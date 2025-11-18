Joulujuuresviikko nostaa talven maut esiin – kotimaiset juurekset hurmaavat joulupöydässä

Porkkana, lanttu, punajuuri ja peruna kuuluvat suomalaiseen joulukattaukseen. Juurekset ovat arjen pelastajia ja niitä kannattaakin popsia monipuolisesti ympäri vuoden. Niistä syntyy helposti sekä tuttuja perinneruokia että uusia suosikkeja. Vihannesosastolla kannattaa tutustua myös muihin kotimaisiin juureksiin: kauniiseen raitajuureen, yllättäviin väriporkkanoihin ja tyylikkääseen palsternakkaan. Paahda viikonlopun ruuaksi vaikka kokonainen selleri tai kokeile herkullista maa-artisokkaa. Valikoima on laaja ja täynnä yllätyksiä.

Juurekset ovat perinteistä ja monipuolista talviruokaa. Kotimainen juuressato on nyt korjattu pellolta talteen ja varastoitu viljelijöiden varastoihin. Viileä ja kostea alkukesä hidasti kasvustojen kehitystä, mutta heinäkuun lämmin sääjakso sai kasvun vauhtiin. Sadetusta tarvittiin useasti, jotta kasvu ei pysähtynyt kuivuuden takia. Pitkän lämpimän syksyn ansiosta juurekset kasvoivat hyvin. Tänä vuonna juuresten sato onkin keskimääräistä suurempi. Kotimaisia juureksia ja perunoita on yleensä saatavilla tuoreina koko talven aina kevään uuteen satokauteen asti.

Kotimaiset juurekset tuottivat tänä vuonna hyvän sadon.

Juureksia viljellään pääasiassa avomaalla, ja onnistunut viljely edellyttää huolellista maan muokkausta ja oikeanlaista lannoitusta, kertoo asiantuntija Mika Virtanen.

Sadonkorjuun jälkeen varastointi on ratkaisevassa roolissa.

Juuresten säilyvyys vaatii optimaaliset olosuhteet. Ennen kaikkea oikean lämpötilan ja kosteuden, Virtanen muistuttaa.

Juurekset ovat kotoisaa superruokaa. Porkkana sisältää runsaasti A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia, ja lanttu – jota kutsutaan myös Pohjolan auringoksi – on hyvä C-vitamiinin lähde. Kaikki juurekset ovat kuitupitoisia, kepeitä syödä ja samalla edullisia.

Kaupassa kannattaa valita napakoita ja kiinteitä juureksia. Kotona ne säilyvät parhaiten jääkaapin vihanneslokerossa. Ja vaikka juures hieman nahistuisikin, se on silti täysin käyttökelpoinen, kertoo ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.





Juureksia kannattaa syödä runsaasti ja monipuolisesti myös joulun jälkeen; ne ovat suomalaista lähiruokaa koko talven ajan.

Jos juuresten valmistelu tuntuu vaivalloiselta, niitä voi kerralla kuoria ja pilkkoa isomman määrän. Valmiit, raa’at juureskuutiot säilyvät jääkaapissa useita päiviä. Itsetehtyä juuressosetta voi pakastaa annoksina, ja kaupoista löytyy myös valmiita juuressoseita sekä paloiteltuja juuressekoituksia, sanoo Siivonen.





Myös joululaatikot saa kätevästi valmiina. Pakkauksesta löytyvä Hyvää Suomesta -merkki ja juurespussin Sirkkalehti–merkki kertovat, että tuote on kotimainen.

Näin käytät juureksia monipuolisesti kotikeittiössä

• Perinteiset laatikot: Lanttulaatikko, porkkanalaatikko ja perunalaatikko ovat klassikoita, jotka maistuvat sellaisenaan tai herkullisina lisäkkeinä.

• Paahdetut juurekset: Uunissa paahdetut juurekset ovat makeita, rapeita ja täyteläisiä. Kokeile monipuolisesti eri juureksia, vaikkapa punajuurta, palsternakkaa ja lanttua, ja aateloi herkku lusikallisella kotimaista hunajaa.

• Salaatit: Kypsennetyt juurekset sopivat hyvin talvisiin salaatteihin, esimerkiksi rosolliin. Lantusta, porkkanasta, palsternakasta ja vaikkapa kaalista syntyy raikas raaste.

• Leivonnaiset: Juuresraaste tai -sose mehevöittää niin suklaakakun kuin sämpylätkin!

Joulujuuresviikkoa vietetään 24.-30.11.2025

