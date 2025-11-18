Marion Rung puhuu Vain elämää -jaksossaan yksinhuoltajuudesta ja isoäitiydestä: "Yhtenä päivänä ajattelin, onko tämä tarpeeksi"

Vain elämää -ohjelmassa vietetään jälleen kunniavieraan päivää, kun laulajalegenda Marion Rung saapuu Satulinnaan. Jaksossa Marion puhuu paljon tyttärestään Ninasta ja lapsenlapsistaan.

– En ole varmaan sellainen perusmummo, en ole ihan sellainen pullantuoksuinen. Yritän olla heidän (lastenlasten) kanssaan, jollain tavalla leikkiä heidän kanssaan, heittää vähän huulta. Olen vähän sellainen hassu mummo, Marion sanoo.

Marion myöntää joskus pohtineensa, onko hän sellainen isoäiti kuin yleisesti isoäidin ajatellaan olevan.

– Yhtenä päivä ajattelin, onko tämä tarpeeksi. Sitten ajattelin, että olemme kaikki erilaisia. Ei ole sellaista, että mummon pitäisi olla sellainen tai tällainen.

Marion puhuu jaksossa äitiydestä ja millaista oli saada lapsi 37-vuotiaana.

– Olin vanha ensisynnyttäjä. Olin silloin naimisissa, sitten tuli ero ja minusta tuli yksinhuoltaja. Olin yksinhuoltaja monta vuotta.

Hän on kiitollinen tukiverkostostaan, jotka auttoivat lapsen kanssa.

– Oli vanhemmat, muutama tuttavaperhe ja taloyhtiössä asui parikin perhettä, jotka pitivät Ninasta paljon ja joiden luokse Nina meni tosi mielellään. Se apu, jonka sain, oli käsittämätöntä. Yksihuoltajana oleminen on loppujen lopuksi rankkaa. Selvisin siitä mielestäni oikein hyvin.

Jonna Tervomaa kertoo samastuvansa Marionin tarinaan monin tavoin.

– Olen ollut samanikäinen, kun sain tyttäreni. Jäin myös heti…en yksin sanan koko merkityksessä, mutta yksin niin kuin asuntoon vauvan kanssa, hän kertoo.

– Se on iso asia, kun jää yksinhuoltajaksi, Marion toteaa.

Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2

12.12. Kaikki biisit 2/2

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)