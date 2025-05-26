Oulun piirin sosialidemokraattien piirikokous
Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry:n piirikokous pidetään lauantaina 22.11. kello 13 alkaen Oulaisissa, Jedun toimipisteessä (Kosteenkatu 1, 86300 Oulainen).
Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen pitää SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Ennen kokouksen alkua Tytti Tuppurainen vierailee Oulaskankaan sairaalalla.
Ennen kokousta on mahdollisuus ruokailuun kello 12 alkaen.
Sanna HusaOulun piirin sosialidemokraatitPuh:050 5927 444sanna.husa@sdp.fi
