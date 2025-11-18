Yle harjoittelee toimintaa sähkökatkon aikana Pasilassa

Juhlavuottaan viettävän Ylen kevät tarjoaa juhlaa, draamaa ja historiallisia hetkiä 18.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote

Ylen kevätkauden draamakärkinä nähdään kotimaiset sarjat Atlantis Pasila ja Saamelaishäät sekä suosikkisarjojen paluut. Nuortensarjoissa pureudutaan aitouden dilemmaan ja dokumentit näyttävät yhteiskunnan kipupisteet. Viihdehuipennuksina koetaan Uuden Musiikin Kilpailu 2026 ja useampi gaala. Urheilun ystäville kevät tuo Talviolympialaiset Milano Cortina 2026 -kisat. Lisäksi Yle 100 -juhlavuosi näkyy ja kuuluu koko kevään ajan muun muassa 100 toive-elokuvaa -sarjan ja Suuren Muumit-lukumaratonin myötä. Yle Pressistä saat lisätietoa ja kuvia ohjelmista sekä pääset katselemaan sisältöjä ennakkoon lähempänä ohjelman julkaisuajankohtaa. Draamakeväässä palkitut sarjat jatkuvat ja uudet tekijät loistavatAtlantis Pasila Yellow Film & TV Atlantis Pasila Yle Areena 27.1.2026 Atlantis Pasila on lämpöä sykkivä draamakomedia, jonka on käsikirjoittanut rakastetun AIKUISET-sarjan Anna Brotkin ja ohjannut Ulla Heikkilä. Sarja sijoittuu betoninharmaan Itä-Pasilan uumenissa sijaitsevaan Atlantis-baariin