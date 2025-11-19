Jyväskylän yliopisto

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 25.11.: Portteja koulun tulevaisuuteen

19.11.2025 12:30:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Mihin koulun kehittämisessä tulisi erityisesti keskittyä? Millaisia unelmia meillä on? Mikä on mahdollista toteuttaa? Mistä haluamme pitää kiinni? Näitä kysymyksiä pohdimme kolmen kehittäjäkoulun rehtorin kanssa marraskuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa.

Marraskuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuus järjestetään tiistaina 25.11.2025.
Marraskuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuus järjestetään tiistaina 25.11.2025.

Aika: 25.11.2025 kello 13–14
Paikka: Ruusupuisto (Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä 40600) ja moniviestimen suora lähetys

Tervetuloa Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen! Tilaisuudessa kuulemme näkemyksiä koulun tulevaisuudesta ja keskustelemme siitä, miten voimme yhdessä rakentaa oppimisen polkuja, jotka vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin. Keskusteluun osallistuvat rehtorit, jotka ovat olleet mukana kehityshankkeissa ja kokeilemassa uusia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja.

Keskustelua vetävät Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta Kreeta Niemi ja Matti Rautiainen. Tilaisuus on suunnattu opettajille, tutkijoille, opiskelijoille, koulutuksen kehittäjille ja kaikille, joita koulun tulevaisuus kiinnostaa.

Keskustelussa mukana:

  • Mari Lummi-Hiekka, Satavuon koulun johtaja
  • Aki Puustinen, Muuramen lukion rehtori
  • Tarja Seppälä-Pänkäläinen, Keljonkankaan yhtenäiskoulun rehtori

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan! Voit osallistua paikan päällä tai seurata tilaisuutta verkossa moniviestimen kautta.

Linkki Moniviestimen lähetykseen.

Tilaisuuden järjestää JYU.Edu.

