Oulun piirin sosialidemokraattien piirikokous

SDP:ltä uusia aluevaaliehdokkaita Pohteelle; Mukana tunnettu pelastaja 13.2.2025 20:41:57 EET | Tiedote

Oulun piirin sosialidemokraatit nimesivät Pohjois-Pohjanmaalle uusia aluevaaliehdokkaita. Nimettyjä ehdokkaita on nyt kaikkiaan 97, ja listan viimeinen nimi julkistetaan ensi viikon lopussa. Uusia ehdokkaita nimettiin Oulusta, Iistä, Vaalasta, Raahesta, Pudasjärveltä ja Ylivieskasta.