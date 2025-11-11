Talous- ja henkilöstöpalveluiden yhteistuotannon selvitystyö on edennyt – asiaa valmistellaan päätöksentekoon

Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ja Kymenlaakson hyvinvointialue ovat keväästä 2025 lähtien selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottamiseksi yhteisesti. Yhteistyö tapahtuisi siten, että Kymenlaakson hyvinvointialue ja Kymen Tuki tulisivat HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaiksi.

Yhteistyö koskisi talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta kirjanpito- ja reskontrapalveluita sekä palkanlaskentapalveluita. Kyseessä olisi näin ollen ulkoisen palvelutuottajan vaihdos. Lisäksi HPK Palvelut Oy tarjoaa käännöspalveluita, joiden osalta yhteistyö on jo aloitettu.

Elokuussa käynnistettiin syvällisempi selvitysprojekti, jossa ovat olleet mukana HPK Palvelut Oy:n ja Kymenlaakson hyvinvointialueen asiantuntijat. Tämän lisäksi HPK Palvelut Oy tekee parhaillaan yhteistyötä useiden osapuolten kanssa kokonaisuuden toiminnan varmistamiseksi.

– Selvitystyön lähtökohtana on ollut palveluiden turvaaminen ja synergiahyötyjen saavuttaminen. Synergiaetuja voidaan saavuttaa erityisesti yhteisten järjestelmien käytöllä ja osaamisen keskittämisellä, toimialajohtaja Ismo Korhonen kertoo.

– Selvitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota palveluprosesseihin ja siirtymän hallittuun toteuttamiseen.

HPK Palvelut Oy:ssä ollaan erittäin tyytyväisiä valmistelutyöhön.

- Yhteiset keskustelut ovat antaneet vahvaa ymmärrystä siihen, mitä kaikkea Kymenlaakson hyvinvointialue tarvitsee. Tämän perusteella me HPK Palveluissa olemme valmiita tuottamaan Kymenlaakson hyvinvointialueelle palveluita sekä tarpeen mukaan nostamaan omia kyvykkyyksiämme ja lisäämään resurssointejamme siten, että me voimme palvella Kymenlaakson hyvinvointialuetta parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo HPK Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Puukari.

Päätöksentekoon joulukuussa

Selvitystyössä on tarkasteltu palvelutuottajan vaihtoon liittyviä siirtymävaiheen riskejä, erityisesti on huomioitu tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen. Riskejä pyritään hallitsemaan huolellisella suunnittelulla ja projektin toteutuksella.

– Arvioimme tällä hetkellä HPK Palvelut Oy:n erittäin sopivaksi kumppaniksi palveluiden vakauden ja laadun puolesta. HPK Palveluilla sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla, Korhonen tiivistää.

Aluevaltuusto päättää Kymenlaakson hyvinvointialueen mahdollisesta omistajuudesta HPK Palvelut Oy:ssa joulukuussa 2025. Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymen Tuen lisäksi HPK Palvelut Oy:n nykyiset omistajat Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tekevät päätökset uusista omistajuuksista vielä tämän vuoden puolella.

HPK Palvelut alkaisi tuottaa tarvittavia talous- ja henkilöstöpalveluita Kymenlaakson hyvinvointialueelle viimeistään 1.1.2027.



