Vantaan ratikan päätepysäkkivaihtoehtoja lentoaseman ydinalueella aletaan suunnitella yhteistyössä Finavian kanssa
Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ratikan tarkistetun hankesuunnitelman maanantaina 17. marraskuuta. Vantaan ratikka-allianssi ja Finavia tekevät yhteistyössä suunnitelman lentoaseman päätepysäkin sijoitusvaihtoehdoista.
Ratikka-allianssi tekee yhteistyössä Finavian kanssa hankesuunnitelmaa täydentävän suunnitelman raitiotiestä lentoaseman terminaalin lähialueella.
Suunnitelmaan tulee uusi päätepysäkki siihen liittyvine järjestelyineen sekä arvio kustannuksista. Lentoaseman päätepysäkin sijoittamisesta tehdään päätös vuoden 2027 loppuun mennessä.
”Olemme hyvin tyytyväisiä päätökseen, että Vantaan poliittiset päättäjät olivat valmiita antamaan Vantaan ratikka-allianssille mandaatin suunnitella raitiotie lentoaseman alueelle saakka yhdessä Finavian kanssa. Näin raitiotien tuomat hyödyt saadaan käyttöön mahdollisimman pian”, Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila kommentoi.
Vantaan ratikka vahvistaa entisestään Helsinki-Vantaan lentoaseman asemaa eri liikennemuotojen solmukohtana. Se myös lisää lentoasema-alueen ja Aviapoliksen muodostaman merkittävän työpaikkakeskittymän elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.
”Olemme erittäin iloisia Vantaan kaupunginvaltuuston positiivisesta päätöksestä Vantaan ratikkahankkeen käynnistämiseksi. Hyvät ja kattavat liikenneyhteydet ovat lentoaseman vahvuus, ja ne palvelevat matkustajien lisäksi alueella toimivia satoja yrityksiä ja niiden tuhansia työntekijöitä. Lentoaseman eri pysäkkivaihtoehdoista on käyty keskusteluja ratikka-allianssin kanssa hyvässä yhteistyössä. Nyt käsiteltävät vaihtoehdot, joiden pohjalta tarkempi suunnitelma tehdään, ovat Finavian näkökulmasta ilman muuta toteuttavissa lentoasemalla”, Finavian kaupallisesta ja kiinteistökehityksestä vastaava johtaja Ulla Serlenius kommentoi.
Ratikka-allianssi ja Finavia selvittävät täydentävää suunnitelmaa varten kahta eri sijaintivaihtoehtoa raitiovaunulinjan päätepysäkiksi. Ensimmäinen vaihtoehto sijaitsee Terminaalitiellä ja toinen vaihtoehto Teletiellä. Selvitystyön aikana on tarkoitus saada hyvä ymmärrys siitä miten eri vaihtoehdot tukevat hyvää asiakaskokemusta ja sujuvia liikenneyhteyksiä lentoaseman ydinalueella ja miten ne vaikuttavat lentoasema-alueen kehittymiseen seuraavina vuosikymmeninä. Helsinki-Vantaan lentoasema on kriittisen infrastruktuurin aluetta, jolloin myös kokonaisturvallisuusnäkökulmat otetaan suunnittelussa huomioon. Lisäksi tehdään toteutuksen kustannusarvio.
”Jo tässä vaiheessa kartoituksista on käynyt ilmi, että kummatkin vaihtoehdot aiheuttavat merkittäviä muutoksia laajalla alueella lentoasemalla. Terminaalitielle sijoitettu päätepysäkki aiheuttaisi isoja muutoksia lentoasema-alueen maaliikenteelle ja Teletielle sijoitettu päätepysäkki aiheuttaisi muutoksia lentoliikenteen käytössä olevalle asematasoalueelle. Kummankin pysäkkivaihtoehdon yksityiskohtia tarkastellaan tasapuolisesti niin, että mahdollistetaan lentoaseman kehittäminen myös tulevaisuudessa”, Serlenius jatkaa.
Finavia omistaa Helsinki-Vantaan lentoasemarakennukset, niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt ja lentoaseman läheisyydessä sijaitsevat maa-alueet.
Lisätiedot
Vantaan kaupunki
Tero Anttila
apulaiskaupunginjohtaja, kaupunkiympäristön toimiala
tero.anttila@vantaa.fi
puh 040 640 3084
Finavian mediadesk
Comms@finavia.fi
puh 020 708 2002
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Kuvat
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.
Tervetuloa Finavian lentoasemille | Finavia
Vuosikertomukset | Finavia
Facebook/Finavia
Facebook/Helsinki Airport
LinkedIn/Finavia
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finavia Oyj
Vantaa Light Rail's final stop options to be planned in Helsinki Airport's core area in co-operation with Finavia18.11.2025 10:19:41 EET | Press release
The City Council of Vantaa approved the reviewed project plan for the Vantaa Light Rail on Monday, 17 November. The Vantaa light rail alliance and Finavia will work together to develop a plan for the placement options of the final stop at the airport.
Lentoliikenteen talvikausi alkoi: Rovaniemen lentoasemalla saavutetaan tänä vuonna miljoonan matkustajan merkkipaalu29.10.2025 12:50:09 EET | Tiedote
Finavian lentoasemilta on talvikaudella reittilennot 102 ulkomaiselle lentoasemalle 163 eri reitillä. Suurin kasvu nähdään matkailuvetoisilla Lapin lentoasemilla, joille on saatu neuvoteltua yhteensä 11 uutta lentoyhteyttä. Maailmanlaajuinen lentoliikenteen talvikausi alkoi 26. lokakuuta 2025 ja päättyy 28. maaliskuuta 2026.
The expansion of the departures hall at Rovaniemi Airport has been completed28.10.2025 12:21:41 EET | Press release
Finavia has completed the expansion project of the departures hall at Rovaniemi Airport. The modern expansion will be opened on Tuesday, 28 October 2025, and it will serve departing passengers. Finavia has invested EUR 3 million in the expansion. Finavia has invested approximately EUR 5.5 million in the development of Rovaniemi Airport in 2025.
Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajennus valmistunut28.10.2025 12:20:55 EET | Tiedote
Finavia on saanut valmiiksi Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajennusprojektin. Moderni laajennusosa otetaan käyttöön tiistaina 28. lokakuuta 2025, ja se palvelee lähteviä matkustajia. Finavia investoi laajennukseen kolme miljoonaa euroa. Yhteensä Finavia investoi Rovaniemen lentoaseman kehittämiseen vuonna 2025 noin 5,5 miljoonaa euroa.
Finavia, Finnair and Patria to be launching partners of the New Aviation Museum10.10.2025 09:00:00 EEST | Press release
Finavia, Finnair and Patria join as the first launching partners of the New Aviation Museum. The aim is to support the preservation of Finnish aviation history and to present the current state of aviation and future opportunities at the New Aviation Museum. In the New Aviation Museum project, a new, memorable world-class destination will be built near Helsinki Airport in Aviapolis, Vantaa. The new museum concept combines exhibitions, digital experiences and events. The museum is being planned to become the attraction of the area, the living room of the neighbourhood and a meeting place for the aviation industry. The New Aviation Museum is set to be completed next to the current museum by the end of 2027. Finavia, Finnair and Patria have worked closely together to develop Finnish aviation for decades. All three companies are founding members of the Finnish Aviation Museum Foundation, which maintains the Aviation Museum. Next, the long-term partnership in the field of culture and aviatio
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme