Global Ranking of Academic Subjects 2025: Kahdeksan JYU:n tieteenalaa mukana maailman parhaiden joukossa
Tiistaina 18.11.2025 julkaistussa Shanghai Rankingin eri tieteenalojen kansainvälisessä yliopistovertailussa (Global Ranking of Academic Subjects) Jyväskylän yliopisto sijoittui sadan parhaan joukkoon kahdessa tieteenalaluokassa.
Jyväskylän yliopisto sijoittuu hyvin tieteenalaluokassa Library & Information Science, välille 76-100. JYU:ssa tähän lukeutuu mm. tietojärjestelmätiede. Matematiikka nousi myös ilahduttavasti välille 76-100 ja oli tällä sijoituksella Suomen paras yliopisto.
Jyväskylän yliopistosta pääsi mukaan maailman 500 parhaan joukkoon kaikkiaan 8 tieteenalaa. Kasvatustieteet ja viestinnän tutkimus sijoitettiin välille 101-150 ja psykologia sijoille 201-300. Ekologia, fysiikka ja liiketaloustiede sijoittuivat välille 301-400.
Kaikkiaan vertailussa arvioitiin yli 5 000 yliopistoa. Niistä sijoituksen sai noin 2 000 yliopistoa 92 maassa. Vertailussa huomioitiin mm. tutkimuksen laatu, kansainvälinen yhteistyö, huippututkimus sekä arvostetuimmat akateemiset tunnustukset.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sekä Jyväskylän yliopisto yhteistyöhön tutkimusinnovaatioiden kaupallistamiseksi18.11.2025 13:01:35 EET | Tiedote
Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea tutkimustoiminnasta syntyneiden innovaatioiden kaupallistamista.
Miten turvaamme ikääntyvien hoivan tulevaisuudessa? Huippututkimusyksikön tulokset julki 21.11.2025 Tiedekulmassa18.11.2025 10:05:39 EET | Tiedote
Vanhuspalveluiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja digitalisoituva yhteiskunta uhkaa jättää ikääntyneet katveeseen. Näistä ja muista hoivan ajankohtaisista kysymyksistä keskustellaan Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön päätösseminaarissa 21.11.2025 klo 13–15 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Tilaisuudessa esitellään keskeisimmät tutkimustulokset. Seminaarin juontaa toimittaja Tiina Merikanto, ja tilaisuutta voi seurata myös etänä.
Elomatic ja Jyväskylän yliopisto solmivat kumppanuuden: pääpaino turvallisuusteknologiassa18.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Konsultointi- ja suunnitteluyritys Elomatic ja Jyväskylän yliopisto aloittavat tiiviin yhteistyön, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamista, edistää tiedonvaihtoa ja kasvattaa Jyväskylän alueen elinvoimaa. Kumppanuus keskittyy muun muassa turvallisuusteknologian osaamisen (CBRNE) kehittämiseen.
Uutuuskirja avaa osallisuuden merkitystä sosiaalityössä17.11.2025 08:58:00 EET | Tiedote
Mitä osallisuus tarkoittaa sosiaalityössä? Miten sosiaalipalveluiden asiakkaat voivat vaikuttaa omiin palveluihinsa ja tulla aidosti kuulluiksi? Entä miten digitalisoituminen vaikuttaa osallisuuden kokemiseen? Tuoreessa Osallisuus sosiaalityössä -kirja osoittaa, että osallisuus ei ole vain tavoite vaan välttämätön osa sosiaalityötä. Tutkimusperustainen kirja tarjoaa työkaluja ja näkökulmia alan ammattilaisille.
Liikuntaharjoittelun yksilöllisyys kansainvälisen konferenssin pääteemana Jyväskylässä 19.–21.11.202513.11.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Miksi toiset kehittyvät liikuntaharjoittelussa nopeammin kuin toiset? Miten harjoitteluvasteita voidaan ennustaa ja miten perimä vaikuttaa harjoittelun tuloksiin? Muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan vastauksia Jyväskylässä järjestettävässä kansainvälisessä valmennustieteen konferenssissa, joka kokoaa yhteen yli 200 osallistujaa ja johtavat alan tutkijat ympäri maailmaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme