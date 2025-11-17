Mehiläinen Länsi-Pohja: Aluehallituksen esitys palvelusopimuksen irtisanomisesta on ennenaikainen ja nostaisi Lapin hyvinvointialueen kustannuksia
Lapin hyvinvointialueen (Lapha) hallitus on maanantaina 17.11.2025 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää muun muassa Länsi-Pohjan keskussairaalan erikoissairaanhoidon palveluiden laajaa alas ajamista sekä Mehiläinen Länsi-Pohjan palvelusopimuksen irtisanomista. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Lapin hyvinvointialueen valtuusto. Mehiläinen Länsi-Pohja pitää aluehallituksen päätöstä valitettavana.
– Pidämme aluehallituksen päätöstä valitettavana. Päätös on myös ennenaikainen, sillä Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimus on mahdollista irtisanoa vasta kesäkuussa 2026, jolloin se päättyisi vuoden 2027 lopussa. Olisimme toivoneet, että Länsi-Pohjan palvelutuotannosta ja Mehiläinen Länsi-Pohjan roolista olisi löytynyt ratkaisu mieluummin neuvotteluteitse, Mehiläisen liiketoimintajohtaja Joonas Turunen kommentoi.
Aluehallituksen päätös erikoissairaanhoidon keskittämisestä Rovaniemelle sekä Mehiläisen palvelusopimuksen irtisanomisesta perustuu valtion arviointimenettelyn arviointiryhmän ehdotukseen. Linjauksen perusteluiksi ei ole käytännössä esitetty tarkempia laskelmia, vaikutusarvioita tai analyysiä kustannusvaikutuksista.
– Tutustumme huolellisesti aluehallituksen päätökseen sekä sen perusteluihin. Arviomme on, että Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon palveluiden alasajo tulee merkittävästi lisäämään Lapin hyvinvointialueen kustannuksia. Vastaavien palveluiden tuottaminen Lapin keskussairaalassa maksaa enemmän kuin Länsi-Pohjan keskussairaalassa, jossa toimintaa on kyetty tehostamaan oleellisesti, Mehiläinen Länsi-Pohjan terveyspalveluiden johtaja Maria Lovén kommentoi.
Potilaiden siirtämisestä aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia – pelkästään ambulanssien arvioitu 3,6 miljoonan euron lisäkustannus on tästä vain pieni osa. Kela-kyytien kustannukset kuuluvat vielä valtion maksettavaksi, mutta voivat siirtyä hyvinvointialueiden vastuulle tulevina vuosina. Tämä yksistään ylittäisi keskittämisen teoreettiset kustannushyödyt moninkertaisesti. Lisäksi merkittävä osa Meri-Lapin asukkaista siirtyy asioimaan Rovaniemen sijasta Oulussa.
– Palveluiden keskittämistä koskevissa laskelmissa on tehty arvioita, kuinka paljon Länsi-Pohjan alueen asukkaiden asiointi Oulussa tulee lisääntymään. Nämä laskelmat osoittavat, että hyvin varovaisillakin oletuksilla muutos tulee lisäämään Laphan kustannuksia, koska kustannustehokasta omaa palvelutuotantoa korvautuu Pohteen ulkohyvinvointilaskutuksella. Potilasturvallisuuden vaarantuminen on selvää. Huoltovarmuudesta ei ole juuri edes puhuttu, vaikka sen merkitys tulevina vuosina kasvaa, Lovén jatkaa.
Mehiläinen Länsi-Pohja toivoo edelleen, että Lapin hyvinvointialueen valtuusto valitsisi sopimuksen ennenaikaisen irtisanomisen sijasta neuvotteluun ja kumppanuuteen perustuvan valmistelutien. Tämä säilyttäisi Lapin hyvinvointialueelle mahdollisuuden irtisanoa sopimus kesään 2026 mennessä, ellei asiassa löydy neuvotteluteitse tilaajaa tyydyttävää ratkaisua kevään 2026 aikana.
– Mehiläinen on osaltaan sitoutunut kumppanuuteen Lapin hyvinvointialueen kanssa ja voi neuvotteluteitse auttaa Lapin hyvinvointialuetta talouden sopeuttamisessa. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon toimintojen sopeuttamista sekä Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimushinnan alentamista vastaavasti jo vuosien 2026–2027 aikana. Irtisanomalla palvelusopimuksen yksipuolisesti tällaiset neuvottelut tyssäävät ennen alkamistaan, Turunen toteaa.
Länsi-Pohjan keskussairaalalta edellytettävät muutokset on mahdollista toteuttaa nopeammin ja kustannustehokkaammin muuttamalla Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimusta kuin sopimuksen irtisanomisen ja keväällä 2028 tapahtuvan liikkeenluovutusten ja henkilöstön irtisanomisten kautta.
Sopimusmuutos mahdollistaisi myös kumppanuuden jatkumisen esimerkiksi perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen osalta sopimuskauden loppuun kesään 2033 saakka. Näin voitaisiin turvata Kemin ja Tornion alueen terveydenhuollon palveluiden saatavuus ja kustannustehokkuus sekä sitouttaa lääkärit, hammaslääkärit sekä muut terveydenhuoltoalan ammattilaiset työskentelemään alueella pitkäjänteisesti.
