Kauppiaan tytär Suza, romaani 1100-luvun Ranskasta
Keskiajan historioitsija Anne Tucker julkaisee esikoisromaaninsa "Kauppiaan tytär Suza". Teos on tutkittuun historiaan perustuva tarina, jossa juutalaiskauppiaan tytär Suza ja kristitty oppipoika Piers ajautuvat pakomatkalle kielletyn rakkautensa tähden.
Teoksesta
Romaani sijoittuu levottomaan 1100-luvun Ranskaan ja Saksaan. Nuori Suza unelmoi itsenäisyydestä, mutta joutuu pakenemaan Piersin kanssa, kun kuningas Philippe Dieudonné II ajaa juutalaiset ulos Pariisista. Heidän on salattava rakkautensa ja tehtävä mahdottomalta tuntuvia valintoja juutalaisvainojen ja uskontojen välisen kitkan keskellä.
Kirja on tehty kaikille, joita keskiajan historia kiinnostaa, ja se vie lukijan aikamatkalle Pariisiin.
Kirjailijasta
Anne Tucker, koulutukseltaan historioitsija, tekee historiasta elävää. Romaani perustuu hänen akateemiseen tutkimukseensa ja valottaa hauskalla tavalla keskiajan arjen elintapoja, kuten kauneudenhoitoa ja puhtaussääntöjä.
Kirjan tiedot:
Nimi: Kauppiaan tytär Suza
Kirjailija: Anne Tucker
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 415
ISBN: 9789527603154
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Anne Tucker, tekijä
+358407717307
tuckeranne70@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
