Varsinais-Suomeen neljän metallialan yrityksen liittouma

THAT Alliancen veturina on kaarinalainen alumiinialan yritys TriDeck Oy, jonka lisäksi mukana ovat HL-Metal Ab, Alvars Oy ja Trimet Oy. THAT-nimi on muodostettu yritysten nimien alkukirjaimista.

Tavoitteena on yhdistää neljän yrityksen kokemus, erikoisosaaminen ja resurssit entistä vaativampien metallialan ja alumiinirakentamisen projektien toteuttamiseen.

”THAT Alliance yhdistää neljän yrityksen vahvuudet tavalla, jota Suomessa ei ole aiemmin nähty. Kyse ei ole fuusiosta, vaan strategisesta kumppanuudesta, joka monipuolistaa palvelutarjontaa ja antaa meille kaikille lisää lihaksia ja iskukykyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla”, kertoo Kari Rouvali.

Rouvali on kahden allianssiyrityksen, Trimetin ja TriDeckin toimitusjohtaja, ja toimii THAT Alliancen yritysten omistajien puhemiehenä.

Veturina Jukovan alumiinivalmistusta jatkava TriDeck

THAT Alliancen veturina toimii kaarinalainen TriDeck Oy, joka jatkaa vuonna 1958 perustetun Jukova Oy:n pitkää ja arvostettua alumiiniosaamisen perintöä. Jukovan kädenjälki on näkynyt vuosikymmenten varrella pienveneistä ja risteilijöistä aina juniin, metroihin ja linja-autoihin eri puolilla maailmaa sekä satojen ammattilaisten ja alihankkijoiden työssä.

TriDeckin referenssilistalta löytyy merkittävimpänä projektina Lontoon Victoria Line -metrolinjalle tehdyt 460 vaunun lähes täydelliset sisustukset sekä vuosikymmenten yhteistyö VR:n ja Skoda Transtechin kanssa, josta esimerkkinä InterCity-junat sekä Helsingin ja Tampereen raitiovaunut.

Paraisilla toimiva Oy HL-Metal Ab on erikoistunut terästöihin osavalmistuksesta vaativiin kokoonpanoihin. Yritys tekee erilaisia alumiini-, RST- ja HST-töitä sekä valmistaa veneitä polyeteenistä. HL-Metalin taidonnäytteitä ovat mm. Saaristomerelle tehty Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roope-huoltoalus sekä juuri käynnistynyt lähes neljän vuoden projekti, jonka kuluessa uudistetaan 16 Järvi-Suomen lossia.

Raisiolainen Alvars Oy on meriteollisuuteen erikoistunut suunnittelu- ja insinööritoimisto, jonka ydinosaamista ovat monimutkaiset lasirakenteet sekä lastinkiinnityssuunnitelmat vaativiin projektikuljetuksiin. Alvars on lisäksi ollut pitkään suunnittelemassa raideliikenteen ratkaisuja, esimerkiksi Helsingin ja Espoon välillä liikkuvaan Raide-Jokeriin sekä Tampereen raitiovaunuihin.

Lietolainen Trimet Oy on ohutlevyosien ja metallituotteiden sopimusvalmistaja, jonka erityisosaamista ovat vaativat ohutlevyosat leikkeistä lopputuotteisiin. Trimetin erittäin laajasta asiakaskunnasta löytyy esimerkiksi kone- ja tutkimuslaitevalmistajia, telakkateollisuutta sekä raskasta metalliteollisuutta.

”Meillä on nyt kyky toteuttaa projektit alusta loppuun eli suunnittelusta komponenttien valmistamiseen ja suuriin kokonaistoimituksiin, jopa yli 30-metrisiin aluksiin asti. Harvalla toimijalla on esimerkiksi oma alumiinivalimo”, Rouvali lisää.

Kokenut jukovalainen Markus Helminen palaa juurilleen

THAT Alliancen myyntiä ryhtyy vetämään Markus Halminen. Hänen vastuualueensa on alkuun lähinnä Jukovan entiset asiakkaat. Halminen tuntee hyvin niin tuotteet kuin asiakkaat, sillä hän työskenteli Jukovan palveluksessa yhteensä 18 vuotta ja on sen jälkeen toiminut tuotantopäällikkönä metallialalla.

”THAT Alliance tuo mahdollisuuksia myös täysin uusiin asiakkuuksiin ja konsepteihin. On hienoa päästä rakentamaan jatkumoa laadukkaalle suomalaiselle osaamiselle”, Halminen sanoo.

”Esimerkiksi raidealan kansainväliset asiakkaat edellyttävät, että toimittajalla on riittävää selkänojaa, tarvittavat sertifikaatit ja kykyä vastata suuriin kokonaisuuksiin. Juuri sitä varten THAT Alliance on olemassa”, Rouvali kiteyttää.