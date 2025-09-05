Skanska toteuttaa Valtatie 12:n parannuksen välillä Jokue–Tillola
Skanska ja Väylävirasto ovat sopineet Valtatie 12:n parannustöistä välillä Jokue–Tillola. Urakan arvo Skanskalle on noin 60 miljoonaa euroa.
Hankkeessa Valtatie 12 parannetaan pääosin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi Iitin kunnan alueella, Jokuen ja Tillolan välillä. Urakkaan sisältyy myös kaksi eritasoliittymää sekä mittava pohjaveden suojausrakenne. Tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.
Hankkeen kehitysvaihe alkaa marraskuussa 2025, ja varsinaiset rakennustyöt maastossa keväällä 2026. Hanke valmistuu vuoden 2029 aikana.
”Vuoden 2025 aikana on rakennusurakan kilpailutuksen lisäksi tehty erilaisia rakentamista valmistelevia töitä, ja on hienoa vihdoin päästä kehittämään tiesuunnitelmaratkaisuja kohti rakentamista yhteistyössä urakoitsijan kanssa”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.
”Kehitysvaiheessa kehitämme hankkeen teknisiä ratkaisuja ja kartoitamme pohjanvahvistuskohteita sekä laadimme yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman tiiviissä yhteystyössä tilaajan kanssa. Valtatie 12 on merkittävä raskaan liikenteen kuljetusreitti, joten hankkeen toteuttamisen yksi tärkeä tavoite on minimoida nykyiselle liikenteelle rakentamisesta aiheutuvat haitat”, sanoo aluejohtaja Pekka Ruuti Skanskasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Väylävirasto, projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen[at]vayla.fi
Skanska Infra Oy, aluejohtaja Pekka Ruuti, puh. 050 581 0339, pekka.ruuti[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skanska Oy
Skanska rakentaa Turun sataman uuden matkustajaterminaalin S1-laiturin matkustajakäytävät sekä maihinnoususillat5.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Skanska ja Turun Satama ovat allekirjoittaneet sopimuksen Turun sataman S1-laiturin matkustajakäytävien sekä maihinnoususiltojen rakentamisesta. Asennustyöt Turun satamassa alkavat toukokuussa 2026 ja valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä.
Skanskalle datakeskusurakka Suomeen4.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Työt alkavat syksyllä 2025 ja hanke valmistuu syksyllä 2026.
Skanska rakentaa Sale-lähikaupan Osuuskauppa PeeÄssälle Kuopion Puijonkuppeen alueelle19.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Rakentaminen alueella käynnistyy loppuvuodesta 2025 ja valmistuu kesällä 2026.
Skanska rakentaa käpyä muistuttavan vesitornin Nurmijärven Klaukkalaan12.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Uuden vesitornin rakentaminen on alkanut elokuussa 2025 ja se valmistuu arviolta vuoden 2027 alussa.
Skanska toteuttaa Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen8.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Skanska toteuttaa Helsingin Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen Helsingin kaupungille. Urakka toteutetaan vähäpäästöisen työmaan periaatteiden mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme