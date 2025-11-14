Naiset suuntaavat nyt treenilomille
Treenilomat ovat nousseet suosioon erityisesti naisten keskuudessa, ja yhä useampi valitsee nyt loman jonka keskiössä on hyvinvointi. Trendissä ei ole kyse ei ole vain matkailusta – vaan siitä, että naiset haluavat tehdä asioita itsensä vuoksi.
Tilastojen mukaan yksin eläviä naisia on enemmän kuin koskaan. Myös kansainväliset mediat ovat nostaneet esiin ilmiön, jossa sinkkuus nähdään tietoisena valintana. Naiset arvostavat vapautta ja itsenäisyyttä – ja se näkyy myös siinä, miten he matkustavat.
Apollo Sports -hotellin valinneista lähes 70 % on naisia. Ohjatuille treenilomille osallistuvista peräti 80 % on naisia, ja suurin osa heistä on yli 40-vuotiaita.
– Naiset ottavat aikaa itselleen ja lähtevät matkaan yksin. Meillä on lähes kaksi kertaa enemmän yksin matkustavia naisia kuin miehiä, ja määrä kasvaa vuosi vuodelta, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.
Treeniloma omilla ehdoilla
Apollo Sports haluaa vastata naisten toiveisiin. Vuonna 2025 naisohjaajien määrä kasvoi yli 30 %, ja ensi vuonna tarjolle tulee entistä enemmän treenilomia, jotka on suunniteltu erityisesti naisille.
Treenilomavalikoimassa on mistä valita: uintia, pyöräilyä, joogaa ja jo treeniloma naisille jotka kaipaavat vertaistukea vaihdevuosiaikaan. Valikoimassa on myös treenilomia kovan treenin ystäville, niillä keskitytään voimaan ja kestävyyteen.
– Naiset näyttävät suuntaa, ja me haluamme olla mukana. Lisäämme naisohjaajien määrää ja suunnittelemme matkoja, jotka tukevat naisten hyvinvointia ja tarjoavat mahdollisuuden kokeilla uusia lajeja, sanoo Apollo Sportsin liikuntavastaava Daniel Giray.
Yksin – mutta ei yksinäinen
Tutkimusten mukaan naiset lähtevät matkalle yksin ennen kaikkea vapauden ja joustavuuden vuoksi. Moni haluaa rikkoa arjen rutiineja ja haastaa itseään. Matkoilla syntyy helposti uusia ystävyyssuhteita samanhenkisten ihmisten kanssa – ja yhteisöllisyys on monelle tärkeä osa kokemusta.
– Naiset eivät lähde matkaan paetakseen arkea, vaan löytääkseen jotain uutta – energiaa, motivaatiota tai hetken itselleen. Treenilomat sopivat tottakai myös miehille, toivonkin että mahdollisimman moni uskaltaisi ottaa mallia naisista ja lähteä reissuun vaikka yksin, Giray sanoo.
Lukuja naisista ja Apollo Sportsista
- Naiset tekevät lähes 70 % Apollo Sports -hotellivarauksista
- Vuonna 2025 naisasiakkaiden määrä kasvoi 15 % edellisvuoteen verrattuna
- 80 % treenilomien osallistujista on naisia
- Vuonna 2026 naisohjaajien määrä kasvaa 34 %
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
