Salibandyn MM-kisat pelataan ensi vuonna Tampereella – finaaliviikonlopun lippupaketit tulevat myyntiin tiistaina 18.11. klo 16.07
Reilun vuoden päästä Tampereella kisataan salibandyn maailmanmestaruudesta, kun hallitseva maailmanmestari Suomi kohtaa salibandyn kärkimaat kotikentällä 5.–13.12.2026. Kisapaikkoina toimii alkusarjan otteluiden osalta Hakametsän jäähalli, sekä Kauppi Sports Center. Kisojen huipentuma nähdään Nokia Arenalla, jossa kisataan puolivälieristä finaaliotteluun asti! Finaaliviikonlopun lippupaketit tulevat myyntiin tiistaina 18.11.2025 klo 16.07 ja Nokia Arenalle odotetaan täysiä katsomoita. Salibandyn MM-kotikisat tavoittelevat ennätysyleisöä, kun Tampereelle odotetaan 130 000 kisakävijää. Taloudellisen vaikutuksen alueelle arvioidaan olevan noin 8 milj. euroa.
Koko finaaliviikonloppu edullisimmillaan alle sadalla eurolla
Finaaliviikonlopun lippupaketti sisältää kaikki ottelut lauantain 12.12.2026 semifinaaliotteluista sunnuntain 13.12.2026 pronssi- ja kultaotteluihin. Finaaliliput myydään lippupaketteina, eikä yksittäisiä päivälippuja välttämättä tule finaaliviikonlopun osalta ollenkaan myyntiin.
– Lippupaketteja on saatavilla tällä hetkellä kaikkiin katsomokategorioihin ja edullisimmillaan koko viikonlopun ottelupaketin pääsee seuraamaan alle sadalla eurolla, kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen hehkuttaa.
Lippupaketit ovat aikuiselta alkaen 99 euroa ja 5–15-vuotiaalta lapselta alkaen 67 euroa.
Ottelulippuihin sisältyy Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen matkustusoikeus ottelupäivänä, jonka lisäksi kaikkiin lastenlippuihin sisältyy maksuton kylpyläkäynti Ideapark Lempäälän upouudessa Vesimaailma Louhessa.
Kisojen järjestelyt etenevät hyvin
MM-kisoja on valmisteltu jo pitkään ja reilun vuoden päästä kansainväliset arvokisat valtaavat Tampereen. Alkusarjan osalta kisatunnelmaa pääsee aistimaan legendaarisessa Hakametsän jäähallissa sekä urheilijoille tutussa Kauppi Sports Centerissä. Kisojen himotuimmat ottelut pelataan kuitenkin Nokia Arenalla, jossa MM-kisoja pääsee seuraamaan puolivälieristä eteenpäin.
– Tampere tarjoaa erinomaiset puitteet arvokisojen järjestämiseen ja monipuoliset kisapaikat mahdollistavat meille sujuvat kisajärjestelyt niin otteluvieraiden, kuin joukkueiden näkökulmasta, kisojen tapahtumajohtaja Hanne Nyrönen toteaa.
Salibandy herättää kiinnostusta
Salibandy on tunnetusti Suomen suosituimpia harrastuksia ja Suomen Gallupin SLU:lle tekemän viimeisimmän Suuren Liikuntatutkimuksen mukaan salibandyn ja sählyn harrastajia on Suomessa yli 350 000. Kiinnostus salibandyn MM-kisoja kohtaan pelkän harrastajayhteisön keskuudessa on suuri, jonka lisäksi arvokisat herättävät kiinnostusta myös harrastajayhteisön ulkopuolella.
– On ollut ilo huomata, kuinka kiinnostus salibandya kohtaan on kova ja MM-kisoja odotetaan innolla! Meillä Suomessa kannetaan ylpeydellä hallitsevan maailmanmestarin titteliä ja odotammekin, että erityisesti finaaliviikonlopun katsomot täyttyvät nopeasti, iloitsee Voutilainen.
Miesten MM-kisat pelattiin viimeksi vuonna 2024 Ruotsin Malmössä, jolloin Suomi voitti maailmanmestaruuden Ruotsia vastaan jatkoajalla 5–4.
– Haluamme toivottaa kaikki mukaan kokemaan MM-kisojen tunnelmaa, sekä kannustamaan oma maajoukkueemme voittoon. Kisojen tärkein tavoite on saada katsomot täyteen ja luoda ainutlaatuinen tapahtuma, Voutilainen painottaa.
Alkusarjan ja puolivälierien otteluliput tulevat myyntiin myöhemmin keväällä, kun kisojen tarkempi otteluohjelma julkaistaan. Alkusarjan ja puolivälieräotteluiden liput tulevat olemaan hinnaltaan huomattavasti huokeammat kuin nyt myyntiin tuleva finaaliviikonloppupaketti.
Kansainvälinen Salibandyliitto myönsi Suomelle niin miesten vuoden 2026 kuin naisten 2027 MM-kisojen järjestelyoikeudet. Suomi on isännöinyt miesten MM-kisat kolme kertaa aiemmin Helsingissä, vuosina 2002, 2010 ja 2021. Historian ensimmäinen naisten salibandyn MM-turnaus vuonna 1997 järjestettiin Ahvenanmaalla ja Tampereen Hakametsässä miteltiin vuoden 2015 MM-mitaleista. Turussa on vuonna 2009 pelattu U19 miesten MM-turnaus.
