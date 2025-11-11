MEDIAKUTSU Valokeilassa vaikuttava lääketiede – tervetuloa kuulolle!

Duodecim

Missä mennään vaikuttavassa lääketieteessä Suomessa vuonna 2025? Tervetuloa kuulemaan Duodecimin vuosittaiseen juhlasymposiumiin huippuasiantuntijoiden puheenvuorot!

Vaikuttava lääketiede – Aikakauskirja Duodecim 140 vuotta
Duodecimin 144. vuosipäivän juhlasymposiumissa juhlitaan suomalaisen lääketieteen huippusaavutuksia. Anna Makkonen Duodecim

Mikä? Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 144. vuosipäivän symposiumi, teemana Vaikuttava lääketiede – Aikakauskirja Duodecim 140 vuotta
Milloin? Pe 21.11.2025 klo 12.15
Missä? Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki & verkkolähetys

Symposiumissa kuullaan huippuasiantuntijoiden – Markus Perola, Tiinamaija Tuomi, Tomi Mäkelä ja Ville Sallinen – puheenvuorot harvinaissairauksien genetiikasta, yksilöllisestä diabeteksen hoidosta, näyttöön perustuvasta kirurgiasta sekä suomalaisesta syöpätutkimuksesta.

  • Suomalaisen genetiikan suuri tarina, tutkimusprofessori ja Lääkäriseura Duodecimin puheenjohtaja Markus Perola
  • Sokeritaudista diabeteksen alatyyppeihin, dosentti Tiinamaija Tuomi
  • Suomalaisen syöpätutkimuksen saavutukset ja tulevaisuuden haasteet, professori Tomi Mäkelä
  • Mellakkakirurgiasta näyttöön perustuvaan hoitoon – suomalaisten kirurgisten satunnaistettujen tutkimusten menestyskulku, dosentti Ville Sallinen

Symposiumissa juhlitaan tänä vuonna 140 vuotta täyttävää lääketieteen sanansaattajaa, Duodecim-lehteä. Juhlassa jaetaan myös merkittävä lääketieteen palkinto, ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä myönnettävä 20 000 euron suuruinen Konrad ReijoWaaran palkinto.

Ilmoittautuminen ja tapahtuman ohjelma:
Ilmoittaudu viimeistään torstaina 20.11.2025 paikan päälle: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, minna.hietakangas@duodecim.fi tai verkkolähetyksen seuraajaksi (sen seuraajaksi voit ilmoittautua vielä tapahtumapäivänä). Tutustu symposiumin ohjelmaan ja puhujiin.

