A-Insinöörit Oy

A-Insinöörit mukana Oopperatalon peruskorjauksen suunnittelussa

19.11.2025 09:17:00 EET | A-Insinöörit Oy | Tiedote

Jaa

Senaatti-kiinteistöt on valinnut A-Insinöörit Oopperatalon peruskorjauksen toteuttajaksi projektijohtopalveluna (PJP). Mittava peruskorjaus suunnitellaan ja on tarkoitus viedä läpi vaiheittain niin, että Kansallisoopperan ja -baletin toiminta voi jatkua talossa hankkeen aikana. A-Insinöörit vastaa myös korjauksen rakenneteknisestä ja akustiikan suunnittelusta.

A-Insinöörien projektijohtopalveluna toteuttama peruskorjaus varmistaa Oopperatalon rakennuksen toimivuuden, turvallisuuden ja elämyksellisyyden Töölönlahdella tuleville sukupolville. Kuva:
A-Insinöörien projektijohtopalveluna toteuttama peruskorjaus varmistaa Oopperatalon rakennuksen toimivuuden, turvallisuuden ja elämyksellisyyden Töölönlahdella tuleville sukupolville. Kuva: Mikael Linden

Helsingin Töölönlahdella sijaitseva Oopperatalo on merkittävä osa suomalaista kulttuuriperintöä. Senaatti-kiinteistöjen yhdessä Kansallisoopperan ja -baletin kanssa käynnistämässä peruskorjaushankkeessa uudistetaan julkisivua ja vesikatto, sisätiloja, talotekniikkaa ja näyttämötekniikkaa. Tavoitteena on varmistaa, että vuonna 1993 valmistunut Oopperatalo palvelee taiteen tekemistä ja yleisöä laadukkaasti myös tulevina vuosikymmeninä.

– Oopperatalon peruskorjauksessa yhdistyvät rakennushistoriallisen arvon vaaliminen ja esittävän taiteen hyvin monimuotoisten toiminnallisten tarpeiden huomioiminen. On hienoa päästä toteuttamaan tätä vaativaa hanketta PJP-kumppanina ja osoittaa projektijohtamisen, rakennuttamisen ja suunnittelun korkeaa osaamistamme, jota meille on kertynyt monien ikonisten kulttuurirakennusten korjausten myötä. Yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteenamme on luoda ainutlaatuisen käyttäjälähtöinen hanke, A-Insinöörien toimialajohtaja Anu Kuoppamäki toteaa.

PJP-toteuttajana A-Insinöörit vastaa Oopperatalon peruskorjauksen projektijohtamisesta, työmaatoteutuksen johtamisesta ja valvonnasta konsulttityönä Senaatti-kiinteistölle. A-Insinöörit toimii myös hankeen rakenne- ja akustiikkasuunnittelijana yhteistyössä arkkitehtisuunnittelija Arcon ja valaistussuunnittelija Valoa designin sekä muiden suunnitteluosapuolten kanssa.

Joustava toteutus Oopperatalon esitysten ehdoilla

Tarkoituksena on mahdollistaa toiminnan ja näytösten jatkuminen Oopperatalossa koko peruskorjauksen ajan niin, etteivät korjaustyöt merkittävästi häiritse esitystoimintaa. Rakentaminen pyritään jakamaan useampaan vaiheeseen ja töitä ajoittamaan kesätauoille.

– Tavoitteenamme on joustava, reagoiva ja kustannusviisas peruskorjaus, jota projektijohtopalvelu-malli tukee hyvin. Kaikki päätökset ja osaurakkahankinnat tehdään suoraan omassa ohjauksessamme A-Insinöörien projektiorganisaation tuella. Myös edellinen Oopperatalon päänäyttämön ja lämpiön peruskorjaus toteutettiin samalla palvelumallilla onnistuneesti A-Insinöörien kanssa, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kasperi Aartoaho toteaa.

Oopperatalon kuntoa on ylläpidetty suunnitelmallisesti, ja A-Insinöörit on ollut mukana aiemmissa kiinteistön korjaushankkeissa.

A-Insinöörien konsultti- ja suunnittelupalveluihin on nojattu muissakin kansallisesti merkittävissä esittävän taiteen tilahankkeissa, mm. Musiikkitalon, Tanssin talon ja Tampere-talon rakentamisessa sekä Kansallisteatterin ja Turun kaupunginteatterin peruskorjauksissa. Parhaillaan A-Insinöörit tekee rakennesuunnittelua Turun Musiikkitalo Fuugaan. Muita ajankohtaisia esittävän taiteen tilojen korjaushankkeita ovat Tampereen Teatterin sekä Iisalmen kulttuurikeskuksen peruskorjaukset.

Oopperatalon peruskorjattavien rakennusosien ja tilojen korjausaste ja -laajuus tarkentuvat nyt käynnistyvässä ehdotussuunnitteluvaiheessa. Ensimmäinen korjausvaihe toteutetaan arviolta vuosina 2026–2028. Päätös peruskorjausinvestoinnista tehdään Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa ensi vuonna.

Yhteyshenkilöt

Anu Kuoppamäki, toimialajohtaja, rakennuttaminen, A-Insinöörit
puh. 050 341 1360
anu.kuoppamaki@ains.fi

Kasperi Aartoaho, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt
puh. 050 518 6114
kasperi.aartoaho@senaatti.fi

Kuvat

Oopperatalo, Helsinki
Oopperatalo, Helsinki
Mikael Linden
Lataa

Tietoa julkaisijasta

A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Luomme yhdessä parasta rakennettua ympäristöä ja haastamme koko alaa uudistumaan kestävästi. 1 350 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin suunnittelu- ja projektijohtopalvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.

A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta A-Insinöörit Oy

A-Insinöörit mukaan White Winters -ohjelmaan – arviointityökalu vauhdittamaan hiihtokeskusten ilmastotyötä14.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote

A-Insinöörien asiantuntijat ovat mukana kehittämässä White Winters -arviointityökalua, joka auttaa hiihtokeskuksia ohjaamaan ilmastotyötään ja viestimään ratkaisuista vastuullisesti. White Winters Levi World Cup -tilaisuus kokoaa tänään yhteen alan toimijat edistämään kestävää talviurheilua. Tavoitteena on vahvistaa Suomen roolia aktiivisena suunnannäyttäjänä talviurheilun kestävyyssiirtymässä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye