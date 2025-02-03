Suomalaiset haluavat lisää sponsorointirahaa naisten urheiluun
Suomalaiset pitävät naisten ja tyttöjen urheilua itselleen läheisimpänä ja mieluisimpana sponsorointikohteena. Naisten ja tyttöjen urheilun 52 %:n suosioluku ylittää perinteiset sponsorointikohteet, kuten jääkiekon, yleisurheilun, musiikkitapahtumat ja jalkapallon. Sponsoroinnin ohjaaminen naisten urheiluun heijastaa suomalaisten arvoja, halua edistää tasa-arvoa ja tuoda urheilukenttään uusia menestystarinoita. Sponsoroinnin asiantuntijayritys Fusen kyselytutkimukseen vastasi lokakuussa 2025 tuhat 15–75-vuotiasta suomalaista.
Sponsorointirahan määrä kasvaa 2027
Suomessa sponsorointimarkkinassa liikkuvan rahan suuruus on vuositasolla noin 200 m€. Mediamarkkinassa arvioidaan yleisesti summan nousevan jopa 300 m€ vuositasoon, kun rahapelimarkkinointi osittain vapautuu vuonna 2027. Fuse arvioi maltillisemmin summan nousevan noin 260-280 m€ haarukkaan.
Sponsorirahasta noin 65 % kanavoituu urheiluun, noin 20 % kulttuuriin ja noin 15 % yhteiskunnallisiin kohteisiin.
Yli 80% suomalaisista osaa kuvata sponsoroinnin perusidean omasanaisesti hyvin, ja ymmärtää ettei kyse ole vain pyyteettömästä tukemisesta. Sponsorointiin suhtaudutaan mainontaa positiivisemmin, 76 % suhtautuu sponsorointiin myönteisesti, 21 % neutraalisti ja ainoastaan 3 % kielteisesti.
Suomalaiset pitävät kansainvälisiä yrityksiä suomalaisia yrityksiä taitavampina sponsoroimaan.
”Suomalaisilla brändeillä sponsorointi on edelleen turhan yksipuolisesti vain vanhanaikaista logonäkyvyyttä ja suoraa näkyvyyttä tapahtumassa ja televisioinnissa ”, arvioi Sanna Tamminen.
”Sponsorointia kannattaa viedä kohti vastuullisuutta ja paikallista läsnäoloa. Näin sponsorointi tuottaa eniten sekä taloudellista että yhteiskunnallista arvoa”, Sanna Tamminen summaa.
Top 10 itselle läheisintä ja mieluisinta sponsorointikohdetta, lokakuu 2025
Naisten ja tyttöjen urheilu 52%
Jääkiekko 41%
Yleisurheilu 40%
Musiikkitapahtumat 36%
Jalkapallo 31%
Taide 28%
Elokuvat 28%
Festivaalit 28%
Teatteri 26%
Autourheilu 25%
Fuse sponsorointiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka toimii 22 maassa. Fuse on osa Omnicom Media Groupia (OMG), johon kuuluvat myös mediatoimistot OMD, ToinenPHD sekä Hearts&Science. OMG on osa Omnicomia, maailman suurinta markkinointiviestintäkonsernia.
Lokakuussa 2025 toteutettuun sponsoroinnin kyselytutkimukseen vastasi tuhat 15–75-vuotiasta suomalaista väestöedustavalla rakenteella Norstatin Online-paneelissa.
Yhteyshenkilöt
Sanna TamminenMaajohtajaOmnicom Media Group/ FusePuh:040-7763022sanna.tamminen@omc.com
