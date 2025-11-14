3 185 ansökningar till Finlands Akademis vinterutlysning

Akademiprojektbidragen och bidragen för anställning som akademiforskare ingår i Akademins bidragskategori Gnista, med vilken Akademin stöder de bästa nya forskningsinitiativen inom det vetenskapliga samfundet. Målet med akademiprojektbidragen är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Det inkom sammanlagt 1 594 ansökningar om akademiprojektbidrag. Bidraget för anställning som akademiforskare stöder unga forskare med snabbt karriäravancemang. Akademiforskarbidraget söktes av 1 143 forskare.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik mottog totalt 1 026 ansökningar, forskningsrådet för kultur och samhälle mottog 966 ansökningar och forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö mottog 745 ansökningar. Antalet ansökningar ökade jämfört med förra omgång, särskilt inom kultur- och samhällsvetenskap.

Forskningsråden fattar finansieringsbesluten om de akademiprojekt- och akademiforskaransökningar som riktats till dem. Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik fattar besluten den 9 juni 2026, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö den 10 juni och forskningsrådet för kultur och samhälle den 11 juni.

Sökandena och värdorganisationernas forskningstjänster kommer att få svara på en enkät om vinterutlysningen. Svarstiden går ut den 3 december 2025.

