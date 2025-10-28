Avaruusfaneille mieluisaa ohjelmaa Heurekan perhetapahtumassa
Heurekassa järjestetään Huikea avaruus! -perhetapahtuma lauantaina 29.11. kello 10–18. Tapahtumassa opitaan avaruudesta innostavien ohjelmien ja työpajojen kautta.
Heurekan koko perheen tapahtumassa on tarjolla erilaisia avaruusaiheisia työpajoja ja esityksiä koko päivän. Interaktiivisessa Matkalla Marsiin -audioseikkailussa lasten tehtävänä on yhdessä yrittää selviytyä Mars-matkan aikana tapahtuvista haasteista. Päivän aikana on tarjolla myös avaruusaiheinen VR-elämys, jossa pääsee osaksi avaruudessa tapahtuvaa tarinaa.
Auditoriossa esitetään kaksi 15 minuutin pituista virtuaalimatkaa, joiden jälkeen voi kysyä asiantuntijoilta avaruudesta. Elokuvien teemoina ovat aurinkokunta sekä linnunrata ja eksoplaneetat. Tapahtumatorin lavalla esitetään ruotsinkielisen Planet Enkel -sarjan jakso, joka on tekstitetty suomeksi ja englanniksi.
Huikea avaruus! -tapahtuman työpajoissa treenataan kuten astronautti ja tutkitaan veden painon vaihtelua eri lämpötiloissa. Lisäksi pääsee ratkaisemaan salaisia valokoodeja, rakentamaan paperiraketteja ja pelaamaan avaruusbingoa.
Tapahtumapäivän kaikki ohjelmat sisältyvät Heurekan normaaleihin pääsylippuihin ja samalla voi tutustua kaikkiin Heurekan näyttelyihin. Avaruusteemaan pääsee syventymään Matkalla avaruudessa -näyttelyssä.
Heurekan pääsyliput maksavat ennakkoon verkosta ostettuna aikuisille 23 €/kpl ja lapsille 5–17 v. sekä alennusryhmille 16 €/kpl. Paikan päältä ostettuna 26 € ja 19 €. Alle 5-vuotiaat pääsevät huoltajan mukana maksutta Heurekaan. Maksuvälineeksi hyväksytään myös Museokortti, Heureka Club -kortit, kulttuuriedut ja vapaaliput.
Lue lisää tapahtumasta ja sen ohjelmasta tapahtuman verkkosivuilta.
Lisätietoja:
Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon lähes 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin. Lisätietoja: www.heureka.fi
