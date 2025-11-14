Muistuskutsu medialle: Elintarviketeollisuuden kasvu ja työllisyys – tuoreita tuloksia ja näkymät vuodelle 2026
Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannon elpyminen alkoi viime vuonna. Kesällä kuulimme positiivisia uutisia alan investoinneista.
Millainen tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2026? Miten Suomen ruuan hintakehitys vertautuu naapurimaihin?
Tervetuloa kuulemaan ruoka-alan näkymistä sekä Elintarviketeollisuusliiton jäsenkyselyn tuoreita tuloksia alan kasvutavoitteista, työllisyyden kehityksestä ja investointitarpeista.
Aika: perjantai 21.11.2024, klo 9.00–10.00
Paikka: Tilaisuus järjestetään Teamsissä
Elintarviketeollisuuden kehityksestä ja lähiaikojen näkymistä sekä ruoka-alaan vaikuttavista geopoliittisista tekijöistä kertoo Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail.
Ilmoittautumiset 20.11. klo 15 mennessä: suvi.rinta-kiikka@etl.fi
Tervetuloa linjoille!
Jukka IhanusYhteiskuntasuhdejohtajaETLPuh:050 463 9929jukka.ihanus@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
