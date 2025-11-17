Valtatien 19 Lapua – Kauhava ja kantatien 63 pyörätien aluevaraussuunnitelma valmistunut

Tavoitteena parempi liikenteen sujuvuus ja turvallisuus

Valtatiejakson pitkän aikavälin tavoitetilaksi määritettiin:

Valtatien 19 ja kantatien 63 Hahtomaan tasoliittymän liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn parantaminen ensivaiheessa tasoliittymänä erillisellä oikeallekääntymiskaistalla ja liittymäkulman suoristamisella sekä tavoitetilanteessa muuttamalla tasoliittymä eritasoliittymäksi.

Lapuan taajamajakson leventäminen 2+2-ajokaistaiseksi keskikaidetieksi ja sen edellyttämät liikenneratkaisut eritasoliittymien silta-, liittymä- ja ramppijärjestelyineen sekä aluevarauksineen (väli Kovero – Ritamäki, noin 4 km)

Linjaosuudelle Lapuan ja Kauhavan kuntarajalle Voitilanjärven ja kantatien 63 liittymän välille esitetään 2+2-ajokaistaista ohituskaistajaksoa (noin 2,5 km)

Välille Lapuan Ritamäki - Kauhava esitetään valtatien 19 ja kantatien 63 varteen yhdistettyä jalankulku- ja pyöräilyväylää (noin 12,7 km)

Toimenpiteillä halutaan parantaa liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja turvallisuutta koko tiejaksolla ja etenkin liittymissä. Tavoitteena on myös lyhentää valtatieliikenteen matka-aikaa sekä parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita.

Esitettyjen toimenpiteiden ansiosta liikenteen ennustettavuus ja toimintavarmuus paranevat. Valtatiellä saavutetaan hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksena voidaan säilyttää taajamajaksolla 80 km/h ja metsäjaksolla 100 km/h. Valtatien 2+2-ajokaistaiset osuudet lisäävät ohitusmahdollisuuksia ja välityskykyä. Valtatien turvallisuustilanne paranee uusien keskikaideosuuksien ansiosta. Liikennemelulle altistuvien määrä laskee rakennettavan meluntorjunnan ansiosta.

Seuraavat vaiheet

Nyt valmistunut aluevaraussuunnitelma on esisuunnitelma, jossa on määritetty valtatien pitkän aikavälin tavoitetila. Esitetyt aluevaraukset ja suunnitelmaratkaisut vahvistetaan tiesuunnitelmilla ja asemakaavoituksessa. Jatkosuunnittelussa hanketta tullaan edistämään vaiheittain tehokkaimmista toimenpiteistä alkaen. Aluevaraussuunnitelmassa ensimmäisen vaiheen toimenpiteiksi on tunnistettu valtatien 19 ja kantatien 63 liittymän parantaminen sekä Lapuan kohdalla Ritamäen ja Honkimetsän eritasoliittymien parantaminen. Hankkeen tai sen osahankkeiden jatkosuunnittelulle tai toteuttamiselle ei ole vielä rahoitusta tai aikataulua.

Selvitykseen voi tutustua ELY-keskuksen Doria suunnitelma-arkistossa. Linkki alla.