3 185 ansökningar till Finlands Akademis vinterutlysning
Finlands Akademi mottog sammanlagt 3 185 ansökningar om akademiprojekt- och akademiforskarbidrag i vinterutlysningen 2026, som stängde den 12 november. Ansökningar av delprojekt i akademiprojektkonsortier har räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en enda ansökan blir antalet ansökningar 2 737.
Akademiprojektbidragen och bidragen för anställning som akademiforskare ingår i Akademins bidragskategori Gnista, med vilken Akademin stöder de bästa nya forskningsinitiativen inom det vetenskapliga samfundet. Målet med akademiprojektbidragen är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Det inkom sammanlagt 1 594 ansökningar om akademiprojektbidrag. Bidraget för anställning som akademiforskare stöder unga forskare med snabbt karriäravancemang. Akademiforskarbidraget söktes av 1 143 forskare.
Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik mottog totalt 1 026 ansökningar, forskningsrådet för kultur och samhälle mottog 966 ansökningar och forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö mottog 745 ansökningar. Antalet ansökningar ökade jämfört med förra omgång, särskilt inom kultur- och samhällsvetenskap.
Forskningsråden fattar finansieringsbesluten om de akademiprojekt- och akademiforskaransökningar som riktats till dem. Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik fattar besluten den 9 juni 2026, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö den 10 juni och forskningsrådet för kultur och samhälle den 11 juni.
Sökandena och värdorganisationernas forskningstjänster kommer att få svara på en enkät om vinterutlysningen. Svarstiden går ut den 3 december 2025.
Mer information
- Statistik om vinterutlysningen 2026 (pdf)
- Kontakta oss i första hand via helpdesk.
Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finlands Akademi
Rådet för strategisk forskning utlyser finansiering för forskning om Arktis och psykisk hälsa14.11.2025 12:03:05 EET | Tiedote
Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi lanserar två nya forskningsprogram. De sexåriga programmen inleds i slutet av 2026.
Finlands Akademi finansierar projekt som främjar ökad forskningsnytta4.11.2025 12:56:17 EET | Tiedote
Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 9,7 miljoner euro till 27 projekt (totalt 41 delprojekt) i 2025 års utlysning av finansiering för nyttiggörande av forskning. Beviljandegraden var 26 procent. De tvååriga projekten startar den 1 januari 2026.
Finlands Akademi valde elva nya spetsforskningsenheter29.10.2025 12:33:25 EET | Tiedote
Finlands Akademi har valt ut de enheter som kommer att ingå i programmet för spetsforskningsenheter åren 2026–2033. Inom det nya programmet finansieras elva enheter med forskargrupper från sammanlagt tretton universitet eller forskningsinstitut.
Finlands Akademis nya utlysning för klinisk forskning öppnar våren 20266.10.2025 15:34:41 EEST | Tiedote
Från och med våren 2026 kommer Finlands Akademi att stödja klinisk forskning med en enda övergripande finansieringsmöjlighet. Den första förnyade utlysningen för klinisk forskning kommer att öppnas under vårvintern 2026. Den tidigare bidragsformen för anställning som klinisk forskare är inte längre med i vinterutlysningen 2026.
Finlands Akademis vinterutlysning är öppen 15.10–12.11.202524.9.2025 12:01:02 EEST | Tiedote
Utlysningstexterna för Finlands Akademis vinterutlysning 2026 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Bedömningsanvisningarna- och blanketterna finns endast på engelska. I oktober öppnar Akademin även en ny utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning (ACTIVE).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme