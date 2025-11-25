Lauri Haav kertoo pakko-oireisesta häiriöstään Vain elämään ja MIELI ry:n erikoisjaksossa: "Siitä puhutaan liian vähän"

MIELI ry tukee kaikenikäisten mielenterveyttä, tarjoaa kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa ja ehkäisee itsemurhia. MIELI ry on toiminut mielenterveyden hyväksi Suomessa jo 128 vuotta. Toiminnassa on mukana 53 jäsenyhdistystä ja yli 3000 vapaaehtoista eri puolella Suomea.

– Lämmin kiitos kaikille artisteille hyvästä yhteistyöstä ja ennen kaikkea avoimesta keskustelusta. Henkilökohtaiset kokemukset mielenterveyden haasteista ja avun hakemisesta auttavat muistamaan, että mielenterveys koskee meitä kaikkia. Olemme iloisia yhteistyöstä Vain elämää -ohjelman kanssa. Se on hyvä tapa lisätä ymmärrystä mielen haasteista ja madaltaa kynnystä hakea apua. Toivottavasti jakso innostaa myös tukemaan työtämme mielenterveyden hyväksi. Pienikin lahjoitus on teko paremman mielenterveyden ja välittävämmän yhteiskunnan puolesta, sanoo MIELI ry:n varainhankintapäällikkö Maria Rahikka.

Lauri Haav puhuu mielenterveydestään ja OCD:n vaikutuksista elämäänsä

Jaksossa räppäri Lauri Haav kertoo artistikollegoilleen omista mielenterveyskamppailuistaan ja niiden vaikutuksista omaan elämäänsä.

– Vasta lähivuosina olen saanut vastauksia siihen, miksi olen sellainen kuin olen. Jokin aika sitten minulla todettiin sellainen mielenterveyssairaus kuin OCD. Siitä puhutaan liian vähän, räppäri sanoo.

Lauri kokee monien ajattelevan OCD:n eli pakko-oireisen häiriön olevan vain sitä, että tarkistaa kahvinkeittimen tai hellan monta kertaa ennen kotoa lähtemistä. Hän kertoo pakko-oireisen häiriön vaikuttavan elämään monin eri tavoin.

– Kun se vie työkyvyn ja elämänilon, puhutaan vakavasta sairaudesta. Olen ollut siinä paikassa monesti, viimeksi viime kesänä. Silloin frendini ja läheiseni veivät minut avun luokse. Viime kesänä oli myös hetkiä, kun jotenkin tajusin, että minä ja minun juttuni ovat monelle tärkeä juttu. Vaikka en voikaan kantaa kaikista vastuuta, minua tarvitaan. Jos en pidä itsestäni huolta, en voi tehdä tätä juttua. Siitä lähti pohjan rakentaminen. Hyviä ja huonoja päiviä tulee jatkuvasti, Lauri kertoo.

– Täällä on ollut aika hyvä olla. Olen ollut hetkessä, mikä on harvinaista minulle, hän jatkaa.

Riku Nieminen avaa lapsuutensa varjoja ja äidin itsemurhan vaikutuksia

Ohjelmassa nähdään insertti, jossa näyttelijä Riku Nieminen kertoo elämästään alkoholisoituneen äitinsä kanssa ja miten äidin itsemurha on vaikuttanut häneen.

– Lapsuuteni ja nuoruuteni Kajaanissa oli aika ristiriitainen. Toisaalta minulla oli rakas ja tukeva ympäristö, oli sukulaisia, jotka tukivat ja turvasivat. Samalla olin yksinhuoltajaäidin poika. Äitini oli alkoholisti ja mieleltään hieman epävakaa. Äiti oli myös rakastava ja lämmin, mutta hän oli äkkipikainen ja valitsi välillä sijastani alkoholin. Oli ajoittain turvatonta ja epävakaata, Riku muistelee.

Riku oli 15-vuotias, kun hänen äitinsä riisti henkensä. Näyttelijän mukaan asia ei tullut yllätyksenä, mutta se oli iso sokki.

– Ennen ja jälkeen sen minun on ollut vaikea luoda nuoruudestani aikajanaa, koska se oli niin stressaavaa aikaa. Joskus kaipaan äitiä tilanteissa, jos vaikka lapseni onnistuvat jossain tai on jotain jaettavaa. Ajattelen, miltä tuntuisi jakaa äidille iloiset asiat ja kutsua hänet lasten syntymäpäiville ja valmistujaisjuhliin.

Riku kannustaa ihmisiä hakemaan kriisiapua suurten ja traagisten elämäntilanteiden keskellä.

– Puhu siitä enemmän kuin luulisi tarvitsevan, asia kannattaa prosessoida. Jos on itsetuhoisia ajatuksia, MIELI ry:n kriisipuhelimeen voi soittaa aina. Sitten on olemassa Itsemurhien ehkäisykeskus, sieltä saa apua ihan kasvokkain. Kynnys sille pitäisi olla mahdollisen pieni. Traagisinta tällä hetkellä on se, että kaikki eivät saa apua. Sillekin voidaan tehdä jotain.

Vain elämään MIELI-päivä nähdään Nelosella perjantaina klo 20. Jakso on katsottavissa Ruutu+-tilauksella jo nyt.

Ohjelman kuvia voit ladata täältä.

Lauri Haav avoimena mielenterveydestään – tämän diagnoosin artisti sai

Riku Nieminen muistelee äitinsä itsemurhaa Vain elämäässä – lähettää painokkaan viestin samassa tilanteessa oleville

