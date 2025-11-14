A-Insinöörit mukana Oopperatalon peruskorjauksen suunnittelussa
Senaatti-kiinteistöt on valinnut A-Insinöörit Oopperatalon peruskorjauksen toteuttajaksi projektijohtopalveluna (PJP). Mittava peruskorjaus suunnitellaan ja on tarkoitus viedä läpi vaiheittain niin, että Kansallisoopperan ja -baletin toiminta voi jatkua talossa hankkeen aikana. A-Insinöörit vastaa myös korjauksen rakenneteknisestä ja akustiikan suunnittelusta.
Helsingin Töölönlahdella sijaitseva Oopperatalo on merkittävä osa suomalaista kulttuuriperintöä. Senaatti-kiinteistöjen yhdessä Kansallisoopperan ja -baletin kanssa käynnistämässä peruskorjaushankkeessa uudistetaan julkisivua ja vesikatto, sisätiloja, talotekniikkaa ja näyttämötekniikkaa. Tavoitteena on varmistaa, että vuonna 1993 valmistunut Oopperatalo palvelee taiteen tekemistä ja yleisöä laadukkaasti myös tulevina vuosikymmeninä.
– Oopperatalon peruskorjauksessa yhdistyvät rakennushistoriallisen arvon vaaliminen ja esittävän taiteen hyvin monimuotoisten toiminnallisten tarpeiden huomioiminen. On hienoa päästä toteuttamaan tätä vaativaa hanketta PJP-kumppanina ja osoittaa projektijohtamisen, rakennuttamisen ja suunnittelun korkeaa osaamistamme, jota meille on kertynyt monien ikonisten kulttuurirakennusten korjausten myötä. Yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteenamme on luoda ainutlaatuisen käyttäjälähtöinen hanke, A-Insinöörien toimialajohtaja Anu Kuoppamäki toteaa.
PJP-toteuttajana A-Insinöörit vastaa Oopperatalon peruskorjauksen projektijohtamisesta, työmaatoteutuksen johtamisesta ja valvonnasta konsulttityönä Senaatti-kiinteistölle. A-Insinöörit toimii myös hankeen rakenne- ja akustiikkasuunnittelijana yhteistyössä arkkitehtisuunnittelija Arcon ja valaistussuunnittelija Valoa designin sekä muiden suunnitteluosapuolten kanssa.
Joustava toteutus Oopperatalon esitysten ehdoilla
Tarkoituksena on mahdollistaa toiminnan ja näytösten jatkuminen Oopperatalossa koko peruskorjauksen ajan niin, etteivät korjaustyöt merkittävästi häiritse esitystoimintaa. Rakentaminen pyritään jakamaan useampaan vaiheeseen ja töitä ajoittamaan kesätauoille.
– Tavoitteenamme on joustava, reagoiva ja kustannusviisas peruskorjaus, jota projektijohtopalvelu-malli tukee hyvin. Kaikki päätökset ja osaurakkahankinnat tehdään suoraan omassa ohjauksessamme A-Insinöörien projektiorganisaation tuella. Myös edellinen Oopperatalon päänäyttämön ja lämpiön peruskorjaus toteutettiin samalla palvelumallilla onnistuneesti A-Insinöörien kanssa, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kasperi Aartoaho toteaa.
Oopperatalon kuntoa on ylläpidetty suunnitelmallisesti, ja A-Insinöörit on ollut mukana aiemmissa kiinteistön korjaushankkeissa.
A-Insinöörien konsultti- ja suunnittelupalveluihin on nojattu muissakin kansallisesti merkittävissä esittävän taiteen tilahankkeissa, mm. Musiikkitalon, Tanssin talon ja Tampere-talon rakentamisessa sekä Kansallisteatterin ja Turun kaupunginteatterin peruskorjauksissa. Parhaillaan A-Insinöörit tekee rakennesuunnittelua Turun Musiikkitalo Fuugaan. Muita ajankohtaisia esittävän taiteen tilojen korjaushankkeita ovat Tampereen Teatterin sekä Iisalmen kulttuurikeskuksen peruskorjaukset.
Oopperatalon peruskorjattavien rakennusosien ja tilojen korjausaste ja -laajuus tarkentuvat nyt käynnistyvässä ehdotussuunnitteluvaiheessa. Ensimmäinen korjausvaihe toteutetaan arviolta vuosina 2026–2028. Päätös peruskorjausinvestoinnista tehdään Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa ensi vuonna.
