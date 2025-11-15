Veikkaus Oy

Kaksi miljoonaa euroa Lotosta voittanut helsinkiläinen: ”Poikani kertoi aamulla”

18.11.2025 09:46:44 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotosta osui lokakuussa kahden miljoonan euron voitto (kierros 40/2025) Helsingin kauppakeskus Columbuksen R-kioskin asiakkaalle. Hän kertoi onnekkaista tunnelmistaan Veikkauksen perinteikkäillä suurvoittajakahveilla.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista

- Odotimme, että kolmen viikon karenssiaika loppui ja voittorahat tulivat pankkitilille. Sitten oli mukava tulla voittajakahvitilaisuuteen juhlistamaan asiaa, helsinkiläinen voittaja iloitsi.

- Olin pelannut tosiaan tuolla kioskissa rivini. Seuraavana päivänä poikani kysyi, että huomasitko, että joku voitti kaksi miljoonaa euroa Lotosta ja voitto osui Helsinkiin.

- Tarkistimme sitten yhdessä lapun ja oli siinä tosiaan seitsemän oikein!

Voittorahat ovat nyt voittajan pankkitilillä ja hänellä on selkeät suunnitelmat niiden osalta.

- Ehdottomasti aion sijoittaa ne. Onnekas olin! Läheisiäni haluan myös auttaa, suurvoittajakahveilla Veikkauksen pääkonttorilla vieraillut voittaja kertoi.

Helsinkiin osuneesta voitosta onnekas Columbuksen R-kioskin asiakas sai tietää pojaltaan ja hän aikoo myös pitää tiedon voitostaan perhepiirissä.

- Niin olen ajatellut, että kerron vain läheisilleni. Varmasti on hyvä pitää tällainen asia aivan pienessä piirissä.

Voiton kunniaksi suunnitteilla on ulkomaanmatka.

- Nyt ei tarvitse olla enää taloushuolia, joten on kiva lähteä matkustamaan ja nähdä ja kokea jotain uutta, iloinen voittaja suunnitteli.

Loton tämän viikon lauantain arvonnassa potissa on kuusi miljoonaa euroa.

