Kauppiaan tytär Suza, romaani 1100-luvun Ranskasta

Teoksesta

Romaani sijoittuu levottomaan 1100-luvun Ranskaan ja Saksaan. Nuori Suza unelmoi itsenäisyydestä, mutta joutuu pakenemaan Piersin kanssa, kun kuningas Philippe Dieudonné II ajaa juutalaiset ulos Pariisista. Heidän on salattava rakkautensa ja tehtävä mahdottomalta tuntuvia valintoja juutalaisvainojen ja uskontojen välisen kitkan keskellä.

Kirja on tehty kaikille, joita keskiajan historia kiinnostaa, ja se vie lukijan aikamatkalle Pariisiin.

Kirjailijasta

Anne Tucker, koulutukseltaan historioitsija, tekee historiasta elävää. Romaani perustuu hänen akateemiseen tutkimukseensa ja valottaa hauskalla tavalla keskiajan arjen elintapoja, kuten kauneudenhoitoa ja puhtaussääntöjä.

Kirjan tiedot:

Nimi: Kauppiaan tytär Suza

Kirjailija: Anne Tucker

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 415

ISBN: 9789527603154

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Anne Tucker, tekijä

+358407717307

tuckeranne70@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/