Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 21.11. klo 9–10 Suomen aikaa
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 21.11. klo 9–10 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin marraskuun toisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas).
Marraskuun toisessa täysistunnossa parlamentti äänestää esimerkiksi lelujen turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä, vuoden 2026 EU-budjetista sekä EU:n diplomaattisesta strategiasta ja geopoliittisesta yhteistyöstä arktisella alueella. Mepit myös keskustelevat muuan muassa Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksista, alaikäisten suojelusta verkossa ja EU:n ulkopuolisten maiden edunvalvonnan avoimuusvaatimusten vahvistamisesta.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 20.11. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
