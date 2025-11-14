Presidentti Stubbin valtiovierailulla Alankomaissa esillä kokonaisturvallisuus ja kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 81/2025

18.11.2025

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Alankomaihin 11.–12. joulukuuta 2025 kuningas Willem-Alexanderin kutsusta.

Vierailulla esillä ovat Suomen ja Alankomaiden kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, kokonaisturvallisuus, energia- ja meriteollisuus sekä tuki Ukrainalle.

Kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Máxima ottavat presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin torstaiaamuna 11. joulukuuta Amsterdamissa. Tilaisuutta on mahdollista seurata kuninkaanlinnan edustalla Dam-aukiolla kello 10.30 paikallista aikaa. Tasavallan presidentti laskee myös seppeleen kansallismuistomerkille Dam-aukiolla.

Vastaanottoseremonioiden jälkeen presidentti Stubb vierailee Amsterdamin yliopistolla, jossa hän luennoi monenkeskisestä yhteistyöstä ja kansainvälisen politiikan murroksesta sekä tapaa opiskelijoita.

Iltapäivällä presidenttipari ja kuningaspari tutustuvat drooniteknologiaan sekä puolustusministeriön Defensity Collegen -ohjelmaan.

Presidentti ja kuningas osallistuvat myös merimuseossa järjestettävään yritystilaisuuteen, jossa presidentti Stubb pitää puheenvuoron.

Päivän päätteeksi presidenttipari osallistuu kuningasparin isännöimälle juhlaillalliselle kuninkaanlinnassa.

Perjantaina 12. joulukuuta ohjelma jatkuu Haagissa, jossa tasavallan presidentti ja kuningas Willem-Alexander tutustuvat aamupäivällä Naton tietojärjestelmävirastoon.

Presidentti Stubb tapaa myös Alankomaiden parlamentin ylä- ja alahuoneen puheenjohtajat sekä pääministeri Dick Schoofin, jonka kanssa keskusteluissa ovat esillä muun muassa ajankohtaiset Euroopan turvallisuuteen liittyvät kysymykset, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja tuki Ukrainalle.

Työlounaalle Duivenvoorden linnassa osallistuvat presidentin ja pääministerin lisäksi kuningas Willem-Alexander, kuningatar Máxima ja rouva Innes-Stubb.

Lounaan jälkeen presidentti Stubb tapaa ulkopolitiikan asiantuntijoita Clingendael-instituutissa sekä vierailee Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubbilla on erillisohjelmaa presidenttiparin yhteisen ohjelman lisäksi. Perjantaina 12. joulukuuta kuningatar Máxima ja Innes-Stubb osallistuvat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevään tilaisuuteen.

Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluu oikeusministeri Leena Meri ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Neste, Gasgrid, Fortum, P2X Solutions, ABB Finland, Solnet, Thermal Storage Finland, Hycamite, Aeromon, Nokia, Patria, Hiab, Insta, Bittium, Reaktor, KT-Shelter, Sensofusion, ICEYE, Marine Alutec ja VTT.