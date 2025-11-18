Yle harjoittelee toimintaa sähkökatkon aikana Pasilassa
Tämänkaltainen harjoittelu kuuluu osaksi Ylen valmiustoimintaa.
Ylen Pasilan toimitilat irrotetaan valtakunnan sähköverkosta tiistaina 18.11.2025 klo 10.05. Kyse on sähkökatkoharjoituksesta, jolla Yle varmistaa toimintakykyään. Harjoitus kestää noin neljä tuntia. Sillä aikaa Pasilan toimitilat ovat Ylen oman varavoiman varassa.
Harjoitus tehdään, koska Ylen huoltovarmuuskriittisenä toimijana kuuluu pitää huolta toimintakyvystään, ja tämänkaltainen harjoittelu kuuluu osaksi Ylen valmiustoimintaa. Edellisen kerran vastaava harjoitus tehtiin Pasilassa vuonna 2022.
On mahdollista, että sähkökatkon vaikutukset näkyvät ja kuuluvat Ylen lähetyksissä harjoituksen aikana.
“Tekninen ympäristömme on muuttunut edellisen harjoituksen jälkeen, ja haluamme hallitusti varmistaa, että aidossa sähkökatkotilanteessa esimerkiksi lähetystoiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Samalla pääsemme harjoittelemaan myös suunniteltuja väistöjä”, sanoo Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö.
Yhteyshenkilöt
Janne Yli-Äyhö
johtaja, Tekniikka, tuotanto ja kehitys, Yle
janne.yli-ayho@yle.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
