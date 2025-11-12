Nämä ovat haetuimmat vuokra-alueet tänä vuonna - kaupunkikohtainen lista julki

Vuokraovi.com listasi 10 haetuinta vuokra-asuinaluetta isoimmista kaupungeista Suomessa. Mukana olevat kaupungit ovat: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Pori.

"Vuokramarkkinassa kohdetarjonta on pysynyt edelleen korkealla tasolla, mutta alueelliset erot ovat suuria ja merkkejä tarjonnan tasaantumisesta on ilmassa. Tutut alueet pitävät pintansa suosituimpina hakukohteina markkinatilanteesta riippumatta", toteaa Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen.

Helsinki

Kärkisijoja pitävät Lauttasaari, Töölö ja Kalasatama yhdistävät merellisyyden, urbaanin asumisen ja modernit palvelut. Näiden alueiden vahvuuksia ovat hyvät yhteydet ja arvostettu sijainti.

Lauttasaari

Töölö

Kalasatama

Ullanlinna

Kallio

Punavuori

Kamppi

Pasila

Jätkäsaari

Herttoniemi

Espoo

Espoon haetuimmat vuokra-alueet Tapiola, Matinkylä ja Leppävaara ovat keskeisiä Espoon alueita hyvillä kulkuyhteyksillä ja kattavilla palveluilla.

Tapiola

Matinkylä

Leppävaara

Niittykumpu

Espoonlahti

Olari

Saunalahti

Kivenlahti

Finnoo

Haukilahti

Tampere

Kaleva ja Keskusta pitävät pintansa haetuimpina vuokra-alueina. Kolmanneksi sijoittuva Hervanta on erityisen suosittu vuokra-alue opiskelijoiden keskuudessa.

Kaleva

Keskusta

Hervanta

Niemenranta

Vuores

Tammela

Santalahti

Härmälänranta

Ranta-Tampella

Tesoma

Vantaa

Tikkurila ja Kivistö korostavat junayhteyksien merkitystä – nopea pääsy Helsinkiin on iso etu.

Tikkurila

Kivistö

Myyrmäki

Martinlaakso

Hiekkaharju

Kartanonkoski

Pakkala

Korso

Hakunila

Kaivoksela

Oulu

Keskusta on Oulun haetuin vuokra-alue, mutta myös Toppilansalmi ja Kaakkuri suoriutuvat vahvasti. Toppilansalmi houkuttelee merellisellä sijainnilla ja uudella rakentamisella, kun taas Kaakkuri tarjoaa kohtuuhintaisia vaihtoehtoja.

Keskusta

Toppilansalmi

Kaakkuri

Tuira

Metsokangas

Karjasilta

Heinäpää

Etu-Löytty

Haukipudas

Kiiminki

Turku

Turun kärjessä on odotetusti keskusta, mutta myös Kupittaa ja Martti ovat vuokra-asujille kiinnostavia alueita.

Keskusta

Kupittaa

Martti

Runosmäki

Skanssi

Varissuo

Nummi

Länsikeskus

Hirvensalo

Vasaramäki

Jyväskylä

Keskusta on suosituin vuokra-alue, mutta järvelliset Lutakko ja Palokka ovat myös vuokralaisten suosiossa.

Keskusta

Palokka

Lutakko

Vaajakoski

Kuokkala

Tikkakoski

Mäki-Matti

Keljo

Kortepohja

Korpilahti

Kuopio

Keskusta pitää kärkipaikan, mutta myös Saaristokaupunki ja Puijonlaakso ovat erityisen kiinnostavia alueita vuokralaisille.

Keskusta

Puijonlaakso

Saaristokaupunki

Niirala

Petonen

Haapaniemi

Päiväranta

Neulamäki

Männistö

Jynkkä

Lahti

Keskusta ja Keski-Lahti ovat haetuimpia. Kolmanneksi sijoittuva Mukkula tarjoaa kohtuullisempia vuokrahintoja ja laajaa vuokratarjontaa.

Keskusta

Keski-Lahti

Mukkula

Ankkuri

Asemantausta

Ahtiala

Paavola

Jalkaranta

Hennala

Laune

Pori

Keskusta on Porissa suosituin vuokra-alue, mutta vuokralaisten suosiossa ovat myös Noormarkku ja Riihiketo.

Keskusta

Noormarkku

Riihiketo

Sampola

Karjaranta

Pormestarinluoto

Pihlava

Väinölä

Vähärauma