Kunnat saavat lähes 10 miljoonaa euroa korvauksia kertakäyttöisten muoviroskien siivouskuluista
Pirkanmaan ELY-keskus päätti noin 9,8 miljoonan euron korvauksista kunnille kertakäyttöisten muovituotteiden (SUP) tuottajilta yleisten alueidensa siivoukseen. Hakijoiden määrä lisääntyi lähes 70 prosenttia. Tänä vuonna yli puolet kunnista haki korvauksia, kun viime vuonna hakijoita oli noin kolmasosa kunnista.
Pirkanmaan ELY-keskus on päätöksellään velvoittanut SUP-tuotteiden maahantuojat, valmistajat ja etämyyjät korvaamaan kunnille vuonna 2024 syntyneitä keräys- ja siivouskustannuksia.
Korvauksista tehtiin kaksi erillistä päätöstä. Kiinteällä korvauksella korvattavia keräys- ja siivouskustannuksia velvoitettiin korvattavaksi n. 9,3 miljoonalla eurolla ja erilliskorvattavia kuluja tupakkajäteastioiden ja tupakkatuotteista aiheutuvan roskaantumisen tiedotuksen ja neuvonnan osalta 0,52 miljoonalla eurolla. Korvausten kokonaismäärä on noin 9,8 miljoonaa euroa. Päätökset eivät ole lainvoimaisia.
Kyseessä on toinen kerta, kun kunnat ovat voineet hakea tuottajilta korvausta kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet muovia sisältäneistä kertakäyttöisistä tuotteista. Saadakseen korvauksen, kunnan tuli ilmoittaa kustannuksensa Pirkanmaan ELY-keskukselle 2.6.2025 mennessä.
Yli puolet kunnista haki
Hakijoiden määrä lisääntyi lähes 70 prosenttia. Tänä vuonna kunnista noin 55 prosenttia haki korvauksia keräys- ja siivouskustannuksista, kun viime vuonna hakijoiden määrä oli noin kolmasosa kunnista.
Nyt päätetyn korvauksen piiriin kuuluu lähes 90 prosenttia Suomen asukkaista. Suurin kunnan saama korvaus oli noin 1,28 miljoonaa euroa ja pienimmät alle 5 000 euroa.
- On hienoa, että hakijakuntien määrä lisääntyi reilusti viime vuoteen nähden. Kustannusten ilmoittaminen vaatii jonkun verran selvittelyä ja tarkkuutta, mutta korvaukset ovat kuitenkin merkittäviä ja ilmoittaminen kannattaa, toteaa ylitarkastaja Tuuli Vähälä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Korvaukset perustuivat pääosin kunnan asukaslukuun: asukaskohtainen korvaus oli lähes 1,88 euroa. Päätös perustuu Jätelain 48 e §:ään ja valtioneuvoston asetukseen eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista.
Uusi korvaushaku käynnistyy keväällä
Vuonna 2026 kuntien tulee ilmoittaa vuoden 2025 kustannustiedot 1.6.2026 klo 16.15 mennessä Lupa- ja valvontavirastolle (aloittaa 1.1.2026).
- Ohjeita korvausten hakemiseen löytyy Tuottajavastuu.fi-sivuilta. Ohjeistusta myös päivitetään alkuvuodesta 2026. Neuvomme tarvittaessa hakemuksen tekemisessä, Vähälä vinkkaa.
Lisätiedot ja ohjeet kootusti tuottajavastuu.fi -sivulla:
Mistä lyhenne SUP?
SUP eli single-use plastics tarkoittaa kertakäyttömuovituotteita.
Pirkanmaan ELY-keskus
Tuuli Vähälä, ylitarkastaja, p. 0295 036 066
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
