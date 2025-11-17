ELY-keskukset

Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman rahoitushaku avautumassa

18.11.2025 13:03:17 EET | ELY-keskukset | Tiedote

Jaa

Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman TKI-rahoitushaku käynnistyy pian. Ohjelma tukee kotimaisten kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotannon, tuotekehityksen ja logistiikan ratkaisuja sekä innovaatioita, joilla vahvistetaan huoltovarmuutta ja edistetään turvetta korvaavien tuotteiden käyttöönottoa.

Hakuinfo järjestetään Teamsissa keskiviikkona 3.12.2025 klo 12.00 – 14.00. Haku avautuu haeavustuksia.fi-järjestelmässä ennen vuoden vaihdetta.

Kädet pitelevät multaa, jossa kasvaa pieni kasvinoksa.
Hakuinfo järjestetään Teamsissa keskiviikkona 3.12.2025 klo 12.00 – 14.00. Kuva: AdobeStock.

Rahoitushauissa tullaan kokonaisuutena painottamaan huoltovarmuuden parantamista, uusia innovaatioita, palveluratkaisuja sekä logistiikan kehittämistä sekä jatkossa myös niihin liittyviä tuotantomittakaavan investointeja.

Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen (1.1.2026 alkaen Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus) hallinnoima uusi rahoitusohjelma, jolla edistetään kansallisen kasvualusta- ja kuiviketuotannon huoltovarmuuden varmistamista sekä turvetta täydentävien tai korvaavien tuotteiden kehittämistä- ja käyttöönottoa.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä hakuinfoon: Kasvualusta ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman hakuinfo (maaseutuverkosto.fi)

Tule mukaan kuulemaan uudesta rahoituksesta!

Avainsanat

kasvualustakuiviketuotantoinnovaatiohuoltovarmuuslogistiikka

Yhteyshenkilöt

Asiantuntija, yritysrahoitus Anja Norja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 587, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 701, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Erityisasiantuntija Sanna Tikander, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 178, etunimi.sukunimi@gov.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Maantiehankkeilla on parannettu liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa17.11.2025 10:49:18 EET | Tiedote

Kuluvana vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä on toteutettu useita hankkeita, jotka parantavat liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Hankkeet ovat osa ELY-keskuksen pitkäjänteistä työtä maantieverkon kehittämiseksi, ja ne tukevat alueen elinvoimaa sekä arjen liikkumista. Myös maanteiden päällystyksiä ja rakenteen parantamisia tehtiin runsaasti korjausvelkarahoituksen mahdollistamana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye