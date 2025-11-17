Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman rahoitushaku avautumassa

Rahoitushauissa tullaan kokonaisuutena painottamaan huoltovarmuuden parantamista, uusia innovaatioita, palveluratkaisuja sekä logistiikan kehittämistä sekä jatkossa myös niihin liittyviä tuotantomittakaavan investointeja.

Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen (1.1.2026 alkaen Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus) hallinnoima uusi rahoitusohjelma, jolla edistetään kansallisen kasvualusta- ja kuiviketuotannon huoltovarmuuden varmistamista sekä turvetta täydentävien tai korvaavien tuotteiden kehittämistä- ja käyttöönottoa.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä hakuinfoon: Kasvualusta ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman hakuinfo (maaseutuverkosto.fi)

Tule mukaan kuulemaan uudesta rahoituksesta!