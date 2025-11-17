Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Huijausviestejä suun terveydenhuollon nimissä

18.11.2025 12:45:11 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Suun terveydenhuollon tekstiviestejä muistuttavia huijausviestejä on lähetetty ihmisille Varhan alueella. Tekstiviesteissä kerrotaan varatusta ajasta ja tarjotaan linkkiä ajanvarauksen siirtämiseksi tai peruuttamiseksi. Linkiksi on annettu hammaslaakari-dental.net. Linkkiä ei tule klikata.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Tekstiviestien sisältö: 

”Tiedote: Valmistaudu tulevaan käyntiisi. Hammashoitajan vastaanotto 18.11.2025 klo 8.15. Siirrä tai peruuta aika hammaslaakari.dental.net. Tähän automaattiseen viestiin ei voi vastata.” 

Viesti ei ole lähtenyt Varhan suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmästä, eikä kyseisillä henkilöillä ole ollut aikaa varattuna Varhan suun terveydenhuollon palveluihin.

Varha pahoittelee asiasta aiheutunutta vaivaa ja korostaa, että tekstiviestissä olevaa linkkiä ei tule klikata. 

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhasuun terveydenhuoltohuijausviesti

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

