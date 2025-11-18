Markku Veijalainen tuo Beatles-konsertin Kokkolaan
Vaasan kaupunginorkesteri vierailee perjantaina 21.11. Kokkolan Snellman-salissa, jossa siirrytään 1960-luvun tunnelmiin Beatlesin tahdissa. Konsertin juontaa populaarimusiikin elävä tietosanakirja Markku Veijalainen.
– On aikamoinen elämys kuulla ison orkesterin soittavan tuttuja kappaleita. Minun roolini on kertoa jokaisen biisin taustoista ja syntyhistoriasta. Sellaiset hitit kuin Yesterday, All You Need is Love ja Here Comes the Sun soivat aivan uudella tavalla ja jutut tuovat kuunteluun tuoretta näkökulmaa, Veijalainen lupaa.
Veijalaisen ensikosketus Beatlesiin ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä. Hän kirjoitti 1963 levyarviossaan, ettei yhtyeestä tule mitään.
– Kuultuani pari kuukautta myöhemmin kappaleen All My Loving tajusin tehneeni emämokan, Markku nauraa.
Sittemmin takki kääntyi, ja kun Veijalainen sai oman nuorisomusiikkiohjelman Sävelradioon, soi lähetyksissä lähes ainoastaan Beatles.
Kokkolassa Veijalainen juontaa sisään neljätoista Beatles sävelmää ihmenelikon uran kaikilta vaiheilta. Yhteislaulunumeroissa pääsee yleisökin verryttämään äänijänteitään.
Luvassa on unohtumaton Beatles-konsertti, joka myytiin loppuun Vaasassa.
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
