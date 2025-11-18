QS Sustainability 2026: JYU paransi sijoitustaan vastuullisuusarvioinnissa

QS Sustainability -arvioinnissa mitataan, miten yliopistot vastaavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin haasteisiin. Arvioinnissa keskitytään etenkin yliopiston yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, eli esimerkiksi tutkimuksen vaikuttavuuteen ja yliopistosta valmistuneiden kestävän kehityksen osaamiseen.

- Jyväskylän yliopisto pärjäsi varsin hyvin sekä sosiaalisen että ekologisen vaikuttavuuden ja hyvän hallinnon osalta, vaikka toki parannettavaakin löytyy edelleen. QS-rankingin tulos kertoo siitä, miten kestävyys ja vastuullisuus näkyvät tutkimus- ja opetustyössämme sekä organisaatiotasolla arkisissa toimintatavoissamme, asiantuntija Ulla Helimo kertoo.

Jyväskylän yliopisto sijoittui parhaiten terveys ja hyvinvointi -osiossa, jossa sen sijoitus nousi tänä vuonna sijalle 102 maailmanlaajuisessa vertailussa. Osiossa mitataan oppilaitoksen sitoutumista opiskelijoiden ja laajemmin koko yhteiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

QS-arviointi mittaa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta viidessä osiossa: työllisyys ja mahdollisuudet, tasa-arvo, elämänlaatu, koulutuksen vaikuttavuus sekä tiedonvaihto. Ympäristövaikutuksien osalta mitataan kolmea osa-aluetta: kestävä koulutus, kestävät instituutiot ja kestävä tutkimus.

Tullakseen huomioiduksi arvioinnissa yliopiston tulee olla sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan, yliopistolla tulee olla riittävä määrä julkaisuja YK:n kestävän kehityksen teemoista ja yliopiston tulee olla sijoittunut QS:n yliopistorankingissa.

Arviointi perustuu yliopistoa kuvaaviin numeerisiin perustietoihin, julkaisutietoihin, alumni- ja työnantajakyselyistä saatuihin tietoihin sekä kansallisen tason tilastoihin.

Parhaiten arvioinnissa sijoittuivat Lundin yliopisto ja Toronton yliopisto.

Lisätietoja:

Asiantuntija Ulla Helimo, ulla.t.helimo@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston vastuullisuusraportti:

https://www.jyu.fi/fi/file/jyu-vastuullisuusraportti-2024