Helsingin kaupunginhallitus päätti uudesta luonnonsuojelualueesta sekä kansainvälisen voimistelutapahtuman hakemisesta

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki antaa World Gymnaestrada Host City Guarantee -sitoumuksen vuoden 2031 World Gymnaestrada -tapahtumasta, jota Suomen Voimisteluliitto ry hakee järjestettäväkseen Helsinkiin. Host City Guarantee -sitoumuksella Helsingin kaupunki sitoutuu osaltaan vuoden 2031 World Gymnaestrada -tapahtuman hakuprosessiin yhdessä Suomen Voimisteluliiton kanssa.

Jos Kansainvälinen voimisteluliitto (FIG) valitsee Suomen Voimisteluliiton vuoden 2031 World Gymnaestrada -tapahtuman järjestäjäksi, kaupunki tekee Suomen Voimisteluliiton kanssa yhteistyösopimuksen, joka koskee tapahtuman järjestämistä ja kaupungin velvoitteita. Kaupunki sitoutuu myös tapahtuman järjestelykuluihin ja varautuu tapahtumalle sekä tapahtumajärjestäjälle arvoa tuottaviin toimenpiteisiin.

Kansainvälinen voimisteluliitto tekee päätöksen vuoden 2031 tapahtuman isäntäkaupungista kokouksessaan 18.5.2026.

Vuosaaren Kalkkisaareen uusi luonnonsuojelualue

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Kalkkisaaren luonnonsuojelualueen. Suojelun tarkoituksena on säilyttää alueen poikkeuksellisen monipuolinen kasvillisuus ja kasvilajisto.

Koko Kalkkisaari on arvokas geologinen kohde. Saaren kallioperä on vulkaanista liusketta eli tuffiittia, jossa on kalkkikerroksia. Kalkkipitoisen kallioperän ansiosta saaren kasvillisuus on poikkeuksellisen rikasta, ja vastaavia kalkkikallioketoja löytyy vain Ahvenanmaalta ja Lounaisimmasta Suomesta. Alue on I-arvoluokan kasvi- ja kasvillisuuskohde Helsingin luontotietojärjestelmässä. Kalkkikalliot ovat Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi varata alueita asuntohankkeiden suunnitteluun Hermannissa ja maa-alueen vuokraamisesta Paloheinä Golf Oy:lle golfkentän laajennusta varten.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27 821

maisa.hopeakunnas@hel.fi