Yhdistelylainojen kysyntä kasvaa voimakkaasti vuonna 2026

17.11.2025 22:40:35 EET | Infinity Grow Oy | Tiedote

Suomalaisten kiinnostus yhdistää useita kalliita lainoja yhdeksi edullisemmaksi kokonaisuudeksi on selvässä kasvussa. Vuonna 2026 kysynnän odotetaan nousevan ennätystasolle korkotason tasaantuessa ja pankkien kilpailun kiristyessä. Yhdistelylainat auttavat kotitalouksia hallitsemaan talouttaan paremmin ja pienentämään kuukausikuluja.

Suomen kotitalouksien velkakuormitus on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana, ja erityisesti kulutusluottojen lisääntyminen on lisännyt tarvetta talouden selkeyttämiselle. Yhdistelylainan avulla kuluttajat voivat yhdistää useita korkeakorkoisia lainoja yhdeksi, usein huomattavasti edullisemmaksi kokonaisuudeksi.

Yhdistelylainojen hyödyiksi nousevat erityisesti:

  • kuukausierien pienentyminen

  • parempi lainojen hallittavuus

  • mahdollisuus saada matalampi kokonaiskorko

  • selkeämpi talouden suunnittelu ja maksuaikataulu

Korkotason tasaantuminen lisää kysyntää

Finanssialan arvioiden mukaan korkotaso on tasaantumassa vuoden 2025 jälkeen. Tämä mahdollistaa pankkien välisen kilpailun kiristymisen, mikä näkyy erityisesti yhdistelylainojen tarjouksissa. Kuluttajat voivat saada merkittäviä säästöjä, kun useita pieniä ja kalliita lainoja yhdistetään yhdeksi.

Vuonna 2024–2025 yleistyneet maksuvaikeudet ja inflaatio ovat kuormittaneet kotitalouksia. Monet suomalaiset hakevat nyt helpotusta kuukausikuluihin. Ennusteiden mukaan useat pankit ja rahoituslaitokset tulevat laajentamaan yhdistelylainojen tarjontaansa vuonna 2026.

Kuluttajat kaipaavat taloudellista selkeyttä

Yhdistelylainat ovat yleistyneet erityisesti tilanteissa, joissa kuluttajalla on:

  • useita pienehköjä luottoja

  • luottokorttivelkaa

  • kulutusluottoja tai joustoluottoja usealta eri toimijalta

Kun lainat yhdistetään, korkokulut ja laskujen määrä vähenevät. Samalla maksuaikataulu selkeytyy ja talouden hallinta helpottuu.

Yhdistely-laina.com palveluna auttaa kuluttajia vertailemaan eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjouksia helposti. Hakemus on maksuton, ja tarjoukset saa useilta pankkilta yhdellä kertaa.

Riippumaton lainojen vertailupalvelu, joka auttaa suomalaisia löytämään edullisemmat ja selkeämmät rahoitusratkaisut.

