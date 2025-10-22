AI-gaala 2025: Vuoden vaikuttavimmat tekoälyratkaisut ja tekijät palkittiin

18.11.2025 10:00:00 EET | AI Finland -verkosto | Tiedote

Turussa 17. marraskuuta järjestetty AI-gaala kokosi yhteen yli 500 yritysjohtajaa, asiantuntijaa, kehittäjää ja päättäjää juhlistamaan suomalaisen tekoälyn edelläkävijöitä ja vuoden 2025 merkittävimpiä tekoälytekoja.

Kuva: Vesa-Matti Väärä

AI Finlandin järjestämä tapahtuma on osa syksyn suurta AI Summitia, ja se palkitsee vuosittain kotimaisen tekoälykentän tärkeimmät hankkeet, innovaatiot ja suunnannäyttäjät. 

Ehdokkaita palkintokategorioihin asetettiin syksyn aikana lähes 180, kehittäjistä soveltajiin ja startupeista suuryrityksiin. 

Tänä vuonna voittajat saivat hetkensä valokeilassa vuorovaikutteisten paneeleiden ja syväluotaavien haastattelujen kautta. Monipuolinen joukko tekoälyn ja liike-elämän asiantuntijoita varmisti, että illan aikana pystyttiin syventymään konkreettisesti käyttötapauksiin ja niistä saatuihin oppeihin. 

Tämän vuoden tuomariston puheenjohtajana toimi alan suunnannäyttäjä Tero Ojanperä. Hänen lisäkseen valintapäätöksiin osallistui joukko tekoälyn ja liike-elämän asiantuntijoita: 

  • Timo Ahopelto, Lifeline Ventures 

  • Pauliina Erätuuli, Business Finland 

  • Milja Kalliosaari, IQM 

  • Anssi Komulainen, Sitra 

  • Linda Mannila, Helsingin yliopisto 

  • Maria Ritola, entrepreneur, founder 

  • Pentti Peisa, Wärtsilä 

  • Tommi Rasinmäki, Gofore 

  • Karoliina Partanen, AI Finland 

AI-gaalan mahdollistivat AI Finland, Foundation PS, Turun kaupunki – Åbo stad – City of Turku ja ServiceNow. Lisäksi tapahtumaa tukivat kumppaneina Business Finland, Vincit, Red Hat, Reaktor, Vuono Group, Gofore ja Mobie Oy. 

Vuoden 2025 AI-gaalassa palkitut 

Vuoden tekoälystartup: Inven 

Vuoden kasvuhakuisin AI-hanke: Scam Image Scanner (F-Secure) 

Vuoden innovatiivisin AI-pilotti: Bitmagic 

Vuoden AI-transformaatio: KONE – Rise-strategia 2025–2030 

Vuoden tekoälyinnovaatio: Kuva Space – Near real-time hyperspectral intelligence 

Vuoden tekoälyopinnäytetyö: Joel Roth (AIBooks Oy) 

Vuoden datahanke / datatalousinnovaatio: Alma Media – Asuntopuntari 

Vuoden tekoälyteko: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Reaaliaikainen tekoälytulkkaus 

Vuoden visionäärisin tekoälyjohtaja: Samuel Kaski (ELLIS-instituutti) 

Vuoden tekoälytutkija: Pekka Abrahamsson 

