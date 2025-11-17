Valtatien 19 Lapua – Kauhava ja kantatien 63 pyörätien aluevaraussuunnitelma valmistunut
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimeksiannosta on laadittu aluevaraussuunnitelma valtatielle 19 välille Koveron eritasoliittymä Lapualla – kantatien 63 tasoliittymä Kauhavalla. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu jalankulku- ja pyörätie valtatien 19 ja kantatien 63 varressa Lapualta Kauhavalle.
Tavoitteena parempi liikenteen sujuvuus ja turvallisuus
Valtatiejakson pitkän aikavälin tavoitetilaksi määritettiin:
- Valtatien 19 ja kantatien 63 Hahtomaan tasoliittymän liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn parantaminen ensivaiheessa tasoliittymänä erillisellä oikeallekääntymiskaistalla ja liittymäkulman suoristamisella sekä tavoitetilanteessa muuttamalla tasoliittymä eritasoliittymäksi.
- Lapuan taajamajakson leventäminen 2+2-ajokaistaiseksi keskikaidetieksi ja sen edellyttämät liikenneratkaisut eritasoliittymien silta-, liittymä- ja ramppijärjestelyineen sekä aluevarauksineen (väli Kovero – Ritamäki, noin 4 km)
- Linjaosuudelle Lapuan ja Kauhavan kuntarajalle Voitilanjärven ja kantatien 63 liittymän välille esitetään 2+2-ajokaistaista ohituskaistajaksoa (noin 2,5 km)
- Välille Lapuan Ritamäki - Kauhava esitetään valtatien 19 ja kantatien 63 varteen yhdistettyä jalankulku- ja pyöräilyväylää (noin 12,7 km)
Toimenpiteillä halutaan parantaa liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja turvallisuutta koko tiejaksolla ja etenkin liittymissä. Tavoitteena on myös lyhentää valtatieliikenteen matka-aikaa sekä parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita.
Esitettyjen toimenpiteiden ansiosta liikenteen ennustettavuus ja toimintavarmuus paranevat. Valtatiellä saavutetaan hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksena voidaan säilyttää taajamajaksolla 80 km/h ja metsäjaksolla 100 km/h. Valtatien 2+2-ajokaistaiset osuudet lisäävät ohitusmahdollisuuksia ja välityskykyä. Valtatien turvallisuustilanne paranee uusien keskikaideosuuksien ansiosta. Liikennemelulle altistuvien määrä laskee rakennettavan meluntorjunnan ansiosta.
Seuraavat vaiheet
Nyt valmistunut aluevaraussuunnitelma on esisuunnitelma, jossa on määritetty valtatien pitkän aikavälin tavoitetila. Esitetyt aluevaraukset ja suunnitelmaratkaisut vahvistetaan tiesuunnitelmilla ja asemakaavoituksessa. Jatkosuunnittelussa hanketta tullaan edistämään vaiheittain tehokkaimmista toimenpiteistä alkaen. Aluevaraussuunnitelmassa ensimmäisen vaiheen toimenpiteiksi on tunnistettu valtatien 19 ja kantatien 63 liittymän parantaminen sekä Lapuan kohdalla Ritamäen ja Honkimetsän eritasoliittymien parantaminen. Hankkeen tai sen osahankkeiden jatkosuunnittelulle tai toteuttamiselle ei ole vielä rahoitusta tai aikataulua.
Selvitykseen voi tutustua ELY-keskuksen Doria suunnitelma-arkistossa. Linkki alla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Työn tilaajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtava liikennejärjestelmäasiantuntija Timo Liljamo p. 029 502 7796, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Suunnittelukonsultin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n projektipäällikkö Juha Vehmas p. 0400 178 926, etunimi.sukunimi@ains.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Markjärvs vindkraftspark och elöverföring (Österbotten)17.11.2025 07:50:00 EET | Pressmeddelande
Winda Energy Oy planerar en vindkraftspark i Kronoby kommun. Man planerar att anlägga högst 14 nya vindkraftverk i projektområdet som har en areal på cirka 1200 hektar. I samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen lämnades det in totalt 18 utlåtanden och 8 åsikter till NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i ärendet. I utlåtandena och åsikterna lyftes särskilt fram projektets omfattning som avviker från landskapsplanen, konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden och trivsel samt konsekvenserna för landskapet och naturen.
ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Markjärven tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjanmaa)17.11.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kruunupyyn alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista pinta-alaltaan noin 1200 hehtaarin alueelle. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa yhteysviranomaiselle eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimitettiin 18 lausuntoa ja 8 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousivat erityisesti hankekoon poikkeaminen maakuntakaavasta, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan sekä luontoon.
Osaajapula helpottanut Etelä-Pohjanmaalla14.11.2025 11:15:00 EET | Tiedote
Uusi Työvoimabarometri on julkaistu. Työvoimabarometri kartoittaa tietoa eri toimialojen ja ammattien työvoima- ja osaamistarpeista. Maakunnan epävarmat suhdanneodotukset ja kasvanut työttömyys heijastuvat vähentyneenä työvoimatarpeena sekä erityisosaamisen korostumisena.
Projektet ACWA LIFE får betydande EU-finansiering för förbättring vattenstatusen i Finland13.11.2025 13:17:34 EET | Pressmeddelande
ACWA LIFE är med en budget på nästan 28 miljoner euro ett av de viktigaste projekten i Finlands vattenvårdshistoria. Projektet som löper över åtta år inleds vid ingången av 2026. Syftet är att förbättra vattenstatusen genom att utveckla planeringen av avrinningsområden och därtill hörande åtgärder inom fem områden.
Merkittävä EU-rahoitus Suomen vesien tilan parantamiseksi ACWA LIFE -hankkeelle13.11.2025 13:17:34 EET | Tiedote
ACWA LIFE -hanke on lähes 28 miljoonan euron budjetillaan yksi Suomen vesienhoidon historian merkittävimmistä hankkeista. Vuoden 2026 alussa käynnistyvä kahdeksanvuotinen hanke parantaa vesien tilaa kehittämällä valuma-aluesuunnittelua ja siihen perustuvia toimia viidellä alueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme