Nämä ovat haetuimmat vuokra-alueet tänä vuonna - kaupunkikohtainen lista julki

19.11.2025 07:55:00 EET | Alma Marketplaces | Tiedote

Jaa

Vuokraovi.com listasi haetuimmat vuokra-asuinalueet isoimmista kaupungeista. Haetuimpien asuinalueiden lista perustuu 1.1.-31.10.2025 välillä Vuokraovi.comissa tehtyihin vuokrattavien asuntojen hakuihin.

Vuokraovi.com listasi 10 haetuinta vuokra-asuinaluetta isoimmista kaupungeista Suomessa. Mukana olevat kaupungit ovat: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Pori.

"Vuokramarkkinassa kohdetarjonta on pysynyt edelleen korkealla tasolla, mutta alueelliset erot ovat suuria ja merkkejä tarjonnan tasaantumisesta on ilmassa. Tutut alueet pitävät pintansa suosituimpina hakukohteina markkinatilanteesta riippumatta", toteaa Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen.

Helsinki 

Kärkisijoja pitävät Lauttasaari, Töölö ja Kalasatama yhdistävät merellisyyden, urbaanin asumisen ja modernit palvelut. Näiden alueiden vahvuuksia ovat hyvät yhteydet ja arvostettu sijainti.

  1. Lauttasaari 

  1. Töölö 

  1. Kalasatama 

  1. Ullanlinna 

  1. Kallio 

  1. Punavuori 

  1. Kamppi 

  1. Pasila 

  1. Jätkäsaari 

  1. Herttoniemi 

Espoo 

Espoon haetuimmat vuokra-alueet Tapiola, Matinkylä ja Leppävaara ovat keskeisiä Espoon alueita hyvillä kulkuyhteyksillä ja kattavilla palveluilla.

  1. Tapiola 

  1. Matinkylä 

  1. Leppävaara 

  1. Niittykumpu 

  1. Espoonlahti 

  1. Olari 

  1. Saunalahti 

  1. Kivenlahti 

  1. Finnoo 

  1. Haukilahti 

Tampere 

Kaleva ja Keskusta pitävät pintansa haetuimpina vuokra-alueina. Kolmanneksi sijoittuva Hervanta on erityisen suosittu vuokra-alue opiskelijoiden keskuudessa.

  1. Kaleva 

  1. Keskusta 

  1. Hervanta 

  1. Niemenranta 

  1. Vuores 

  1. Tammela 

  1. Santalahti 

  1. Härmälänranta 

  1. Ranta-Tampella 

  1. Tesoma 

Vantaa 

Tikkurila ja Kivistö korostavat junayhteyksien merkitystä – nopea pääsy Helsinkiin on iso etu.

  1. Tikkurila 

  1. Kivistö 

  1. Myyrmäki 

  1. Martinlaakso 

  1. Hiekkaharju 

  1. Kartanonkoski 

  1. Pakkala 

  1. Korso 

  1. Hakunila 

  1. Kaivoksela 

Oulu 

Keskusta on Oulun haetuin vuokra-alue, mutta myös Toppilansalmi ja Kaakkuri suoriutuvat vahvasti. Toppilansalmi houkuttelee merellisellä sijainnilla ja uudella rakentamisella, kun taas Kaakkuri tarjoaa kohtuuhintaisia vaihtoehtoja.

  1. Keskusta 

  1. Toppilansalmi 

  1. Kaakkuri 

  1. Tuira 

  1. Metsokangas 

  1. Karjasilta 

  1. Heinäpää 

  1. Etu-Löytty 

  1. Haukipudas 

  1. Kiiminki 

Turku 

Turun kärjessä on odotetusti keskusta, mutta myös Kupittaa ja Martti ovat vuokra-asujille kiinnostavia alueita. 

  1. Keskusta 

  1. Kupittaa 

  1. Martti 

  1. Runosmäki 

  1. Skanssi 

  1. Varissuo 

  1. Nummi 

  1. Länsikeskus 

  1. Hirvensalo 

  1. Vasaramäki 

Jyväskylä 

Keskusta on suosituin vuokra-alue, mutta järvelliset Lutakko ja Palokka ovat myös vuokralaisten suosiossa. 

  1. Keskusta 

  1. Palokka 

  1. Lutakko 

  1. Vaajakoski 

  1. Kuokkala 

  1. Tikkakoski 

  1. Mäki-Matti 

  1. Keljo 

  1. Kortepohja 

  1. Korpilahti 

Kuopio 

Keskusta pitää kärkipaikan, mutta myös Saaristokaupunki ja Puijonlaakso ovat erityisen kiinnostavia alueita vuokralaisille.

  1. Keskusta 

  1. Puijonlaakso 

  1. Saaristokaupunki 

  1. Niirala 

  1. Petonen 

  1. Haapaniemi 

  1. Päiväranta 

  1. Neulamäki 

  1. Männistö 

  1. Jynkkä 

Lahti 

Keskusta ja Keski-Lahti ovat haetuimpia. Kolmanneksi sijoittuva Mukkula tarjoaa kohtuullisempia vuokrahintoja ja laajaa vuokratarjontaa.

  1. Keskusta 

  1. Keski-Lahti 

  1. Mukkula 

  1. Ankkuri 

  1. Asemantausta 

  1. Ahtiala 

  1. Paavola 

  1. Jalkaranta 

  1. Hennala 

  1. Laune 

Pori 

Keskusta on Porissa suosituin vuokra-alue, mutta vuokralaisten suosiossa ovat myös Noormarkku ja Riihiketo.

  1. Keskusta 

  1. Noormarkku 

  1. Riihiketo 

  1. Sampola 

  1. Karjaranta 

  1. Pormestarinluoto 

  1. Pihlava 

  1. Väinölä 

  1. Vähärauma 

  1. Ruosniemi 

Avainsanat

helsinkitampereturkuasuinalueetkaupunginosatvuokravuokra-asunnot

Yhteyshenkilöt

Vuokraovi.com

Vuokraovi.com on Suomen kattavin vuokra-asuntoihin keskittyvä palvelu. Vuokraovesta löytyy sekä yksityisten että yritysten vuokra-asuntoja ympäri Suomen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Alma Marketplaces

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye