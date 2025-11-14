Diak liittyy mukaan edistämään ammatillisia tohtoritutkintoja – mukana jo 13 ammattikorkeakoulua

– Suomi tarvitsee nyt uusia avauksia talouskasvun vauhdittamiseksi pitääksemme yllä hyvinvointivaltiotamme. Olemme iloisia, kun saamme liittyä tähän uudistavaan tohtoripilottiin, jonka avulla luomme sote-, kirkon ja tulkkausalan osaajille ja kehittäjille eheitä opintopolkuja, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.

Ammatillinen tohtoritutkinto (Professional Doctorate) on työelämälähtöinen, monialainen ja ratkaisuhakuinen tutkinto, joka täydentää suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Tutkinto on samantasoinen kuin yliopistojen tohtoritutkinto, mutta sen ydin on käytännönläheisessä, työelämälähtöisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Tutkinnon tavoitteena on tuottaa suoraan yrityksissä ja organisaatioissa hyödynnettävää tietoa ja uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja. Tutkinto täydentäisi nykyistä koulutusjärjestelmää ja vahvistaisi ammattikorkeakoulujen roolia työelämän uudistajina ja kehittäjinä.

13 ammattikorkeakoulun työryhmän puheenjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä pitää Diakin mukaan liittymistä merkittävänä askeleena.

– On upeaa, että ammatillisia tohtoritutkintoja on kehittämässä jo 13 ammattikorkeakoulua! Diakin mukaan tuleminen osoittaa, että ammatillisen tohtorikoulutuksen mahdollisuudet tunnistetaan laajasti ammattikorkeakoulujen keskuudessa, Ahokallio-Leppälä iloitsee.

Ammattikorkeakoulut julkaisivat yhteisen ehdotuksensa ammatillisista tohtoritutkinnoista 5.11.2025. Tavoitteena on käynnistää hallituskaudella 2027–2031 kansallinen ammatillisen tohtorikoulutuksen pilotti, jotta Suomi pysyy mukana kansainvälisessä kehityksessä ja pystyy vastaamaan työelämän kasvaviin osaamistarpeisiin.

Ammattikorkeakoulujen ehdotus on luettavissa osoitteessa www.ammatillinentohtoritutkinto.fi.