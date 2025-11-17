Huijausviestejä suun terveydenhuollon nimissä

Suun terveydenhuollon tekstiviestejä muistuttavia huijausviestejä on lähetetty ihmisille Varhan alueella. Tekstiviesteissä kerrotaan varatusta ajasta ja tarjotaan linkkiä ajanvarauksen siirtämiseksi tai peruuttamiseksi. Linkiksi on annettu hammaslaakari-dental.net. Linkkiä ei tule klikata.