpottanut maksumuistutuksia saaneiden tilannetta eri tavoin.
- Maksumuistutusten maksuaikaa on pidennetty aiemmasta 15 vuorokaudesta 45 vuorokauteen. Ennen 3.11. päivättyjen maksumuistutusten eräpäivä on siirretty automaattisesti 12.12.2025.
- Yli kaksi viikkoa ylittävät eräpäivän siirrot eli maksuajan pidentämiset ovat toistaiseksi maksuttomia kaikille Varhan maksumuistutuksia Roposta saaneille. Tästä tulisi tavanomaisesti viiden euron kulu. Kesäkuun 2025 jälkeen eräpäivän siirtämisestä jo maksaneille kulut hyvitetään.
- Varha ei peri viivästyskorkoja maksumuistutuksista tai maksuvaatimuksista.
- Maksun voi jakaa useampaan erään ilman kuluja.
- Kuolinpesiltä Varha ei tällä hetkellä peri alle 1 000 euron saatavia, jos menehtymisestä on yli kuusi kuukautta aikaa.
Asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja myös joustot maksumuistutuksiin toteutetaan yhtäläisesti kaikille asiakkaille.
Taustaksi:
- Vuosina 2023–25 erääntyneitä laskuja on kaikkiaan 64 000 sosiaali- ja perusterveydenhuollon asiakkaalla. Maksumuistutuksia lähetettiin kesä-lokakuussa 40 000 asiakkaalle. Yhteensä 24 000 asiakkaan maksumuistutukset odottavat yksityiskohtaisen järjestelmä- ja prosessiselvityksen valmistumista. Varhan asiakaslaskutuksen saatavia on yhteensä 18 miljoonaa euroa. Saatavien mediaanimäärä asiakasta kohden on 90 euroa.
- Maksumuistutusten lähettäminen on ollut keskeytettynä 30.10. lähtien.
- Hyvinvointialue lähettää kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa laskua vuodessa.
- Eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki Varhassa perjantaina 14.11.2025 aikaisemmin sovitun tarkastuksen hyvinvointialueen laskutuksen ja perinnän käytänteistä. Samalla käsiteltiin viiveellä käynnistyneen maksumuistutus- ja perintäprosessin tilannetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville RajahalmetalousjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 9023 305ville.rajahalme@varha.fi
Laura SauramaKonsernipalvelujohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 632 9901laura.saurama@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Varhas budget går vidare till välfärdsområdesfullmäktige: Utsikterna för 2026 är goda17.11.2025 15:56:23 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde föreslår välfärdsområdesfullmäktige budgeten och ekonomiplanen 2026-2028 för godkännande. Varhas strukturreform fortsätter i budgeten och ekonomiplanen. Målet för 2026 är ett överskott på 52 miljoner euro. Budgeten har utarbetats så att de underskott som har ackumulerats under de första verksamhetsåren stegvis blir täckta före utgången av 2028.
Varhan talousarvio etenee valtuustoon: Näkymät vuoteen 2026 ovat hyvät17.11.2025 15:56:23 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviota ja -suunnitelmaa vuosille 2026-2028. Talousarvio ja -suunnitelma jatkaa Varhan rakenneuudistusta. Tavoitteena vuodelle 2026 on 52 miljoonan euron ylijäämä. Talousarvio on laadittu niin, että ensimmäisinä toimintavuosina kertyneet alijäämät saadaan katettua asteittain vuoden 2028 loppuun mennessä.
Räddningsverket utvärderar avtalsbrandkårernas livskraft och serviceförmåga – målet är att trygga högkvalitativ hjälp på lång sikt17.11.2025 14:54:20 EET | Pressmeddelande
Räddningsverket i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder under slutet av 2025 en helhetsbedömning av nätverket av avtalsbrandkårer. Syftet är att säkerställa att servicen motsvarar områdets behov, att den är verkningsfull och ekonomiskt hållbar samt att den frivilliga verksamheten förblir livskraftig långt in i framtiden.
Pelastuslaitos arvioi sopimuspalokuntaverkoston elinvoimaa ja palvelukykyä – tavoitteena turvata laadukas apu pitkällä aikavälillä17.11.2025 14:54:20 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) pelastuslaitos käynnistää loppuvuoden 2025 aikana sopimuspalokuntaverkoston kokonaisarvion. Tavoitteena on varmistaa, että palvelu vastaa alueen tarpeisiin, on vaikuttavaa ja taloudellisesti kestävää sekä vapaaehtoistoiminnan elinvoima säilyy pitkälle tulevaisuuteen.
Varhas priser ändras – förslag på höjningar och sänkningar av kundavgifterna för 202617.11.2025 13:58:28 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen i Egentliga Finlands välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.11.2025 att föreslå välfärdsområdesfullmäktige, att fullmäktige godkänner ändringarna i kundavgifterna för de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. De nya priserna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2026. I en del av Varhas priser föreslås det höjningar medan det i vissa andra föreslås sänkningar.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme