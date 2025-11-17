Työhyvinvointikysely 2025: Oma Hämeen tulokset myönteisiä, vaikka muutosten tahti kuormittaa
Työterveyslaitoksen julkaisema Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimus 2025 osoittaa, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstö kokee työnsä pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi.
Työterveyslaitoksen toteuttamaan kyselyyn vastasi Oma Hämeessä 73 prosenttia työntekijöistä, mikä on selvästi valtakunnallista keskiarvoa (53 %) korkeampi. Laaja vastaajamäärä antaa tuloksille vahvan pohjan. Tutkimukseen osallistui Kanta-Hämeen lisäksi neljä muuta hyvinvointialuetta sekä Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö.
Tulosten mukaan Oma Hämeessä työyhteisöä koskevat asiat ovat parantuneet entisestään edellistä tutkimuksesta, vuodesta 2023. Työhön panostaminen nousee selväksi voimavaratekijäksi, kun merkittävä osa työntekijöistä (88,9 %) kertoo panostavansa työhönsä. Työn palkitsevuus on lisääntynyt, ja työ koetaan kautta linjan mielekkääksi (70,7 % vastaajista).
Vastausten perusteella lähiesihenkilöiden toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi (71,9 % vastaajista) ja työyhteisön yhteistyö toimivaksi (67,7 %). Työntekijät pitävät myös työyhteisöä kannustavana ja ilmapiiriä hyvänä (75,3 %). Lisäksi 81,2 % vastaajista kertoo päivittäin kiinnittävänsä huomiota siihen, että oma toiminta parantaa työilmapiiriä ja kannustaa muita. Myös työhön kohdistuvat odotukset koetaan selkeiksi.
– Edellisten vuosien aikana tehty kehitystyö näkyy tuloksissa. Esimerkiksi Oma Hämeen panostus johtamisen kehittämiseen heijastuu monissa yksiköissä myönteisesti, Oma Hämeen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen iloitsee.
Työpaineet ja stressi hieman kasvaneet
Hyvinvointialueiden käynnistyminen on tuonut paljon uutta, ja etenkin valtakunnalliset ja palveluverkkoon liittyvät ratkaisut ovat muovanneet toimintaa. Osin tämänkin vuoksi työpaineiden sekä työstressin koetaan hieman kasvaneen sekä vaikutusmahdollisuuksien työn muutoksiin vähentyneen vuoden 2023 kyselyyn verrattuna.
Työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan kyselyyn. Edelleen hieman yli puolet Oma Hämeen henkilöstöstä on kokenut työssään asiakkaan taholta väkivalta- tai uhkatilanteita. Syrjintää on koettu hieman vähemmän kuin edellisessä kyselyssä.
Työnantajan suositteluhalukkuus on vahva
Oma Hämeen työntekijöistä 67 % suosittelisi työnantajaa ystävilleen. Suositteluprosentti on hieman laskenut edellisestä tutkimuksesta, mutta pysyy tutkittujen hyvinvointialueiden keskimääräistä suositteluprosenttia (63,2 %) selvästi korkeampana. Osassa ammattiryhmiä työnantajan suosittelu on jopa lisääntynyt vuosien 2023 ja 2025 välillä Oma Hämeessä. Tämä kehitys näkyy esimerkiksi lääkäreiden, pelastajien, sosiaalityöntekijöiden sekä sairaanhoitajien keskuudessa.
– Työyksiköiden hyvinvoinnin välillä ilmeni suuria eroja. Huolta aiheuttavien yksiköiden tulosten käsittelyyn tullaan yhteisesti panostamaan, koska tulokset eivät vastaa organisaation tavoitteita. Syitä tälle voi olla monia. Tilanteet selvitetään huolellisesti, jotta arki sujuu paremmin ja tavoitteet saavutetaan jokaisessa yksikössä nykyistä vahvemmin, henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen sanoo.
– Olemme käyneet läpi merkittävän muutoksen kauden, ja henkilöstömme sitoutuminen työhönsä on ollut esimerkillistä. On tärkeää, että työntekijät kertovat kokemuksistaan ja että kuuntelemme heitä tarkasti. On hienoa nähdä, että tulokset kertovat sitoutumisestä ja edelleen työn mielekkyydestä. Niiden perusteella pystymme yhdessä vahvistamaan arjen sujuvuutta ja työhyvinvointia entisestään, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Työterveyslaitoksen laaja tutkimus osoittaa, että kaiken kaikkiaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialojen henkilöstö voi mainettaan paremmin ja monissa asioissa kehityssuunta on hyvä. Työterveyslaitos julkaisee Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimuksen sekä sisartutkimus Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn kaikki tulokset tammikuussa.
Yhteyshenkilöt
Johanna Bjerregård MadsenhenkilöstöjohtajaPuh:050 306 1264johanna.bjerregardmadsen@omahame.fi
Olli NaukkarinenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 306 5560olli.naukkarinen@omahame.fi
