AI-gaala 2025: Vuoden vaikuttavimmat tekoälyratkaisut ja tekijät palkittiin

New Nordics AI: Uuteen tekoälykeskukseen nimitetty väliaikaiset johtajat Suomesta ja Ruotsista 28.8.2025 10:10:25 EEST | Tiedote

Uuden Pohjoismaiden ja Baltian tekoälykeskuksen, New Nordics AI:n, väliaikaisiksi toimitusjohtajiksi on nimitetty AI Swedenin yhteiskunta- ja kansainvälisistä suhteista vastaava johtaja Mikael Ljungblom ja AI Finlandin operatiivinen johtaja Iida Lähdemäki. Ljungblom ja Lähdemäki jakavat roolin nykyisten tehtäviensä ohessa.