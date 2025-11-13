Telia Finland Oyj

Suomeen kohdistuu vähiten huijauspuheluita Pohjoismaissa – Telian data kertoo, miten maat poikkeavat toisistaan

18.11.2025 12:10:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Jaa

Telia on torjunut kuluneen vuoden aikana yli 12,9 miljoonaa Suomeen kohdistunutta huijauspuhelua. Tehokas väärinkäytösten torjunta kysyy kansainvälistä yhteistyötä.

Huijauspuhelut ovat kasvava, kansainvälisesti tunnettu ilmiö, jonka torjumiseksi Telia tekee aktiivista työtä. Telia on estänyt tänä vuonna jo 12,9 miljoonaa Suomeen soitettua huijauspuhelua. Torjuttujen huijauspuheluiden kokonaismäärä on kasvussa, sillä koko viime vuonna Telia torjui Suomessa hieman yli 10 miljoonaa huijauspuhelua.

”Automaatio on kehittänyt huijauspuheluiden torjuntaa siten, että estämme yhä suuremman osan Suomeen saapuvasta haitallisesta puheluliikenteestä. Sen myötä yhä useampi huijauspuhelu jää haaviin, eikä päädy suomalaisten riesaksi”, Telian turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle sanoo.

Telian torjumien huijauspuheluiden maakohtaiset tilastot poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tammi–lokakuun tarkastelujaksolla teleoperaattori on torjunut Ruotsissa 77,9 miljoonaa huijauspuhelua ja Norjassa peräti 88,1 miljoonaa huijauspuhelua.

”Estettyjen huijauspuheluiden määrä heijastelee huijauspuheluiden kokonaisvolyymia, eli käytännössä Suomeen kohdistuu vähiten huijauspuheluita koko Pohjolassa”, Westerstråhle kertoo ja jatkaa.

”Kerrankin hännänhuippuna on hyvä olla.”

Yksittäistä selittävää tekijää ilmiölle on Westerstråhlen mukaan vaikea löytää. Asiantuntija arvioi, että Suomea voi suojata niin kansalaisten kohonnut tietoisuus huijausyrityksistä kuin pieni kielialue. Myös Skandinavian tunnettuus vauraana alueena voi vetää huijareiden huomiota puoleensa.

”Olemme Norjan kanssa jotakuinkin yhtä suuri maa, mutta Norjaan kohdistuu yhdessä kuukaudessa liki yhtä paljon huijauspuheluita kuin Suomeen koko vuonna. Rikolliset näyttäisivät kohdentavan toimiaan”, Westerstråhle pohtii.

Tämän vuoden tilastot viittaavat siihen, että myös Suomeen kohdistuisi yhä enemmän huijauspuheluita. Westerstråhle muistuttaa, että kohonneet luvut kertovat ennen kaikkea aktiivisista toimenpiteistä väärinkäytösten estämiseksi.

”Edeltävinä vuosina on ollut vastaava määrä huijauspuheluita kuin nytkin, mutta nyt niitä torjutaan ennätystahtiin ja asetetaan estolistalle ennen kuin ne ehtivät olla häiriöksi. Käytännössä puhelimeen vastaaminen on tänä päivänä turvallisempaa kuin vielä muutama vuosi sitten”, Westerstråhle päättää.

Telian torjumat huijauspuhelut Pohjoismaissa tammikuu–lokakuu 2025.

Avainsanat

huijauspuheluttietoturvapohjoismaat

Linkit

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye