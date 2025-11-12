Calidris Kustannus

Kauppiaan tytär Suza, romaani 1100-luvun Ranskasta

18.11.2025 15:04:31 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Jaa

Keskiajan historioitsija Anne Tucker julkaisee esikoisromaaninsa "Kauppiaan tytär Suza". Teos on tutkittuun historiaan perustuva tarina, jossa juutalaiskauppiaan tytär Suza ja kristitty oppipoika Piers ajautuvat pakomatkalle kielletyn rakkautensa tähden.

Kauppiaan tytär -kuva
Anne Tuckerin esikoisromaani avaa ikkunan keskiajan arkeen ja kiellettyyn rakkauteen.

Teoksesta

Romaani sijoittuu levottomaan 1100-luvun Ranskaan ja Saksaan. Nuori Suza unelmoi itsenäisyydestä, mutta joutuu pakenemaan Piersin kanssa, kun kuningas Philippe Dieudonné II ajaa juutalaiset ulos Pariisista. Heidän on salattava rakkautensa ja tehtävä mahdottomalta tuntuvia valintoja juutalaisvainojen ja uskontojen välisen kitkan keskellä.

Kirja on tehty kaikille, joita keskiajan historia kiinnostaa, ja se vie lukijan aikamatkalle Pariisiin.

Kirjailijasta

Anne Tucker, koulutukseltaan historioitsija, tekee historiasta elävää. Romaani perustuu hänen akateemiseen tutkimukseensa ja valottaa hauskalla tavalla keskiajan arjen elintapoja, kuten kauneudenhoitoa ja puhtaussääntöjä.

Kirjan tiedot:

Nimi: Kauppiaan tytär Suza
Kirjailija: Anne Tucker
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 415
ISBN: 9789527603154
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Anne Tucker, tekijä
+358407717307
tuckeranne70@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Avainsanat

keskiaikarakkausjuutalaisvainothistoriaranska

Yhteyshenkilöt

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye