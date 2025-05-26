SDP Oulun piiri

Oulun piirin sosialidemokraattien piirikokous

18.11.2025 06:49:17 EET | SDP Oulun piiri | Kutsu

Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry:n piirikokous pidetään lauantaina 22.11. kello 13 alkaen Oulaisissa, Jedun toimipisteessä (Kosteenkatu 1, 86300 Oulainen). 

Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen pitää SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Ennen kokouksen alkua Tytti Tuppurainen vierailee Oulaskankaan sairaalalla. 

Ennen kokousta on mahdollisuus ruokailuun kello 12 alkaen. 

