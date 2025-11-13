Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 21.11. klo 9–10 Suomen aikaa

18.11.2025 09:41:44 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 21.11. klo 9–10 Suomen aikaa.

Kahvikuppi Euroopan parlamentin logolla, taustalla epätarkka kuva kahdesta henkilöstä.
Pressikahvit suomalaismeppien kanssa 21.11. © European Union 2012 - EP

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin marraskuun toisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas).

Marraskuun toisessa täysistunnossa parlamentti äänestää esimerkiksi lelujen turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä, vuoden 2026 EU-budjetista sekä EU:n diplomaattisesta strategiasta ja geopoliittisesta yhteistyöstä arktisella alueella. Mepit myös keskustelevat muuan muassa Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksista, alaikäisten suojelusta verkossa ja EU:n ulkopuolisten maiden edunvalvonnan avoimuusvaatimusten vahvistamisesta.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 20.11. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

