Tervetuloa näyttelyn Lay Of(f) the Land -tiedotustilaisuuteen perjantaina 28.11.2025 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa on paikalla näyttelyn taiteilijat Dragos Alexandrescu, Linnéa Therese Dimitriou, Heidi-Anett Haugen, Hanna Kanto, Lotta Lampa, Patricia Rodas, Anastasia Savinova ja Madelaine Sillfors sekä näyttelyn kuratoinut työryhmä Vasia Rigou, Noora Lehtovuori ja Janna Sirén.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa:

Amanuenssi Noora Lehtovuori, Vaasan museot, p. +358405877363, noora.lehtovuori@vaasa.fi

Amanuenssi Janna Sirén, Vaasan museot, p. +358405303285, janna.siren@vaasa.fi

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/NiRm2PKEKDfjkFmW

TIEDOTE

Ainutlaatuinen kahdeksan pohjoismaisen taiteilijan ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land Pohjanmaan museossa avaa näkökulmia nykymaisemaan

Pohjanmaan museossa avautuu 29.11.2025 pohjoismainen ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land. Se tuo yhteen kahdeksan taiteilijaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Näyttelyn teokset avaavat näkökulmia pohjoisen nykymaisemaan, identiteettiin sekä ihmisen ja luonnon vuoropuheluun. Kansainvälinen näyttely palaa Pohjoismaihin, ja Suomessa ainoastaan Vaasaan.

Taiteilijaryhmän Art Alliance of Arctic South (A-A-A-S) näyttely on nähty aiemmin Yhdysvalloissa. Taiteilijaryhmän jäsenet ovat Dragos Alexandrescu (RO/FI), Linnéa Therese Dimitriou (SE), Heidi-Anett Haugen (NO), Hanna Kanto (FI), Lotta Lampa (SE), Patricia Rodas (FI), Anastasia Savinova (RU/SE) ja Madelaine Sillfors (SE). Taiteilijat ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2019 lähtien. Pohjoismaihin Lay Of(f) the Land saapuu uusilla teoksilla. Näyttelyssä nähdään taiteilijoiden teoksia, joita yhdistää vahva suhde maisemaan, luontoon ja pohjoisen kulttuurisiin kerrostumiin.

Pohjoinen kokemus yhteisenä maaperänä

Taiteilijoiden yhteinen näkemys kumpuaa pohjoisesta kokemuksesta: muuttuvasta maisemista, johon heijastuu kolonialismin historia, ekologinen tuho sekä surun ja parantumisen jatkuvaa liike. Omakohtaiset ja usein syrjäisistä paikoista nousevat näkemykset laajenevat myös globaaleihin sosioekonomisiin jännitteisiin ja ilmastokriisin todellisuuteen.

Näyttelyssä nähdään maalauksia, veistoksia, installaatioita, valokuva- ja videotaidetta. Yhteistä teoksille on paikkasidonnainen näkökulma identiteettiin, ympäristöön ja kulttuuriseen muutokseen. Näyttelyssä on esillä niin intiimejä henkilökohtaisia tarinoita kuin yhteiskunnallisia kannanottoja, joissa luonto toimii heijastuspintana ja vastavoimana ihmisen toiminnalle.

Maiseman ja identiteetin risteyksissä

Alueemme keskeinen nykytaiteilija Patricia Rodas tutkii performatiivisen valokuvan keinoin perheväkivaltaa ja sen jättämiä jälkiä. Hänen teoksissaan pohjoinen maisema toimii sekä turvana että uhkana, ja peilaa väkivallan ja toipumisen monimutkaisuutta. Ruotsalainen taiteilija Madelaine Sillfors maalaa, veistää, tekee installaatiota sekä performansseja. Hänen kotikaupunkinsa, Kiirunan kaivoksen sortuminen ja kaupungin siirto heijastuvat taiteilijan teemoihin menetyksestä ja sitkeydestä. Lotta Lampa yhdistää taiteessaan rohkeita muotoja, yllättäviä materiaaleja ja auton osia. Pohjois-Ruotsin Kalixista kotoisin oleva taiteilija innostui jo lapsena autotallikulttuurista. Näyttelyssä Lampa luo raggarikulttuurin estetiikkaa hyödyntäen leikkisiä ja värikkäitä installaatioita.

Kollaasitaidetta ja ihmishahmoja maisemassa

Ruotsalainen Linnéa Therese Dimitriou taiteellinen työskentely kattaa maalauksen, veistostaiteen ja tilallisen tutkimisen. Näyttelyssä on esillä kaksi hänen teostaan Rückenfigur-sarjasta, joissa selin kuvatut ihmisfiguurit asettuvat vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Norjalainen Heidi-Anett Haugen rakentaa kollaaseja aikakauslehdistä ja painetuista materiaaleista. Hänelle kollaasin tekeminen on runollinen prosessi, jossa todellisuuden ydin avautuu. Näyttelyn kollaasisarja leikittelee sukupuolen, vallan ja ympäristön välisillä jännitteillä. Pohjoisella Suomen ja Ruotsin rajaseudulla kasvanut Hanna Kanto tutkii teoksissaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä pohjoisen arkista työkulttuuria. Hän maalaa humoristisia hahmoja, joiden kautta metsänhoito, kestävyys ja ekosysteemien haavoittuvuus nousevat esiin.

Ekologia ja maiseman hiljaisuus taiteen lähtökohtana

Romaniassa syntynyt, mutta Pohjanmaalle asettunut Dragos Alexandrescu yhdistää installaatioissaan video- ja maalaustaidetta. Hänen taiteensa on siirtynyt poliittisesta kuvastosta kohti meditatiivisempaa ilmaisua, jossa Suomen metsät ja hiljaiset horisontit toimivat sekä aiheina että ympäristöinä. Uralin juurelta Uumajaan muuttanut Anastasia Savinova yhdistää työskentelyssään ekologian ja performanssin. Hänen veistoksensa, videonsa ja installaationsa rakentuvat luonnonmateriaaleista ja muoviroskasta luoden maailmoja, joissa ihminen ja ympäristö limittyvät toisiinsa.

Näyttelyn Pohjanmaan museoon on tuottanut Vaasan museot, ja sen ovat kuratoineet työryhmä: Vaasan museoiden amanuenssit Noora Lehtovuori ja Janna Sirén sekä kansainvälinen kuraattori Vasia Rigou. Rigou on kuratoinnut aiemmat Lay Of(f) the Land -näyttelyt Yhdysvalloissa. Chicagossa asuva, kreikkalaissyntyinen Rigou työskentelee kirjoittajana, päätoimittajana ja kuraattorina. Hänen työnsä keskittyy kuvataiteen, kulttuurin, arkkitehtuurin ja muotoilun rajapintoihin.

Lay Of(f) the Land on esillä Pohjanmaan museossa 29.11.2025–12.4.2026, ja näyttelyyn liittyy myös taiteilijatapaamisia. Näyttelyä ovat tukeneet Museovirasto ja Veljekset Gröndahlin Säätiö.

Pohjanmaan museosta Lay Of(f) the Land -näyttely siirtyy Västerbottenin museoon Ruotsiin, ja on siellä nähtävissä 24.5.–1.11.2026.