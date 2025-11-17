Budjettipäätös: Malmin sairaalan päivystys jatkuu
Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on käsitellyt tänään kokouksessaan vuoden 2026 budjettia. Viime vuonna ehdotettiin Malmin sairaalan päivystyspalvelujen rajoittamista, mutta päätettiin antaa aikaa toiminnan kehittämiselle ja arvioida päätöstä vuoden kuluttua. Tänään hallitus on antanut vihreän valon 24/7-päivystyspalvelun jatkamiselle.
– Säilytämme päivystyksen ja jatkamme toiminnan kehittämistä tavoitteena, että yhä useammat valitsevat palvelumme jatkossa. RKP on tehnyt tämän eteen kovasti töitä ja olemme tyytyväisiä tulokseen, sanoo RKP-ryhmän puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Kim Yli-Pelkola.
Muun muassa terveyskeskuksen vastaanoton ja päivystyksen välistä työnjakoa on tarkoitus tarkistaa sekä vahvistaa erikoissairaanhoidon hoitoketjuja Malmin ja Vaasan keskussairaalan välillä. Asukkaille on tarkoitus tiedottaa tarjolla olevista palveluista.
Malmin sairaalan kuntoutusosasto jatkaa toimintaansa vähennetyllä potilasmäärällä. Osa osastolla hoidetuista potilaista ei ole tarvinnut erikoissairaanhoidon tasoista kuntoutusta.
– Haluamme varmistaa, että osasto voi jatkaa toimintaansa ja että sen henkilökunnan hankkima erityisosaaminen hyödynnetään täysimääräisesti. Tämän varmistamiseksi RKP lisäsi päätökseen maininnan, jossa varataan kahdeksan paikkaa vaativaan kuntoutukseen. Paikat voidaan käyttää joustavasti muihin yleislääketieteen potilasryhmiin, jos ne eivät täyty vaativaa kuntoutusta tarvitsevista potilaista, jotta resurssit käytetään tehokkaasti ja asukkaat saavat tarvitsemaansa palvelua, Yli-Pelkola kertoo.
Lisätietoa:
Kim Yli-Pelkola, puh. 050 559 7794
