Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Oikeisto jatkaa palturin puhumista amisten arjesta

18.11.2025 11:50:30 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski pitää vakavana oikeiston toistuvia väitteitä siitä, ettei ammatillisen koulutuksen leikkauksia olisi kohdennettu oppivelvollisiin nuoriin. Tällä viikolla kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen väitti Uuden Jutun haastattelussa, että leikkaukset koskisivat ”vain aikuisopiskelijoita”.

kansanedustaja Pia Lohikoski
Kuva: Antti Yrjönen

Tämä heppoinen silmänkääntötemppu kertoo siitä, ettei amisten arjesta välitetä - tai ymmärretä - oikeistossa yhtään mitään. Samat irtisanotut opettajat opettivat sekä oppivelvollisia että aikuisopiskelijoita. Jos koulutuksen alueellinen saavutettavuus heikkenee leikkausten vuoksi, se kolahtaa myös oppivelvollisiin, Lohikoski jyrähtää.

Lohikoski ihmettelee lisäksi opetusministeri Adlercreutzin ristiriitaisia viestejä ammatillisen opetuksen tilanteesta. Ministeri on keväällä todennut olevansa tarvittaessa valmis korjausliikkeisiin amisopetuksen suhteen.

Ministeri on myöntänyt, että ongelma on todellinen, etteivät oppivelvolliset aina saa säännöllistä opetusta ja ohjausta ammatillisissa oppilaitoksissa. Olen pyytänyt ministeriöstä vastausta siihen, milloin näihin ongelmiin puututaan. Viimeisin vastaus antaa ymmärtää että ongelma olisikin siinä, että oppivelvollisuuden laajentaminen toi kampuksille “ne nuoret, jotka aiemmin olivat jääneet koulutuksen ulkopuolelle.”

Vastauksessaan ministeri väittää, että nimenomaan koulutuksen järjestäjät olisivat kokeneet oppivelvollisuuden laajentamisen ongelmana.

– Hallitus väistelee vastuutaan. Oppivelvollisuus teki sen mitä pitikin, eli jatkoi koko ikäluokan oppipolkua. Todellisuudessa ongelmien juurisyy on toisen asteen rakenteissa, jotka eivät valitettavasti vastaa enää yhdenvertaisesti oppivelvollisten opiskelijoiden tarpeisiin lukioissa ja amiksissa.

– Partasen kuvaama “priorisointi” eli koulutusleikkaukset syventävät koulutuksen eriytymistä ja ovat käytännössä romahduttamassa amisten arjen. Oikeiston “priorisointi” on myrkkyä jo pelkästään hallituksen omille koulutustavoitteille, Lohikoski toteaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Mai Kivelä: Hallitus auttaa suuryrityksiä karttamaan ympäristövastuitaan globaalin hiilinielun jatkaessa rapistumistaan12.11.2025 14:04:06 EET | Tiedote

Suuren valiokunnan jäsen Mai Kivelä jätti tänään vihreiden tuella eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon koskien EU:n metsäkatoasetusta. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että EU-markkinoille ei päädy tuotteita, joiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä. Suuri valiokunta antoi tukensa hallitukselle, joka kannattaa komission ehdottamia sisällöllisiä heikennyksiä asetuksen toimeenpanoon sekä toimeenpanon lykkäystä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye