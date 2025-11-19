Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 25.11.: Portteja koulun tulevaisuuteen
Mihin koulun kehittämisessä tulisi erityisesti keskittyä? Millaisia unelmia meillä on? Mikä on mahdollista toteuttaa? Mistä haluamme pitää kiinni? Näitä kysymyksiä pohdimme kolmen kehittäjäkoulun rehtorin kanssa marraskuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa.
Aika: 25.11.2025 kello 13–14
Paikka: Ruusupuisto (Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä 40600) ja moniviestimen suora lähetys
Tervetuloa Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen! Tilaisuudessa kuulemme näkemyksiä koulun tulevaisuudesta ja keskustelemme siitä, miten voimme yhdessä rakentaa oppimisen polkuja, jotka vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin. Keskusteluun osallistuvat rehtorit, jotka ovat olleet mukana kehityshankkeissa ja kokeilemassa uusia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja.
Keskustelua vetävät Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta Kreeta Niemi ja Matti Rautiainen. Tilaisuus on suunnattu opettajille, tutkijoille, opiskelijoille, koulutuksen kehittäjille ja kaikille, joita koulun tulevaisuus kiinnostaa.
Keskustelussa mukana:
- Mari Lummi-Hiekka, Satavuon koulun johtaja
- Aki Puustinen, Muuramen lukion rehtori
- Tarja Seppälä-Pänkäläinen, Keljonkankaan yhtenäiskoulun rehtori
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan! Voit osallistua paikan päällä tai seurata tilaisuutta verkossa moniviestimen kautta.
Linkki Moniviestimen lähetykseen.
Tilaisuuden järjestää JYU.Edu.
Yhteyshenkilöt
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
