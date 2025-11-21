Vaasan kaupunki - Vasa stad

Mediakutsu ja tiedote: Ainutlaatuinen kahdeksan pohjoismaisen taiteilijan ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land Pohjanmaan museossa avaa näkökulmia nykymaisemaan - Tiedotustilaisuus pe 28.11.2025 klo 10

21.11.2025 10:36:35 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24 Sekatekniikka, kuva: Anastasia Savinova
Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24 Sekatekniikka, kuva: Anastasia Savinova

MEDIAKUTSU  

Tervetuloa näyttelyn Lay Of(f) the Land -tiedotustilaisuuteen perjantaina 28.11.2025 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa.  

Tilaisuudessa on paikalla näyttelyn taiteilijat Dragos Alexandrescu, Linnéa Therese Dimitriou, Heidi-Anett Haugen, Hanna Kanto, Lotta Lampa, Patricia Rodas, Anastasia Savinova ja Madelaine Sillfors sekä näyttelyn kuratoinut työryhmä Vasia Rigou, Noora Lehtovuori ja Janna Sirén. 

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa:  

Amanuenssi Noora Lehtovuori, Vaasan museot, p. +358405877363, noora.lehtovuori@vaasa.fi 

Amanuenssi Janna Sirén, Vaasan museot, p. +358405303285, janna.siren@vaasa.fi  

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.   

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/NiRm2PKEKDfjkFmW 

TIEDOTE 

Ainutlaatuinen kahdeksan pohjoismaisen taiteilijan ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land Pohjanmaan museossa avaa näkökulmia nykymaisemaan 

Pohjanmaan museossa avautuu 29.11.2025 pohjoismainen ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land. Se tuo yhteen kahdeksan taiteilijaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Näyttelyn teokset avaavat näkökulmia pohjoisen nykymaisemaan, identiteettiin sekä ihmisen ja luonnon vuoropuheluun. Kansainvälinen näyttely palaa Pohjoismaihin, ja Suomessa ainoastaan Vaasaan. 

Taiteilijaryhmän Art Alliance of Arctic South (A-A-A-S) näyttely on nähty aiemmin Yhdysvalloissa. Taiteilijaryhmän jäsenet ovat Dragos Alexandrescu (RO/FI), Linnéa Therese Dimitriou (SE), Heidi-Anett Haugen (NO), Hanna Kanto (FI), Lotta Lampa (SE), Patricia Rodas (FI), Anastasia Savinova (RU/SE) ja Madelaine Sillfors (SE). Taiteilijat ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2019 lähtien. Pohjoismaihin Lay Of(f) the Land saapuu uusilla teoksilla. Näyttelyssä nähdään taiteilijoiden teoksia, joita yhdistää vahva suhde maisemaan, luontoon ja pohjoisen kulttuurisiin kerrostumiin.  

Pohjoinen kokemus yhteisenä maaperänä 

Taiteilijoiden yhteinen näkemys kumpuaa pohjoisesta kokemuksesta: muuttuvasta maisemista, johon heijastuu kolonialismin historia, ekologinen tuho sekä surun ja parantumisen jatkuvaa liike. Omakohtaiset ja usein syrjäisistä paikoista nousevat näkemykset laajenevat myös globaaleihin sosioekonomisiin jännitteisiin ja ilmastokriisin todellisuuteen. 

Näyttelyssä nähdään maalauksia, veistoksia, installaatioita, valokuva- ja videotaidetta. Yhteistä teoksille on paikkasidonnainen näkökulma identiteettiin, ympäristöön ja kulttuuriseen muutokseen. Näyttelyssä on esillä niin intiimejä henkilökohtaisia tarinoita kuin yhteiskunnallisia kannanottoja, joissa luonto toimii heijastuspintana ja vastavoimana ihmisen toiminnalle.  

Maiseman ja identiteetin risteyksissä  

Alueemme keskeinen nykytaiteilija Patricia Rodas tutkii performatiivisen valokuvan keinoin perheväkivaltaa ja sen jättämiä jälkiä. Hänen teoksissaan pohjoinen maisema toimii sekä turvana että uhkana, ja peilaa väkivallan ja toipumisen monimutkaisuutta. Ruotsalainen taiteilija Madelaine Sillfors maalaa, veistää, tekee installaatiota sekä performansseja. Hänen kotikaupunkinsa, Kiirunan kaivoksen sortuminen ja kaupungin siirto heijastuvat taiteilijan teemoihin menetyksestä ja sitkeydestä. Lotta Lampa yhdistää taiteessaan rohkeita muotoja, yllättäviä materiaaleja ja auton osia. Pohjois-Ruotsin Kalixista kotoisin oleva taiteilija innostui jo lapsena autotallikulttuurista. Näyttelyssä Lampa luo raggarikulttuurin estetiikkaa hyödyntäen leikkisiä ja värikkäitä installaatioita. 

Kollaasitaidetta ja ihmishahmoja maisemassa 

Ruotsalainen Linnéa Therese Dimitriou taiteellinen työskentely kattaa maalauksen, veistostaiteen ja tilallisen tutkimisen. Näyttelyssä on esillä kaksi hänen teostaan Rückenfigur-sarjasta, joissa selin kuvatut ihmisfiguurit asettuvat vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Norjalainen Heidi-Anett Haugen rakentaa kollaaseja aikakauslehdistä ja painetuista materiaaleista. Hänelle kollaasin tekeminen on runollinen prosessi, jossa todellisuuden ydin avautuu. Näyttelyn kollaasisarja leikittelee sukupuolen, vallan ja ympäristön välisillä jännitteillä. Pohjoisella Suomen ja Ruotsin rajaseudulla kasvanut Hanna Kanto tutkii teoksissaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä pohjoisen arkista työkulttuuria. Hän maalaa humoristisia hahmoja, joiden kautta metsänhoito, kestävyys ja ekosysteemien haavoittuvuus nousevat esiin. 

Ekologia ja maiseman hiljaisuus taiteen lähtökohtana 

Romaniassa syntynyt, mutta Pohjanmaalle asettunut Dragos Alexandrescu yhdistää installaatioissaan video- ja maalaustaidetta. Hänen taiteensa on siirtynyt poliittisesta kuvastosta kohti meditatiivisempaa ilmaisua, jossa Suomen metsät ja hiljaiset horisontit toimivat sekä aiheina että ympäristöinä. Uralin juurelta Uumajaan muuttanut Anastasia Savinova yhdistää työskentelyssään ekologian ja performanssin. Hänen veistoksensa, videonsa ja installaationsa rakentuvat luonnonmateriaaleista ja muoviroskasta luoden maailmoja, joissa ihminen ja ympäristö limittyvät toisiinsa.  

Näyttelyn Pohjanmaan museoon on tuottanut Vaasan museot, ja sen ovat kuratoineet työryhmä: Vaasan museoiden amanuenssit Noora Lehtovuori ja Janna Sirén sekä kansainvälinen kuraattori Vasia Rigou. Rigou on kuratoinnut aiemmat Lay Of(f) the Land -näyttelyt Yhdysvalloissa. Chicagossa asuva, kreikkalaissyntyinen Rigou työskentelee kirjoittajana, päätoimittajana ja kuraattorina. Hänen työnsä keskittyy kuvataiteen, kulttuurin, arkkitehtuurin ja muotoilun rajapintoihin. 

Lay Of(f) the Land on esillä Pohjanmaan museossa 29.11.2025–12.4.2026, ja näyttelyyn liittyy myös taiteilijatapaamisia. Näyttelyä ovat tukeneet Museovirasto ja Veljekset Gröndahlin Säätiö. 

Pohjanmaan museosta Lay Of(f) the Land -näyttely siirtyy Västerbottenin museoon Ruotsiin, ja on siellä nähtävissä 24.5.–1.11.2026.  

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasan kaupungin museotvaasan museot

Yhteyshenkilöt

Amanuenssi Noora Lehtovuori, Vaasan museot, p. +358405877363, noora.lehtovuori@vaasa.fi 

Amanuenssi Janna Sirén, Vaasan museot, p. +358405303285, janna.siren@vaasa.fi

Kuvat

Dragos Alexandrescu Studies of Patterns # 2 2025 öljy kankaalle ja video I olja på duk och video I oil on canvas and video kuva I foto I photo: Dragos Alexandrescu
Dragos Alexandrescu Studies of Patterns # 2 2025 öljy kankaalle ja video I olja på duk och video I oil on canvas and video kuva I foto I photo: Dragos Alexandrescu
Lataa
Heidi-Anett Haugen sarjasta I ur serien I from series So You Wanna Be a Feminist ?! 2024 kollassi I collage
Heidi-Anett Haugen sarjasta I ur serien I from series So You Wanna Be a Feminist ?! 2024 kollassi I collage
Lataa
Madelaine Sillfors Sinä päivänä oli erikoinen valo I Det var ett egendomligt ljus den dan I There Was a Peculiar Light That Day 2024 öljy öljypaperille I olja på oljepapper I oil on oil paper Uumajan kunta I Umeå kommun I Umeå Municipality kuva I foto I photo: Madelaine Sillfors
Madelaine Sillfors Sinä päivänä oli erikoinen valo I Det var ett egendomligt ljus den dan I There Was a Peculiar Light That Day 2024 öljy öljypaperille I olja på oljepapper I oil on oil paper Uumajan kunta I Umeå kommun I Umeå Municipality kuva I foto I photo: Madelaine Sillfors
Lataa
Lotta Lampa Mitä bensiinimoottorin käynnistäminen vaatii? Vad krävs för att starta en bensinmotor? What Does It Takes to Start a Gasoline Engine? 2024 alumiini, diskopallon moottori I aluminium, motor till discokula I aluminium, disco ball motor kuva I foto I photo: Lotta Lampa
Lotta Lampa Mitä bensiinimoottorin käynnistäminen vaatii? Vad krävs för att starta en bensinmotor? What Does It Takes to Start a Gasoline Engine? 2024 alumiini, diskopallon moottori I aluminium, motor till discokula I aluminium, disco ball motor kuva I foto I photo: Lotta Lampa
Lataa
Patricia Rodas Hide in Plain Sight I 2025 valokuva I fotografi I photograph kuva I foto I photo: Patricia Rodas
Patricia Rodas Hide in Plain Sight I 2025 valokuva I fotografi I photograph kuva I foto I photo: Patricia Rodas
Lataa
Linnéa Therese Dimitriou Aim 2020 öljy turvalasille | olja på säkerhetsglas | oil painting on safety glass kuva | foto | photo: Linnéa Therese Dimitriou
Linnéa Therese Dimitriou Aim 2020 öljy turvalasille | olja på säkerhetsglas | oil painting on safety glass kuva | foto | photo: Linnéa Therese Dimitriou
Lataa
Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24 Sekatekniikka, kuva: Anastasia Savinova
Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24 Sekatekniikka, kuva: Anastasia Savinova
Lataa
Hanna Kanto Metsurit I Skogshuggare I Loggers 2025 öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas kuva I foto I photo: Hanna Kanto
Hanna Kanto Metsurit I Skogshuggare I Loggers 2025 öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas kuva I foto I photo: Hanna Kanto
Lataa

