Kaksi miljoonaa euroa Lotosta voittanut helsinkiläinen: ”Poikani kertoi aamulla”
Lotosta osui lokakuussa kahden miljoonan euron voitto (kierros 40/2025) Helsingin kauppakeskus Columbuksen R-kioskin asiakkaalle. Hän kertoi onnekkaista tunnelmistaan Veikkauksen perinteikkäillä suurvoittajakahveilla.
- Odotimme, että kolmen viikon karenssiaika loppui ja voittorahat tulivat pankkitilille. Sitten oli mukava tulla voittajakahvitilaisuuteen juhlistamaan asiaa, helsinkiläinen voittaja iloitsi.
- Olin pelannut tosiaan tuolla kioskissa rivini. Seuraavana päivänä poikani kysyi, että huomasitko, että joku voitti kaksi miljoonaa euroa Lotosta ja voitto osui Helsinkiin.
- Tarkistimme sitten yhdessä lapun ja oli siinä tosiaan seitsemän oikein!
Voittorahat ovat nyt voittajan pankkitilillä ja hänellä on selkeät suunnitelmat niiden osalta.
- Ehdottomasti aion sijoittaa ne. Onnekas olin! Läheisiäni haluan myös auttaa, suurvoittajakahveilla Veikkauksen pääkonttorilla vieraillut voittaja kertoi.
Helsinkiin osuneesta voitosta onnekas Columbuksen R-kioskin asiakas sai tietää pojaltaan ja hän aikoo myös pitää tiedon voitostaan perhepiirissä.
- Niin olen ajatellut, että kerron vain läheisilleni. Varmasti on hyvä pitää tällainen asia aivan pienessä piirissä.
Voiton kunniaksi suunnitteilla on ulkomaanmatka.
- Nyt ei tarvitse olla enää taloushuolia, joten on kiva lähteä matkustamaan ja nähdä ja kokea jotain uutta, iloinen voittaja suunnitteli.
Loton tämän viikon lauantain arvonnassa potissa on kuusi miljoonaa euroa.
