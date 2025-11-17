Varhan aluehallituksen 17.11.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Varhas budget går vidare till välfärdsområdesfullmäktige: Utsikterna för 2026 är goda17.11.2025 15:56:23 EET | Pressmeddelande

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde föreslår välfärdsområdesfullmäktige budgeten och ekonomiplanen 2026-2028 för godkännande. Varhas strukturreform fortsätter i budgeten och ekonomiplanen. Målet för 2026 är ett överskott på 52 miljoner euro. Budgeten har utarbetats så att de underskott som har ackumulerats under de första verksamhetsåren stegvis blir täckta före utgången av 2028.

Varhan talousarvio etenee valtuustoon: Näkymät vuoteen 2026 ovat hyvät17.11.2025 15:56:23 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviota ja -suunnitelmaa vuosille 2026-2028. Talousarvio ja -suunnitelma jatkaa Varhan rakenneuudistusta. Tavoitteena vuodelle 2026 on 52 miljoonan euron ylijäämä. Talousarvio on laadittu niin, että ensimmäisinä toimintavuosina kertyneet alijäämät saadaan katettua asteittain vuoden 2028 loppuun mennessä.

Varha beklagar: utredningen av betalningspåminnelserna fortsätter17.11.2025 15:52:53 EET | Pressmeddelande

Välfärdsområdesstyrelsen fick den 17 november en rapport om situationen gällande betalningspåminnelserna och indrivningen i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha). I oktober kontaktades faktureringen av nästan dubbelt fler kunder än normalt, men i november har kön till kundservicen i huvudsak kunnat avklaras. Välfärdsområdesstyrelsen fortsätter behandla ärendet vid sitt sammanträde den 1 december.

Räddningsverket utvärderar avtalsbrandkårernas livskraft och serviceförmåga – målet är att trygga högkvalitativ hjälp på lång sikt17.11.2025 14:54:20 EET | Pressmeddelande

Räddningsverket i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder under slutet av 2025 en helhetsbedömning av nätverket av avtalsbrandkårer. Syftet är att säkerställa att servicen motsvarar områdets behov, att den är verkningsfull och ekonomiskt hållbar samt att den frivilliga verksamheten förblir livskraftig långt in i framtiden.

