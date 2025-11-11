MEDIAKUTSU Valokeilassa vaikuttava lääketiede – tervetuloa kuulolle!
Missä mennään vaikuttavassa lääketieteessä Suomessa vuonna 2025? Tervetuloa kuulemaan Duodecimin vuosittaiseen juhlasymposiumiin huippuasiantuntijoiden puheenvuorot!
Mikä? Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 144. vuosipäivän symposiumi, teemana Vaikuttava lääketiede – Aikakauskirja Duodecim 140 vuotta
Milloin? Pe 21.11.2025 klo 12.15
Missä? Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki & verkkolähetys
Symposiumissa kuullaan huippuasiantuntijoiden – Markus Perola, Tiinamaija Tuomi, Tomi Mäkelä ja Ville Sallinen – puheenvuorot harvinaissairauksien genetiikasta, yksilöllisestä diabeteksen hoidosta, näyttöön perustuvasta kirurgiasta sekä suomalaisesta syöpätutkimuksesta.
- Suomalaisen genetiikan suuri tarina, tutkimusprofessori ja Lääkäriseura Duodecimin puheenjohtaja Markus Perola
- Sokeritaudista diabeteksen alatyyppeihin, dosentti Tiinamaija Tuomi
- Suomalaisen syöpätutkimuksen saavutukset ja tulevaisuuden haasteet, professori Tomi Mäkelä
- Mellakkakirurgiasta näyttöön perustuvaan hoitoon – suomalaisten kirurgisten satunnaistettujen tutkimusten menestyskulku, dosentti Ville Sallinen
Symposiumissa juhlitaan tänä vuonna 140 vuotta täyttävää lääketieteen sanansaattajaa, Duodecim-lehteä. Juhlassa jaetaan myös merkittävä lääketieteen palkinto, ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä myönnettävä 20 000 euron suuruinen Konrad ReijoWaaran palkinto.
Ilmoittautuminen ja tapahtuman ohjelma:
Ilmoittaudu viimeistään torstaina 20.11.2025 paikan päälle: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, minna.hietakangas@duodecim.fi tai verkkolähetyksen seuraajaksi (sen seuraajaksi voit ilmoittautua vielä tapahtumapäivänä). Tutustu symposiumin ohjelmaan ja puhujiin.
Yhteyshenkilöt
Minna HietakangasviestintäpäällikköLääkäriseura DuodecimPuh:040 557 9676minna.hietakangas@duodecim.fi
Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.
