Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman rahoitushaku avautumassa
Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman TKI-rahoitushaku käynnistyy pian. Ohjelma tukee kotimaisten kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotannon, tuotekehityksen ja logistiikan ratkaisuja sekä innovaatioita, joilla vahvistetaan huoltovarmuutta ja edistetään turvetta korvaavien tuotteiden käyttöönottoa.
Hakuinfo järjestetään Teamsissa keskiviikkona 3.12.2025 klo 12.00 – 14.00. Haku avautuu haeavustuksia.fi-järjestelmässä ennen vuoden vaihdetta.
Rahoitushauissa tullaan kokonaisuutena painottamaan huoltovarmuuden parantamista, uusia innovaatioita, palveluratkaisuja sekä logistiikan kehittämistä sekä jatkossa myös niihin liittyviä tuotantomittakaavan investointeja.
Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen (1.1.2026 alkaen Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus) hallinnoima uusi rahoitusohjelma, jolla edistetään kansallisen kasvualusta- ja kuiviketuotannon huoltovarmuuden varmistamista sekä turvetta täydentävien tai korvaavien tuotteiden kehittämistä- ja käyttöönottoa.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä hakuinfoon: Kasvualusta ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman hakuinfo (maaseutuverkosto.fi)
Tule mukaan kuulemaan uudesta rahoituksesta!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Asiantuntija, yritysrahoitus Anja Norja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 587, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 701, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Erityisasiantuntija Sanna Tikander, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 178, etunimi.sukunimi@gov.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
