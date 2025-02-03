Suomalaiset haluavat lisää sponsorointirahaa naisten urheiluun

Elina Heinonen kehittämään OMD:n asiakkuuksia 3.2.2025 09:15:20 EET | Tiedote

Pitkän linjan eturivin markkinointiammattilainen Elina Heinonen aloittaa mediatoimisto OMD:n kaupallisena johtajana. Aiemmin Heinonen on toiminut myynnin johtotehtävissä Sanomalla, sekä markkinoinnin rahoitukseen erikoistuneesssa startupissa Foppassa. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus myynnin ja markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtävistä mediatoimistoissa kuten Carat ja ToinenPHD. Heinonen siis palaa Lintulahdenkadulle tasan vuosikymmenen kestäneen kokemuskierroksen jälkeen. "On niin mahtava fiilis olla takaisin Lintulahdessa. OMD:llä on tehty hienoa työtä - olihan OMD alan kovin kasvaja viime vuonna. Tästä on hyvä jatkaa yhtiön kasvutarinaa”, sanoo Heinonen ja jatkaa: "Olen todella vakuuttunut OMD:n tekoälypohjaisesta strategia- ja suunnittelutyökalusta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista asiakkaan haasteiden ratkomisessa. Toki OMNI -työkalu itsessään ei vielä tee autuaaksi. Se yhdistettynä OMD:n huikeisiin markkinoinnin ammattilaisiin ja strategiseen ajatteluun, syntyy ainutla