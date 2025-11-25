Lauri Haav kertoo pakko-oireisesta häiriöstään Vain elämään ja MIELI ry:n erikoisjaksossa: "Siitä puhutaan liian vähän"
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään MIELI-päivää. Jakso on toteutettu yhteistyössä MIELI ry:n kanssa, ja jaksossa kerätään rahaa MIELI ry:n mielenterveystyöhön ja kriisiapuun.
MIELI ry tukee kaikenikäisten mielenterveyttä, tarjoaa kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa ja ehkäisee itsemurhia. MIELI ry on toiminut mielenterveyden hyväksi Suomessa jo 128 vuotta. Toiminnassa on mukana 53 jäsenyhdistystä ja yli 3000 vapaaehtoista eri puolella Suomea.
– Lämmin kiitos kaikille artisteille hyvästä yhteistyöstä ja ennen kaikkea avoimesta keskustelusta. Henkilökohtaiset kokemukset mielenterveyden haasteista ja avun hakemisesta auttavat muistamaan, että mielenterveys koskee meitä kaikkia. Olemme iloisia yhteistyöstä Vain elämää -ohjelman kanssa. Se on hyvä tapa lisätä ymmärrystä mielen haasteista ja madaltaa kynnystä hakea apua. Toivottavasti jakso innostaa myös tukemaan työtämme mielenterveyden hyväksi. Pienikin lahjoitus on teko paremman mielenterveyden ja välittävämmän yhteiskunnan puolesta, sanoo MIELI ry:n varainhankintapäällikkö Maria Rahikka.
Lauri Haav puhuu mielenterveydestään ja OCD:n vaikutuksista elämäänsä
Jaksossa räppäri Lauri Haav kertoo artistikollegoilleen omista mielenterveyskamppailuistaan ja niiden vaikutuksista omaan elämäänsä.
– Vasta lähivuosina olen saanut vastauksia siihen, miksi olen sellainen kuin olen. Jokin aika sitten minulla todettiin sellainen mielenterveyssairaus kuin OCD. Siitä puhutaan liian vähän, räppäri sanoo.
Lauri kokee monien ajattelevan OCD:n eli pakko-oireisen häiriön olevan vain sitä, että tarkistaa kahvinkeittimen tai hellan monta kertaa ennen kotoa lähtemistä. Hän kertoo pakko-oireisen häiriön vaikuttavan elämään monin eri tavoin.
– Kun se vie työkyvyn ja elämänilon, puhutaan vakavasta sairaudesta. Olen ollut siinä paikassa monesti, viimeksi viime kesänä. Silloin frendini ja läheiseni veivät minut avun luokse. Viime kesänä oli myös hetkiä, kun jotenkin tajusin, että minä ja minun juttuni ovat monelle tärkeä juttu. Vaikka en voikaan kantaa kaikista vastuuta, minua tarvitaan. Jos en pidä itsestäni huolta, en voi tehdä tätä juttua. Siitä lähti pohjan rakentaminen. Hyviä ja huonoja päiviä tulee jatkuvasti, Lauri kertoo.
– Täällä on ollut aika hyvä olla. Olen ollut hetkessä, mikä on harvinaista minulle, hän jatkaa.
Riku Nieminen avaa lapsuutensa varjoja ja äidin itsemurhan vaikutuksia
Ohjelmassa nähdään insertti, jossa näyttelijä Riku Nieminen kertoo elämästään alkoholisoituneen äitinsä kanssa ja miten äidin itsemurha on vaikuttanut häneen.
– Lapsuuteni ja nuoruuteni Kajaanissa oli aika ristiriitainen. Toisaalta minulla oli rakas ja tukeva ympäristö, oli sukulaisia, jotka tukivat ja turvasivat. Samalla olin yksinhuoltajaäidin poika. Äitini oli alkoholisti ja mieleltään hieman epävakaa. Äiti oli myös rakastava ja lämmin, mutta hän oli äkkipikainen ja valitsi välillä sijastani alkoholin. Oli ajoittain turvatonta ja epävakaata, Riku muistelee.
Riku oli 15-vuotias, kun hänen äitinsä riisti henkensä. Näyttelijän mukaan asia ei tullut yllätyksenä, mutta se oli iso sokki.
– Ennen ja jälkeen sen minun on ollut vaikea luoda nuoruudestani aikajanaa, koska se oli niin stressaavaa aikaa. Joskus kaipaan äitiä tilanteissa, jos vaikka lapseni onnistuvat jossain tai on jotain jaettavaa. Ajattelen, miltä tuntuisi jakaa äidille iloiset asiat ja kutsua hänet lasten syntymäpäiville ja valmistujaisjuhliin.
Riku kannustaa ihmisiä hakemaan kriisiapua suurten ja traagisten elämäntilanteiden keskellä.
– Puhu siitä enemmän kuin luulisi tarvitsevan, asia kannattaa prosessoida. Jos on itsetuhoisia ajatuksia, MIELI ry:n kriisipuhelimeen voi soittaa aina. Sitten on olemassa Itsemurhien ehkäisykeskus, sieltä saa apua ihan kasvokkain. Kynnys sille pitäisi olla mahdollisen pieni. Traagisinta tällä hetkellä on se, että kaikki eivät saa apua. Sillekin voidaan tehdä jotain.
Vain elämään MIELI-päivä nähdään Nelosella perjantaina klo 20. Jakso on katsottavissa Ruutu+-tilauksella jo nyt.
Ohjelman kuvia voit ladata täältä.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
5.9. Saapuminen Satulinnaan
12.9. Käärijän päivä
19.9. Jonna Tervomaan päivä
26.9. Pelle Miljoonan päivä
3.10. VIIVIn päivä
10.10. Lauri Haavin päivä
17.10. Mikki Kausteen päivä
24.10. Vestan päivä
31.10. Johannes Brotheruksen päivä
7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä
14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä
21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä
28.11. MIELI-päivä
5.12. Kaikki biisit 1/2
12.12. Kaikki biisit 2/2
19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Nelonen Median kevään 2026 tv-ohjelmisto on nyt julki!25.11.2025 08:59:00 EET | Tiedote
Nelonen Median kanavien kevään 2026 tv-ohjelmistossa on luvassa monipuolinen kattaus uutuuksia ja vanhoja suosikkeja.
KUTSU: Terapia-elokuvan kriitikkonäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa viikoilla 48, 49 ja 50 – lehdistötilaisuus Helsingissä 26.11.20.11.2025 12:03:30 EET | Kutsu
Paavo Westerbergin käsikirjoittama ja ohjaama Terapia saa ensi-iltansa 25. joulukuuta. Elokuvan kriitikko- ja lehdistönäytökset järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa viikoilla 48, 49 ja 50.
Marion Rung puhuu Vain elämää -jaksossaan yksinhuoltajuudesta ja isoäitiydestä: "Yhtenä päivänä ajattelin, onko tämä tarpeeksi"18.11.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään kunniavieras Marion Rungin päivää.
"Suomessa on itäeurooppalainen päihdekulttuuri" – Immun ilmestyskirja kertoo, mitä jokaisen tulisi tietää nykyajan rikollisuudesta18.11.2025 08:59:24 EET | Tiedote
Uusi sarja Immun ilmestyskirja alkaa Ruudussa torstaina 20. marraskuuta! Ensimmäisessä jaksossa on aiheena Suomessa voimakkaasti yleistynyt muuntohuume, Alfa-PVP.
KUTSU: Tervetuloa Terapia-elokuvan lehdistötilaisuuteen Finnkino Tennispalatsiin ke 26.11.17.11.2025 15:10:58 EET | Kutsu
Paavo Westerbergin käsikirjoittama ja ohjaama Terapia saa ensi-iltansa 25. joulukuuta. Elokuvan lehdistötilaisuus järjestetään Finnkino Tennispalatsissa, Helsingissä keskiviikkona 26. marraskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme