Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 18.11.2025
RAKENNUSPALO KESKISUURI KEURUU
Pelastuslaitos vastaanotti tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Keuruun Uskalintielle klo. 3.04. Rivitaloyhtiön autokatoksessa syttynyt henkilöauto, josta palo oli levinnyt koko autokatokseen. Autokatos ja siinä olleet kuusi henkilöautoa tuhoutuivat palossa täysin. Vieressä ollut rivitaloasunto kärsi katoksen läheisestä päästä pieniä vahinkoja lämpösäteilystä.
Välitön leviämisen vaara saatiin pelastuslaitoksen toimilla estettyä, eikä rivitalon asukkaiden ole tarvetta poistua asunnoistaan. Autokatoksen jälkisammutustyöt jatkuvat todennäköisesti aamuun asti. Poliisi tutkii syttymissyytä. Onnettomuudessa ei tapahtunut henkilövahinkoja.
Pelastuslaitoksen yksikköjä hälytettiin tehtävälle yhteensä kuusi yksikköä Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
