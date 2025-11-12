Helsingin kaupunginhallitus päätti uudesta luonnonsuojelualueesta sekä kansainvälisen voimistelutapahtuman hakemisesta
Kaupunginhallitus kokoontui 17.11. ja päätti kokouksessaan, että Helsingin kaupunki hakee Suomen Voimisteluliitto ry:n kanssa World Gymnaestrada -voimistelutapahtumaa järjestettäväksi Helsinkiin. Kaupunginhallitus päätti myös uudesta luonnonsuojelualueesta Vuosaaren Kalkkisaareen.
Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki antaa World Gymnaestrada Host City Guarantee -sitoumuksen vuoden 2031 World Gymnaestrada -tapahtumasta, jota Suomen Voimisteluliitto ry hakee järjestettäväkseen Helsinkiin. Host City Guarantee -sitoumuksella Helsingin kaupunki sitoutuu osaltaan vuoden 2031 World Gymnaestrada -tapahtuman hakuprosessiin yhdessä Suomen Voimisteluliiton kanssa.
Jos Kansainvälinen voimisteluliitto (FIG) valitsee Suomen Voimisteluliiton vuoden 2031 World Gymnaestrada -tapahtuman järjestäjäksi, kaupunki tekee Suomen Voimisteluliiton kanssa yhteistyösopimuksen, joka koskee tapahtuman järjestämistä ja kaupungin velvoitteita. Kaupunki sitoutuu myös tapahtuman järjestelykuluihin ja varautuu tapahtumalle sekä tapahtumajärjestäjälle arvoa tuottaviin toimenpiteisiin.
Kansainvälinen voimisteluliitto tekee päätöksen vuoden 2031 tapahtuman isäntäkaupungista kokouksessaan 18.5.2026.
Vuosaaren Kalkkisaareen uusi luonnonsuojelualue
Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Kalkkisaaren luonnonsuojelualueen. Suojelun tarkoituksena on säilyttää alueen poikkeuksellisen monipuolinen kasvillisuus ja kasvilajisto.
Koko Kalkkisaari on arvokas geologinen kohde. Saaren kallioperä on vulkaanista liusketta eli tuffiittia, jossa on kalkkikerroksia. Kalkkipitoisen kallioperän ansiosta saaren kasvillisuus on poikkeuksellisen rikasta, ja vastaavia kalkkikallioketoja löytyy vain Ahvenanmaalta ja Lounaisimmasta Suomesta. Alue on I-arvoluokan kasvi- ja kasvillisuuskohde Helsingin luontotietojärjestelmässä. Kalkkikalliot ovat Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi.
Kaupunginhallitus päätti lisäksi varata alueita asuntohankkeiden suunnitteluun Hermannissa ja maa-alueen vuokraamisesta Paloheinä Golf Oy:lle golfkentän laajennusta varten.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan12.11.2025 23:08:27 EET | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12. marraskuuta Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan. Valtuusto hyväksyi myös Oksakoskenpolun pysäköintitalon asemakaavamuutoksen Meilahdessa. Kyselytunnilla keskusteltiin opettajien hyvinvoinnista ja saatavuudesta, ilmastopolitiikan tavoitteista sekä psykiatrisen osastohoidon tilanteesta.
Pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaiset kokevat monia työllistymisen esteitä – työllisten ja työttömien kokemuksissa suuria eroja11.11.2025 12:01:57 EET | Tiedote
Puutteellinen kielitaito sekä vähäiset suhteet kantasuomalaisiin ovat pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaisten yleisimmin kokemia esteitä heidän työllistymiselleen. Työllisten ja työttömien kokemukset eroavat voimakkaasti esimerkiksi siinä, kuinka usein oma terveydentila koetaan työllistymisen esteenä.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi omalta osaltaan konserniohjeen päivittämisen10.11.2025 18:53:05 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi kokouksessaan 10. marraskuuta omalta osaltaan konserniohjeen päivittämisen. Asia etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Mäkelänkadun jatkeen asemakaavan muutos etenee valtuustoon10.11.2025 17:35:47 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus päätti 10. marraskuuta kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Mäkelänkadun jatkeen asemakaavan hyväksymistä sekä M400-metrojunien hankesuunnitelman hyväksymistä.
Helsinki juhlistaa Lapsen oikeuksien viikkoa monipuolisella tapahtumatarjonnalla7.11.2025 10:08:52 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki järjestää Lapsen oikeuksien viikolla runsaasti lapsille, nuorille ja perheille suunnattua ohjelmaa. Lastenkulttuuria jokaiselle! -tapahtumapäivää vietetään 20. marraskuuta, jolloin lapsille ja nuorille on tarjolla maksuttomia tapahtumia lähes 40 paikassa. Helsinki edistää iloista ja turvallista kaupunkia lapsille ja vahvistaa lasten sekä nuorten hyvinvointia ja lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme