Mediakutsu: MTK:n 1. puheenjohtajan vaalit ja valtuuskunnan kokous 26.-27. marraskuuta
Tervetuloa seuraamaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n valtuuskunnan kokousta Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa keskiviikkona ja torstaina 26.–27. marraskuuta. Kokous on pääosin medialle avoin ja sen aikana käsitellään maa- ja metsätalouden ajankohtaisia kysymyksiä, järjestön linjauksia sekä tulevaisuuden näkymiä. Torstaina 27. marraskuuta käydään myös MTK:n 1. puheenjohtajan vaalit.
Ohjelma
Keskiviikko 26.11. klo 10.00-17.30:
Valtuuskunta käy yleiskeskustelua maa- ja metsätaloudesta. Iltapäivällä luvassa puheenjohtajaehdokkaiden esittäytymiset ja paneelikeskustelu. Puheenjohtajaehdokkaiden ohjelma noin 15.30 alkaen (kahvit kello 9.00 alkaen, lounas kello 12.00)
Torstaina 27.11. klo 8.00-17.00:
Copa-Cogecan puheenjohtaja Lennart Nilsson vierailee valtuuskunnassa heti kokouspäivän aluksi. MTK:n 1. puheenjohtajan vaali alkaa kello 8.30. Medialle on järjestetty erillinen mediatilaisuus vaalin ratkettua (kts. tarkemmat tiedot alta).
Mediatilaisuuden jälkeen kokous jatkuu muilla henkilövalinnoilla. Näihin lukeutuvat mm. MTK:n johtokunnan muiden puheenjohtajien ja jäsenten valinnat erovuoroisten tilalle. Medialle on varattu työtila klo 7.30 alkaen (kokoustila Frank). (kahvit 7.30 alkaen, lounas kello 12.30. HUOM! kulku saliin on suljettu kello 8.00-8.25).
Mediatilaisuus
Torstaina heti kun uusi puheenjohtaja on valittu, järjestetään mediatilaisuus, jossa toimittajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tulevalle puheenjohtajalle. Tilaisuutta on mahdollista seurata paikan päällä tai etäyhteydellä (Teams). Mediatilaisuuden juontaa ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen. Etäyhteyslinkki torstain mediatilaisuuteen.
Valitun puheenjohtajan mediatilaisuus klo 9.15-9.45 (arvioitu aikataulu)
Ilmoittautuminen ja akkreditointi
Toivomme paikalle tulevien median edustajien ilmoittavan osallistumisestaan tiistaihin 25.11. mennessä seuraavan lomakkeen kautta: https://www.lyyti.in/Mediakutsu_MTKn_valtuuskunnan_kokous_262711_1376
Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot. Kerrothan myös, minä päivinä olet osallistumassa valtuuskunnan kokoukseen. Valtuuskunnan esityslista lähetetään ilmoittautuneille.
Tiedotteet ja kuvat median käyttöön
Julkaisemme tiedotteet puheenjohtajavalinnasta tuoreeltaan Hanasaaresta kuvien kanssa. Puheenjohtajavaalin etenemistä on myös mahdollista seurata MTK:n Facebook-kanavalla.
Kuvia puheenjohtajaehdokkaista löydät MTK:n kuvapankista. Samaan kansioon julkaisemme myös kuvia puheenjohtajavaalista.
Kokouksen etenemistä voi seurata reaaliajassa myös MTK:n nettisivuilla MTK:n valtuuskunta kokoontuu Espoossa 26.–27.11. – uusi puheenjohtaja valitaan torstaina - MTK
Lue lisää MTK:n 1. puheenjohtajan valinnasta Kuka MTK:n johtoon? - Ehdokkaat esittäytyvät jäsenistölle kiertueella - MTK
Lisätietoja:
Jussi Martikainen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, MTK, +358 40 755 7829
Pertti Hakanen, järjestöpäällikkö, valtuuskunnan sihteeri, MTK, +358 50 050 5997
Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, +358 40 848 9559
Juho Hämäläinen, viestinnän asiantuntija, MTK, +358 50 553 9176
