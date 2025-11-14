Elintarviketeollisuusliitto ry

Muistuskutsu medialle: Elintarviketeollisuuden kasvu ja työllisyys – tuoreita tuloksia ja näkymät vuodelle 2026

18.11.2025 09:32:16 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu

Jaa

Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannon elpyminen alkoi viime vuonna. Kesällä kuulimme positiivisia uutisia alan investoinneista.

Millainen tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2026? Miten Suomen ruuan hintakehitys vertautuu naapurimaihin? 

Kaksi henkilöä keltaisissa suojavaatteissa seisoo teollisuushallissa tarkastelemassa automaattisia tuotantolinjoja.
Laura Oja ETL

Tervetuloa kuulemaan ruoka-alan näkymistä sekä Elintarviketeollisuusliiton jäsenkyselyn tuoreita tuloksia alan kasvutavoitteista, työllisyyden kehityksestä ja investointitarpeista. 

Aika: perjantai 21.11.2024, klo 9.00–10.00 
Paikka: Tilaisuus järjestetään Teamsissä

Elintarviketeollisuuden kehityksestä ja lähiaikojen näkymistä sekä ruoka-alaan vaikuttavista geopoliittisista tekijöistä kertoo Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail.

Ilmoittautumiset 20.11. klo 15 mennessä: suvi.rinta-kiikka@etl.fi

Tervetuloa linjoille!

Avainsanat

elintarvikealaelintarviketeollisuuskehitysnäkymättalouskatsaustalouskatsauskustannuksetruokaketjutoimiala

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaksi henkilöä keltaisissa suojavaatteissa seisoo teollisuushallissa tarkastelemassa automaattisia tuotantolinjoja.
Laura Oja ETL
Lataa

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry

Kutsu medialle: Elintarviketeollisuuden kasvu ja työllisyys – tuoreita tuloksia ja näkymät vuodelle 202614.11.2025 09:01:11 EET | Kutsu

Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannon elpyminen alkoi viime vuonna. Kesällä kuulimme positiivisia uutisia alan investoinneista. Millainen tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2026? Miten Suomen ruuan hintakehitys vertautuu naapurimaihin?

KUTSU medialle Geopolitiikka ruokapöydässä -syysseminaariin 24.11.202511.11.2025 13:04:45 EET | Kutsu

Ruoka-ala rakentaa menestystä maailmassa, joka muuttuu kovaa vauhtia ympärillämme. Murrosten aikakaudella elintarviketeollisuuden eli ruokia ja juomia valmistavien yritysten on kyettävä ennakoimaan uusia olosuhteita ja sopeutumaan niihin. Alaan vaikuttavat sekä säädösympäristön muutokset, alkutuotannon satovaihtelut että geopoliittiset tapahtumat. Elintarviketeollisuus nostaa geopolitiikan ruokapöytään. Miten Suomi ja suomalainen ruoka-ala pärjäävät? Miten uusi aikakausi näkyy ruoka-alalla?

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye