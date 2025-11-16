Nokian KrP jälleen murskavoittoon FBC Turusta
F-liigan miesten sarjassa pelattiin maanantaina yksi ottelu, jossa Nokian KrP löi kotonaan FBC Turun murskalukemin 14-2. Kyseessä oli kuudes perättäinen kerta, kun KrP vie kaksikon keskinäisen kohtaamisen kaksinumeroisin voittolukemin.
Tänään FBC Turku piti maalista puhtaana hiukan alle neljän minuuttia ottelun alusta, mutta sitten KrP latoi voittoon riittäneet maalit heti avauserään onnistuttuaan 12 minuutissa kuusi kertaa. Ensi erän maaleista laukoivat Jere Mattila, Joonatan Kovanen ja Juuso Ahola kukin kaksi. Hyökyä ei padonnut edes FBC Turun ottama aikalisä Joonatan Kovasen 5–0-maalin jälkeen.
Kahden erän jälkeen KrP johti 10-0, ja päätösjaksolla oli viimein turkulaisten vuoro osua, kun ensin kavensi Aaro Ollikainen ja sitten Sami Tuominen. Illan viimeiset neljä maalia iski kuitenkin taas kotijoukkue.
Joona Rantalan illan tehot olivat 2+2, Juuso Aholan 3+0, Joonatan Kovasen 2+1 ja Luukas Hyvärisen 0+3.
Nokian KrP nousi voitollaan sarjassa ohi OLS:n viidenneksi. FBC Turku on sijalla 10.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Classic–Nurmon Jymy sekä Westend Indians–Nokian KrP.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
