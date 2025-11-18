Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sekä Jyväskylän yliopisto yhteistyöhön tutkimusinnovaatioiden kaupallistamiseksi
Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea tutkimustoiminnasta syntyneiden innovaatioiden kaupallistamista.
"Säätiömme tarkoitus on tukea kilpailukykyisiä innovaatioita, kansainvälistymistä sekä tutkimusta keskisessä ja pohjoisessa Suomessa. Näemme Jyväskylän yliopiston monitieteisissä tutkimuksissa paljon potentiaalia ja 20-vuotisjuhlamme kunniaksi halusimmekin avata pitkäjänteisen yhteistyön", säätiön hallituksen puheenjohtaja Jonna Tolonen kertoo.
Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala pitää Pohjois-Pohjanmaalta ponnistavan säätiön yhteistyön avausta suuressa arvossa.
"Oivalluksesta on pitkä matka tuotteeksi tai palveluksi, ja tutkijat tarvitsevat tukea tälle matkalleen. Takasen säätiön näkemyksellisyys ja sitoutuminen innovaatioita tuottavien tutkijoiden tueksi on kiitettävää ja toivon, että se antaa rohkaisevan esimerkkejä muillekin tieteen tukijoille", rehtori Ojala kiittää.
Yhteistyön konkreettiseksi avaukseksi Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr:n hallitus päätti tehdä 40 000 euron lahjoituksen yliopiston luonnontieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityken tukemiseen. Tuki kohdentuu professori Perttu Permin johtamaan tutkimukseen, joka yhdistää rakennebiologiaa ja biofysiikka etsittäessä hoitokeinoja antibioottiresistenttejä bakteeritulehduksia vastaan. Takasen säätiön rahoituksen avulla tuotteistetaan ideoita ja testataan hoitokeinojen kaupallista potentiaalia.
Scanfil Oyj:n perustajat Riitta ja Jorma J. Takanen perustivat säätiön vuonna 2005 teknologiateollisuuden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi sekä tukemiseksi.
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Jonna Tolonen, Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr, jonna.tolonen@vankkasijoitus.fi, puh. 044 575 2585
Toimitusjohtaja Jarmo Rankinen, Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr,jarmo.rankinen@kolumbus.fi, puh. 040 588 5511
Yhteiskuntasuhdepäällikkö Anu Mustonen, anu.mustonen@jyu.fi puh. 050 564 9022
Kuvat
