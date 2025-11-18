Finavia Oyj

Vantaan ratikan päätepysäkkivaihtoehtoja lentoaseman ydinalueella aletaan suunnitella yhteistyössä Finavian kanssa

18.11.2025 10:07:43 EET | Finavia Oyj | Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ratikan tarkistetun hankesuunnitelman maanantaina 17. marraskuuta. Vantaan ratikka-allianssi ja Finavia tekevät yhteistyössä suunnitelman lentoaseman päätepysäkin sijoitusvaihtoehdoista. 

Ratikka-allianssi tekee yhteistyössä Finavian kanssa hankesuunnitelmaa täydentävän suunnitelman raitiotiestä lentoaseman terminaalin lähialueella. 

Suunnitelmaan tulee uusi päätepysäkki siihen liittyvine järjestelyineen sekä arvio kustannuksista. Lentoaseman päätepysäkin sijoittamisesta tehdään päätös vuoden 2027 loppuun mennessä.   

”Olemme hyvin tyytyväisiä päätökseen, että Vantaan poliittiset päättäjät olivat valmiita antamaan Vantaan ratikka-allianssille mandaatin suunnitella raitiotie lentoaseman alueelle saakka yhdessä Finavian kanssa. Näin raitiotien tuomat hyödyt saadaan käyttöön mahdollisimman pian”, Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila kommentoi. 

Vantaan ratikka vahvistaa entisestään Helsinki-Vantaan lentoaseman asemaa eri liikennemuotojen solmukohtana. Se myös lisää lentoasema-alueen ja Aviapoliksen muodostaman merkittävän työpaikkakeskittymän elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. 

”Olemme erittäin iloisia Vantaan kaupunginvaltuuston positiivisesta päätöksestä Vantaan ratikkahankkeen käynnistämiseksi. Hyvät ja kattavat liikenneyhteydet ovat lentoaseman vahvuus, ja ne palvelevat matkustajien lisäksi alueella toimivia satoja yrityksiä ja niiden tuhansia työntekijöitä. Lentoaseman eri pysäkkivaihtoehdoista on käyty keskusteluja ratikka-allianssin kanssa hyvässä yhteistyössä. Nyt käsiteltävät vaihtoehdot, joiden pohjalta tarkempi suunnitelma tehdään, ovat Finavian näkökulmasta ilman muuta toteuttavissa lentoasemalla”, Finavian kaupallisesta ja kiinteistökehityksestä vastaava johtaja Ulla Serlenius kommentoi. 

Ratikka-allianssi ja Finavia selvittävät täydentävää suunnitelmaa varten kahta eri sijaintivaihtoehtoa raitiovaunulinjan päätepysäkiksi. Ensimmäinen vaihtoehto sijaitsee Terminaalitiellä ja toinen vaihtoehto Teletiellä. Selvitystyön aikana on tarkoitus saada hyvä ymmärrys siitä miten eri vaihtoehdot tukevat hyvää asiakaskokemusta ja sujuvia liikenneyhteyksiä lentoaseman ydinalueella ja miten ne vaikuttavat lentoasema-alueen kehittymiseen seuraavina vuosikymmeninä. Helsinki-Vantaan lentoasema on kriittisen infrastruktuurin aluetta, jolloin myös kokonaisturvallisuusnäkökulmat otetaan suunnittelussa huomioon. Lisäksi tehdään toteutuksen kustannusarvio. 

”Jo tässä vaiheessa kartoituksista on käynyt ilmi, että kummatkin vaihtoehdot aiheuttavat merkittäviä muutoksia laajalla alueella lentoasemalla. Terminaalitielle sijoitettu päätepysäkki aiheuttaisi isoja muutoksia lentoasema-alueen maaliikenteelle ja Teletielle sijoitettu päätepysäkki aiheuttaisi muutoksia lentoliikenteen käytössä olevalle asematasoalueelle. Kummankin pysäkkivaihtoehdon yksityiskohtia tarkastellaan tasapuolisesti niin, että mahdollistetaan lentoaseman kehittäminen myös tulevaisuudessa”, Serlenius jatkaa. 

Finavia omistaa Helsinki-Vantaan lentoasemarakennukset, niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt ja lentoaseman läheisyydessä sijaitsevat maa-alueet.

Vantaan kaupunki
Tero Anttila   
apulaiskaupunginjohtaja, kaupunkiympäristön toimiala
tero.anttila@vantaa.fi  
puh 040 640 3084   

Finavian mediadesk 
Comms@finavia.fi 
puh 020 708 2002 

Kartta: Täydennettävää hankesuunnitelmaa varten kartoitetut päätepysäkkivaihtoehdot: vaihtoehto 1, Terminaalitie (etäisyys terminaaliin noin 365 metriä) ja vaihtoehto 2, Teletie (etäisyys terminaaliin noin 345 metriä).
Kuva: Vantaan ratikka -hanke
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta

Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.

