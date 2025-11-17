RKP Pohjanmaan hyvinvointialueella vaatii toimivia hoitoketjuja

– Meidän on hoidettava potilaita oikealla ”tasolla” ja huolehdittava siitä, että hoitoketjut toimivat koko alueella, sillä se on parasta sekä potilaiden että talouden kannalta. Jos hoitoketjut eivät toimi, se voi johtaa muun muassa päivystysvastaanottojen ruuhkautumiseen ja sitä haluamme välttää, sanoo hallituksen jäsen ja omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Johanna Borg.

Borg pyysi, että osastojen kuormitus ja potilasvirta päivystyksissä ilmoitetaan hallitukselle neljännesvuosittain, ja hallitus hyväksyi tämän ehdotuksen yksimielisesti.

Budjetin puitteissa esitettiin myös, että Vaasan keskussairaalan pysäköinti muuttuisi maksulliseksi. RKP keskusteli asiasta pitkään ryhmäkokouksessaan mutta oli yksimielinen siitä, että se on parempi vaihtoehto, kuin joutua etsimään säästöjä palveluista. Useimpien muiden sairaaloiden pysäköinti on maksullista.

Hallitus päätyi pyytämään lisäselvitystä käytännön toteutuksen tueksi, muun muassa jotta voitaisiin varmistaa, että maksuton pysäköinti olisi tarjolla henkilökunnalle ja joillekin potilasryhmille myös jatkossa. Lopullinen päätös tehdään selvityksen valmistuttua.

– Kaikki säästötoimenpiteet ovat ikäviä päätöksiä. Toivomme terveydenhuollon rahoitusta vakaaksi ja ennustettavaksi, jotta henkilökunta saisi työrauhan ja jotta toiminta voisi kehittyä pitkällä aikavälillä ja kohtuullisessa tahdissa, toteaa hallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.

– Tärkeintä on, että Pohjanmaan asukkaat saisivat takaisin luottamuksensa terveydenhuoltoon. Toistuvat säästövaatimukset ja muutokset toiminnassa ovat olleet rankkoja mutta itse hoito ei ole muuttunut, se on maailmanluokan tasoa ja niin haluamme sen olevan myös jatkossa, toteaa hallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.







