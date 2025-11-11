MEDIAKUTSU Valokeilassa vaikuttava lääketiede – tervetuloa kuulolle!

Mikä? Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 144. vuosipäivän symposiumi, teemana Vaikuttava lääketiede – Aikakauskirja Duodecim 140 vuotta

Milloin? Pe 21.11.2025 klo 12.15

Missä? Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki & verkkolähetys

Symposiumissa kuullaan huippuasiantuntijoiden – Markus Perola, Tiinamaija Tuomi, Tomi Mäkelä ja Ville Sallinen – puheenvuorot harvinaissairauksien genetiikasta, yksilöllisestä diabeteksen hoidosta, näyttöön perustuvasta kirurgiasta sekä suomalaisesta syöpätutkimuksesta.

Suomalaisen genetiikan suuri tarina, tutkimusprofessori ja Lääkäriseura Duodecimin puheenjohtaja Markus Perola

Sokeritaudista diabeteksen alatyyppeihin, dosentti Tiinamaija Tuomi

Suomalaisen syöpätutkimuksen saavutukset ja tulevaisuuden haasteet, professori Tomi Mäkelä

Mellakkakirurgiasta näyttöön perustuvaan hoitoon – suomalaisten kirurgisten satunnaistettujen tutkimusten menestyskulku, dosentti Ville Sallinen

Symposiumissa juhlitaan tänä vuonna 140 vuotta täyttävää lääketieteen sanansaattajaa, Duodecim-lehteä. Juhlassa jaetaan myös merkittävä lääketieteen palkinto, ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä myönnettävä 20 000 euron suuruinen Konrad ReijoWaaran palkinto.

Ilmoittautuminen ja tapahtuman ohjelma:

Ilmoittaudu viimeistään torstaina 20.11.2025 paikan päälle: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, minna.hietakangas@duodecim.fi tai verkkolähetyksen seuraajaksi (sen seuraajaksi voit ilmoittautua vielä tapahtumapäivänä). Tutustu symposiumin ohjelmaan ja puhujiin.