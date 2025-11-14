Kangasala sijoittui top-10 kuntien joukkoon kuntien elinvoimavertailussa
Kangasala sijoittui kuntien top-10 joukkoon yhdeksänneksi WSP Finlandin vuosittaisessa alueiden elinvoimatutkimuksessa. Sijoitus nousi kolmella edellisvuoden 12:sta sijasta. Tutkimuksessa kuntien menestysten tarkastelu perustuu useisiin indikaattoreihin, kuten työllisyysasteeseen, tulotasoon, yritysten liikevaihtoon ja väestönkehitykseen.
Keskisuuret ja pienet kaupungit kirivät tutkimuksessa vuonna 2025 ohi suurten kaupunkien. Maahanmuuton hidastuminen, työllisyystilanne ja lapsiköyhyyden yleistyminen heikentävät kasvukeskusten elinvoimaa. Kangasala kuuluu tutkimuksessa A2-kuntien ryhmään eli kaupungit ja kunnat, jotka sijaitsevat alle tunnin matkan päässä isosta kaupungista.
WSP:n tutkimuksessa mitataan alueiden tuottavuutta, inhimillistä pääomaa ja sopeutumiskykyä 21 indikaattorilla. Tutkimus toteutettiin viidennen kerran. Kangasala ja Nokia olivat molemmat sijalla yhdeksän ja saivat 150 pistettä eri teemoista. 21 indikaattoria on jaettu tutkimuksessa seuraavasti:
- inhimillinen pääoma: väestö, osaaminen, haavoittuvuus
- tuottavuuden ja talouden tekijät: työllisyys, työvoima, ansiotulo, yritykset ja kuntatalous
- vihreä rakennemuutos: kasvuhuonekaasupäästöjen vähentyminen, investoinnit, vastuullinen resurssien käyttö ja kuluttaminen.
Kangasalan väkiluku on kasvanut tasaisesti, mikä kertoo kaupungin vetovoimaista ja houkuttelevuudesta. Tampereen sijoitus on myös noussut viime vuodesta sijalta 19 sijalle 16. Kangasala sijoittuu inhimillisen pääoman indeksivertailussa 10 kärkikunnan joukkoon 76 pisteellä. Jaetulla ensimmäisellä sijalla ovat Kirkkonummi, Tuusula, Espoo ja Pirkkala.
– Kangasalan kaupungin aktiivinen kehitystyö kasvun edellytysten jatkuvaksi parantamiseksi vaikuttaa. Kangasala on houkutteleva kaupunki, jossa on hyvät palvelut, monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja erinomaista yhteistyötä yrittäjien kanssa. Lämpimät onnittelut Pirkkalaan ykkössijasta! toteaa ja toivottaa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.
Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311
