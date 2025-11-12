Nämä ovat haetuimmat vuokra-alueet tänä vuonna - kaupunkikohtainen lista julki
Vuokraovi.com listasi haetuimmat vuokra-asuinalueet isoimmista kaupungeista. Haetuimpien asuinalueiden lista perustuu 1.1.-31.10.2025 välillä Vuokraovi.comissa tehtyihin vuokrattavien asuntojen hakuihin.
Vuokraovi.com listasi 10 haetuinta vuokra-asuinaluetta isoimmista kaupungeista Suomessa. Mukana olevat kaupungit ovat: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Pori.
"Vuokramarkkinassa kohdetarjonta on pysynyt edelleen korkealla tasolla, mutta alueelliset erot ovat suuria ja merkkejä tarjonnan tasaantumisesta on ilmassa. Tutut alueet pitävät pintansa suosituimpina hakukohteina markkinatilanteesta riippumatta", toteaa Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen.
Helsinki
Kärkisijoja pitävät Lauttasaari, Töölö ja Kalasatama yhdistävät merellisyyden, urbaanin asumisen ja modernit palvelut. Näiden alueiden vahvuuksia ovat hyvät yhteydet ja arvostettu sijainti.
-
Lauttasaari
-
Töölö
-
Kalasatama
-
Ullanlinna
-
Kallio
-
Punavuori
-
Kamppi
-
Pasila
-
Jätkäsaari
-
Herttoniemi
Espoo
Espoon haetuimmat vuokra-alueet Tapiola, Matinkylä ja Leppävaara ovat keskeisiä Espoon alueita hyvillä kulkuyhteyksillä ja kattavilla palveluilla.
-
Tapiola
-
Matinkylä
-
Leppävaara
-
Niittykumpu
-
Espoonlahti
-
Olari
-
Saunalahti
-
Kivenlahti
-
Finnoo
-
Haukilahti
Tampere
Kaleva ja Keskusta pitävät pintansa haetuimpina vuokra-alueina. Kolmanneksi sijoittuva Hervanta on erityisen suosittu vuokra-alue opiskelijoiden keskuudessa.
-
Kaleva
-
Keskusta
-
Hervanta
-
Niemenranta
-
Vuores
-
Tammela
-
Santalahti
-
Härmälänranta
-
Ranta-Tampella
-
Tesoma
Vantaa
Tikkurila ja Kivistö korostavat junayhteyksien merkitystä – nopea pääsy Helsinkiin on iso etu.
-
Tikkurila
-
Kivistö
-
Myyrmäki
-
Martinlaakso
-
Hiekkaharju
-
Kartanonkoski
-
Pakkala
-
Korso
-
Hakunila
-
Kaivoksela
Oulu
Keskusta on Oulun haetuin vuokra-alue, mutta myös Toppilansalmi ja Kaakkuri suoriutuvat vahvasti. Toppilansalmi houkuttelee merellisellä sijainnilla ja uudella rakentamisella, kun taas Kaakkuri tarjoaa kohtuuhintaisia vaihtoehtoja.
-
Keskusta
-
Toppilansalmi
-
Kaakkuri
-
Tuira
-
Metsokangas
-
Karjasilta
-
Heinäpää
-
Etu-Löytty
-
Haukipudas
-
Kiiminki
Turku
Turun kärjessä on odotetusti keskusta, mutta myös Kupittaa ja Martti ovat vuokra-asujille kiinnostavia alueita.
-
Keskusta
-
Kupittaa
-
Martti
-
Runosmäki
-
Skanssi
-
Varissuo
-
Nummi
-
Länsikeskus
-
Hirvensalo
-
Vasaramäki
Jyväskylä
Keskusta on suosituin vuokra-alue, mutta järvelliset Lutakko ja Palokka ovat myös vuokralaisten suosiossa.
-
Keskusta
-
Palokka
-
Lutakko
-
Vaajakoski
-
Kuokkala
-
Tikkakoski
-
Mäki-Matti
-
Keljo
-
Kortepohja
-
Korpilahti
Kuopio
Keskusta pitää kärkipaikan, mutta myös Saaristokaupunki ja Puijonlaakso ovat erityisen kiinnostavia alueita vuokralaisille.
-
Keskusta
-
Puijonlaakso
-
Saaristokaupunki
-
Niirala
-
Petonen
-
Haapaniemi
-
Päiväranta
-
Neulamäki
-
Männistö
-
Jynkkä
Lahti
Keskusta ja Keski-Lahti ovat haetuimpia. Kolmanneksi sijoittuva Mukkula tarjoaa kohtuullisempia vuokrahintoja ja laajaa vuokratarjontaa.
-
Keskusta
-
Keski-Lahti
-
Mukkula
-
Ankkuri
-
Asemantausta
-
Ahtiala
-
Paavola
-
Jalkaranta
-
Hennala
-
Laune
Pori
Keskusta on Porissa suosituin vuokra-alue, mutta vuokralaisten suosiossa ovat myös Noormarkku ja Riihiketo.
-
Keskusta
-
Noormarkku
-
Riihiketo
-
Sampola
-
Karjaranta
-
Pormestarinluoto
-
Pihlava
-
Väinölä
-
Vähärauma
-
Ruosniemi
Vuokraovi.com
Vuokraovi.com on Suomen kattavin vuokra-asuntoihin keskittyvä palvelu. Vuokraovesta löytyy sekä yksityisten että yritysten vuokra-asuntoja ympäri Suomen.
